Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous” : la riposte du monde du livre

Parmi les signataires figurent notamment Alice Oseman, créatrice de la série Heartstopper, Patrick Ness, Jeanette Winterson, ou encore Ali Smith. À leurs côtés, on retrouve des auteurs comme Juno Dawson, Robert Macfarlane, Kamila Shamsie, Damian Barr, Nikesh Shukla et Daisy Johnson.

« Inadmissible »

Dans cette lettre ouverte, auteurs, illustrateurs, poètes et éditeurs se déclarent « aux côtés de Sally Rooney et de Faber », son éditeur. Ils condamnent les décisions du gouvernement britannique, qui ont conduit, selon eux, au retrait des livres de la romancière du marché national.

Les signataires rappellent que les écrivains sont déjà confrontés à des interdictions de livres, au Royaume-Uni comme ailleurs. Ils jugent « inadmissible » qu'un gouvernement puisse empêcher de fait la commercialisation des œuvres d'une autrice en assimilant, selon eux, contestation politique et terrorisme. Ils s'inquiètent des conséquences d'un tel précédent, dont l'utilisation par de futurs gouvernements « devrait tous nous effrayer ».

Ils demandent au gouvernement travailliste de lever l'interdiction de Palestine Action, mesure qu'ils tiennent pour responsable de cette situation et de l'arrestation de milliers de manifestants pacifiques. La lettre se termine par cette formule : « Si vous interdisez Sally Rooney, vous nous interdisez tous. »

Interrogé par The Bookseller, l'écrivain Patrick Ness insiste surtout sur les conséquences potentielles de la législation : « Si un gouvernement peut interdire une organisation et provoquer un tel effet, quelles organisations les gouvernements futurs pourraient-ils interdire ? »

Des livres toujours vendables, mais plus de réapprovisionnement

Cette mobilisation fait suite à la décision annoncée le 14 octobre par Faber, en accord avec Sally Rooney, de ne plus distribuer ses ouvrages au Royaume-Uni. L'éditeur estime ne plus pouvoir reverser ses droits d'auteur à l'écrivaine sans risquer d'enfreindre la législation antiterroriste britannique, en raison de son intention déclarée de soutenir financièrement Palestine Action.

Faber a jugé « inacceptable » de commercialiser les œuvres d'une autrice sans pouvoir lui verser les revenus correspondants. Cette décision concerne tous les formats commercialisés au Royaume-Uni, mais pas les autres territoires où l'éditeur poursuit leur distribution.

Les librairies britanniques ont d'abord cherché à savoir si elles pouvaient continuer de vendre les exemplaires qu'elles possédaient. La Booksellers Association, organisation professionnelle représentant les libraires, a obtenu une clarification de Faber : les ouvrages déjà présents sur le marché britannique peuvent être vendus et ne doivent pas être retournés. En revanche, les librairies ne peuvent plus commander de nouveaux exemplaires auprès des circuits de distribution habituels.

En Irlande, des ventes multipliées par dix

L'annonce a provoqué une ruée sur les derniers stocks, rapporte un autre article de The Bookseller. Un libraire interrogé raconte que Gardners, l'un des principaux grossistes de livres au Royaume-Uni, disposait de plus de 100 exemplaires de chacun des trois romans de Sally Rooney avant l'annonce. Moins d'une heure plus tard, presque tout avait disparu. Le 15 octobre, Nigel Wyman, directeur commercial de Gardners, confirmait que l'enseigne ne disposait plus d'aucun exemplaire.

À Nottingham, Ross Bradshaw, de Five Leaves Bookshop, ne possédait qu'un exemplaire de chaque roman. Il envisage désormais de les importer, « par principe », et s'étonne que Faber n'ait pas prévu un compte bloqué pour conserver les droits d'auteur jusqu'à ce qu'ils puissent être légalement versés. À Édimbourg, Marie Moser, propriétaire de The Edinburgh Bookshop, salue le « professionnalisme et l'élégance » de Faber et de Sally Rooney. Elle a également tenté de récupérer les derniers stocks et insiste sur la nécessité d'expliquer aux clients que les livres ne sont pas légalement interdits.

À Swindon, Alex Call, de Bert's Books, continuera de vendre les ouvrages « jusqu'à épuisement des stocks ». Il envisage ensuite de les retirer de son site pour éviter les commandes impossibles à honorer.

En Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, plusieurs librairies indépendantes signalent une hausse importante de la demande, rapporte The Irish Times. À Belfast, la librairie No Alibis avait épuisé ses stocks dès 11 heures, vendredi 16 octobre, avant de se réapprovisionner à Dublin dans l'après-midi. « Tant que nous pourrons nous procurer les livres de Sally Rooney, nous continuerons à les vendre », affirme son propriétaire, David Torrans.

À Dromore, toujours en Irlande du Nord, Lesley Price, propriétaire de Bridge Books, annonce des ventes plus que quadruplées depuis le 14 octobre, notamment grâce aux commandes en ligne venues de Grande-Bretagne. Elle a dû effectuer un « réapprovisionnement d'urgence à Dublin », tout en prévoyant de nouvelles ruptures de stock.

À Galway, en République d'Irlande, la librairie Kennys Bookshop enregistre des ventes multipliées par dix, selon son codirecteur Tómas Kenny. Sa sœur Sarah évoque un afflux de commandes britanniques et une « énorme réaction » après un message publié sur Instagram rappelant que les romans restent disponibles en Irlande. De nombreux lecteurs disent acheter les livres par solidarité avec l'autrice. Pour Sarah Kenny, leur retrait du marché britannique constitue une « censure de fait » liée à ses positions politiques.

Une affaire qui gagne le terrain politique

En Irlande, la solidarité avec la cause palestinienne est ancienne, nourrie notamment par le parallèle établi avec l'histoire de la domination britannique et la lutte pour l'indépendance. En mai 2024, Dublin a d'ailleurs officiellement reconnu l'État de Palestine, aux côtés de l'Espagne et de la Norvège.

Dans ce contexte, l'affaire Sally Rooney a provoqué une réaction jusqu'au gouvernement irlandais : le 15 octobre, Helen McEntee, ministre des Affaires étrangères, s'est dite « choquée » par l'arrêt de la distribution des romans de l'écrivaine. Elle a annoncé son intention d'en discuter directement avec son homologue britannique, Ed Miliband.

Au Royaume-Uni, la contestation gagne également les rangs du Parti travailliste, au pouvoir. Ian Byrne, député de Liverpool, faisait partie des neuf élus travaillistes ayant voté contre l'interdiction de Palestine Action en juillet 2025. Il dénonce aujourd'hui une mesure « draconienne » et voit dans l'affaire Sally Rooney « une nouvelle conséquence imprévue de cette terrible législation ».

Richard Burgon, député travailliste de Leeds et ancien responsable de la Justice dans l'opposition, avait lui aussi voté contre cette interdiction. Il qualifie Sally Rooney d'« une des meilleures écrivaines de sa génération ».

Un recours devant la Cour suprême

De son côté, le ministère britannique de l'Intérieur maintient sa position sur Palestine Action, interdit depuis le 5 juillet 2025. Fondé en 2020, ce collectif pro-palestinien mène des actions directes contre des entreprises liées à l'industrie militaire israélienne, notamment Elbit Systems. Le gouvernement lui reproche plusieurs attaques contre des sites industriels, ainsi que l'intrusion de militants dans une base de la Royal Air Force, en juin 2025, où deux avions militaires ont été endommagés.

Selon le ministère de l'Intérieur, ces actes relèvent de la législation antiterroriste britannique, qui peut également s'appliquer aux destructions graves de biens. L'adhésion à Palestine Action et certaines formes de soutien, notamment financier, sont désormais passibles de peines pouvant atteindre 14 ans de prison. Le gouvernement assure toutefois que les manifestations pacifiques en faveur de la Palestine restent autorisées.

Plus de 3000 personnes ont été arrêtées depuis juillet 2025, notamment pour avoir brandi des pancartes de soutien au groupe. Jemimah Steinfeld, directrice générale d'Index on Censorship, organisation britannique de défense de la liberté d'expression, reconnaît la gravité de certaines actions du collectif, mais estime qu'elles pouvaient être sanctionnées par le droit pénal ordinaire. Elle dénonce les conséquences de cette interdiction sur la liberté de manifester et, désormais, sur la circulation des livres.

Les romans de Sally Rooney ne sont pas légalement interdits : c'est le risque juridique lié au versement de ses droits d'auteur, qu'elle a annoncé vouloir utiliser pour soutenir Palestine Action, qui a conduit Faber à suspendre leur distribution.

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Sur le plan judiciaire, la Haute Cour de justice de Londres avait jugé l'interdiction illégale et disproportionnée en février 2026. La Cour d'appel a infirmé cette décision en juin, validant la mesure gouvernementale.

La Cour suprême britannique examinera les 4 et 5 novembre le recours de Huda Ammori, cofondatrice de Palestine Action, sur la manière dont le ministère a appliqué ses propres règles pour interdire l'organisation.

Crédits photo : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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