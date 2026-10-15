Festival d’Angoulême 2027 : 9e Art+ perd sa bataille judiciaire contre le nouveau festival

Les anciens organisateurs voulaient obtenir l’annulation de l’appel à projets lancé par l’Association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême (ADBDA), qui réunit des collectivités publiques, des éditeurs et des représentants des auteurs. Ils réclamaient également l’interdiction de toute démarche visant à organiser un festival concurrent, ainsi que 300.000 € d’indemnités et de provisions.

L’association FIBD et 9e Art+ dénonçaient une « appropriation brutale » de leur événement, invoquant des faits de « concurrence déloyale » et de « parasitisme ». Elles considéraient notamment que la société dirigée par Franck Bondoux demeurait contractuellement chargée de l'organisation du festival jusqu'en 2027 inclus.

Aucune demande retenue

Selon Charente Libre, les magistrats ont notamment estimé que les plaignants ne démontraient ni trouble manifestement illicite résultant d'une concurrence déloyale, ni dommage imminent.

Le tribunal écarte également le risque de confusion entre les deux manifestations. L'ADBDA a en effet imposé au groupe Morgane de créer une identité et une marque distinctes de celles du FIBD historique. Les magistrats ont ainsi rejeté les accusations de parasitisme, ainsi que les demandes visant à empêcher l'organisation d'un nouvel événement.

L'association FIBD et 9e Art+ doivent chacune verser 4000 € à l'ADBDA et 3000 € au groupe Morgane au titre des frais de procédure, soit 14.000 € au total. Pour 9e Art+, placée en liquidation judiciaire, ces sommes seront inscrites au passif de la société.

Une crise ouverte depuis 2025

Ce jugement intervient après près de deux années de tensions autour du Festival d'Angoulême. La gestion de 9e Art+, organisatrice depuis 2007, était contestée par de nombreux auteurs et autrices, notamment sur la transparence financière, les pratiques managériales et le traitement du licenciement d'une salariée qui avait porté plainte pour un viol qu'elle déclarait avoir subi en marge de l'édition 2024.

Le mouvement de boycott, rejoint par les éditeurs, puis le retrait du soutien des financeurs publics, avaient conduit à l'annulation de l'édition 2026. Un événement alternatif, le Grand Off, avait néanmoins été organisé du 29 janvier au 1er février, avec plus de 150 rendez-vous répartis dans une soixantaine de lieux, selon ses organisateurs.

L'ADBDA avait ensuite lancé, en janvier 2026, un appel à projets destiné à créer un nouveau rendez-vous international consacré à la bande dessinée. Le 21 avril, le groupe Morgane était retenu parmi quatre candidats. Son projet est porté par Marie Parisot, ancienne directrice marketing de Dargaud et ancienne directrice générale des Humanoïdes Associés, et Céline Bagot, fondatrice du Pop Women Festival à Reims.

Le 7 mai, 9e Art+ était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d'Angoulême, sans que cette procédure mette fin à son action contre l'ADBDA. Après plusieurs reports d'audience, les parties avaient finalement plaidé le 16 septembre.

Le nouveau festival attendu en janvier 2027

Le groupe Morgane, également connu pour l'organisation des Francofolies de La Rochelle et du Printemps de Bourges, peut désormais poursuivre ses préparatifs sans l'obstacle que constituait cette procédure en référé. La manifestation est prévue du 27 au 31 janvier 2027. Les grandes lignes du projet devraient être présentées le 3 novembre prochain, selon ToutenBD.

Dans un communiqué publié après le jugement, David Caméo, président de l'ADBDA, salue une décision qui conforte l’association « dans sa volonté de bâtir un nouveau festival répondant aux attentes exprimées par les auteurs, les éditeurs, les partenaires et le public ». L'ADBDA annonce également deux conférences de presse, le 3 novembre à Angoulême et le 1er décembre à Paris.

À LIRE - Enki Bilal et Philippe Druillet face à face : une exposition réunit les deux géants de la BD

L’association historique du FIBD et 9e Art+ peuvent encore faire appel. Au 15 octobre, aucune des deux n’a annoncé sa décision.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com