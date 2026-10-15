Dix minutes de lecture pour tenter d'établir un record mondial ?

Depuis cinq ans, le National Literacy Trust, association caritative britannique spécialisée dans la promotion de la lecture et de l'écriture, organise « Take 10 to Read » (« Prenez 10 minutes pour lire ») autour de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre.

Pour cette édition, l'association s'est rapprochée du British Council, organisme chargé de développer les relations culturelles et éducatives du Royaume-Uni à l'international. Grâce à son réseau de partenaires dans 85 pays et territoires, l'opération a été ouverte aux écoles, aux enseignants, aux familles, aux bibliothèques et aux particuliers du monde entier.

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Quatre programmes, douze rendez-vous en ligne

Le 8 octobre, entre 9h et 21h, heure britannique, quatre webinaires préenregistrés étaient proposés sur Zoom, chacun destiné à une tranche d'âge et diffusé à trois horaires différents.

Chaque séance durait au maximum une heure et comprenait 10 minutes de lecture collective. Pour participer au record, il était nécessaire de rejoindre l'un de ces rendez-vous et de remplir un formulaire indiquant son pays, son lieu de participation, le nombre de lecteurs présents et le texte choisi. Les personnes regardant les enregistrements sur YouTube après l'événement n'étaient pas comptabilisées.

Pour les 5-8 ans, l'autrice Rashmi Sirdeshpande proposait une lecture de son livre Super Uma (Puffin), suivie d'une activité de dessin avec l'illustrateur Nakul P. Les 8-12 ans retrouvaient l'écrivain et scénariste britannique Frank Cottrell-Boyce, qui lisait un extrait de The Blockbusters! (Macmillan) et abordait notamment le 7e art et ses implications.

Les 12-16 ans pouvaient suivre une intervention de Nathanael Lessore autour de son livre What Happens Online (Hot Key Books), consacré notamment à l'identité numérique, à la confiance en soi et aux relations familiales et scolaires.

Enfin, les participants de 16 ans et plus retrouvaient les créateurs de contenus littéraires Coco Omer et Zubs, connus sur BookTok, ainsi que des ambassadeurs de la lecture, pour parler de leurs habitudes et du rôle des livres dans leur bien-être.

Les jeunes lisent moins qu'il y a dix ans

Take 10 to Read s'inscrit dans l'Année nationale de la lecture 2026, lancée par le ministère britannique de l'Éducation. Avec sa campagne Go All In, le Royaume-Uni veut encourager la lecture en s'appuyant sur les passions de chacun : musique, sport, cinéma ou jeux vidéo.

En juin 2026, le National Literacy Trust a publié une enquête menée auprès de 125.375 enfants et adolescents de 5 à 18 ans, dans 479 établissements scolaires britanniques. Chez les 8-18 ans, seuls 36,1 % disent aimer lire pendant leur temps libre, contre 32,7 % en 2025 et 58,6 % en 2016. Même constat pour la lecture quotidienne : 20,3 % lisent chaque jour pour le plaisir, contre 18,7 % en 2025 et 32 % dix ans plus tôt.

Pareil pour les 5-8 ans, le plaisir de lire recule encore, de 62,6 % à 61,6 % en un an, surtout chez les garçons. Les écarts se creusent aussi selon le milieu social. Les enfants bénéficiant de repas scolaires gratuits, un indicateur de précarité au Royaume-Uni, profitent moins de cette reprise.

Une autre étude, réalisée par HarperCollins Children’s Books et Farshore, avait déjà alerté sur cette baisse. Parmi les 5-17 ans, la part de ceux qui lisent chaque jour pour le plaisir est passée de 39 % en 2012 à 25 % en 2025. Dans le même temps, celle des enfants qui ne lisent que rarement ou jamais a triplé, de 5 % à 15 %.

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L’étude chiffre à 38 % la part des parents d’enfants de 5 à 10 ans qui privilégient les devoirs de lecture plutôt que les moments passés à leur lire une histoire.

Face à ce recul, une commission parlementaire britannique a proposé, en juillet, d'attribuer automatiquement une carte de bibliothèque à chaque enfant dès sa naissance et de garantir un accès régulier aux livres jusqu'à 18 ans. Les députés souhaitent aussi prolonger les actions engagées pendant l'Année nationale de la lecture jusqu'en 2035.

Reste à savoir si la mobilisation du 8 octobre a battu un record. Comme pour toute tentative soumise au Guinness World Records, les organisateurs doivent réunir les preuves nécessaires, puis les transmettre pour examen. Le British Council prévoit d'annoncer le résultat avant le 9 novembre 2026.

Crédit image : illustration, ActuaLitté, CC BY-SA 4.0

Par Lina Tinel-Sebie

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