Argentine : le chiffre d'affaires réel des librairies indépendantes chute de 41,5 %

Les ventes ont baissé d’environ un quart en trois ans. Mais la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) constate un décrochage plus marqué des revenus : sur une base 100 pour le chiffre d’affaires réel de janvier à août 2023, l’indice est tombé à 58,5 en 2026. Le constat, rapporté parLa Nación, a motivé sa déclaration à la mi-septembre.

Une réserve s’impose sur la méthode. Dans un communiqué relayé le 17 septembre, la fédération évoque un échantillon qu’elle juge représentatif d’un ensemble d’environ 1 200 librairies indépendantes. Ni le nombre de répondants ni leur mode de sélection ne sont précisés : ces données ne constituent pas des statistiques exhaustives du marché.

La marge des libraires prise en étau

Pendant que les recettes se contractaient, les dépenses retenues dans l’indicateur de la FALPA — services, communications, transport et logistique — ont progressé de 31,1 % en termes réels. Cet indice, passé de 100 à 131,1, n’englobe pas toutes les charges, mais illustre l’« effet de ciseaux » détaillé par PublishNews.

Les conditions d’achat laissent peu de latitude. D’après la fédération, les détaillants indépendants obtiennent des remises de 35 à 42 % sur le prix public. Il leur faut financer sur cette différence les salaires, loyers, impôts, frais bancaires et stocks invendus. Le bénéfice net ne représenterait finalement que 2 à 5 % de leurs ventes. Les grandes chaînes, elles, bénéficieraient de remises de l’ordre de 50 à 55 %, grâce à des commandes plus importantes. Il s’agit dans les deux cas d’estimations communiquées par l’organisation.

Selon une simulation de la FALPA, il aurait fallu réduire les dépenses de 34 à 38 % pour préserver l’équilibre financier. Elle décrit des exploitants qui renoncent à se rémunérer, puisent dans leur épargne, repoussent des paiements ou s’endettent pour maintenir leur boutique ouverte. Aucun décompte de fermetures n’est fourni.

Le prix du livre, autre sujet de confrontation

Parmi les revendications figure l’application effective de la loi 25.542, adoptée en 2001. Elle impose aux éditeurs, importateurs ou représentants de fixer un prix de vente uniforme, avec des exceptions encadrées.

Or ce dispositif se trouve contesté au sein même du gouvernement de Javier Milei : en juillet, le ministre chargé de la Dérégulation, Federico Sturzenegger, en défendait publiquement l’abrogation au nom de la possibilité de proposer des livres moins chers. La loi demeure en vigueur.

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La FALPA réclame également un mécanisme de récupération du crédit de TVA sur les dépenses professionnelles, des prêts préférentiels assortis de délais de grâce et un tarif postal réduit pour expédier les ouvrages. Pour les points de vente éloignés des principaux centres de distribution, les frais d’acheminement pèsent particulièrement dans la concurrence avec les grandes plateformes. L’organisation souhaite aussi que les achats de livres par les collectivités et établissements publics puissent bénéficier davantage aux commerces de proximité.

Le président de la fédération, Jorge García Abdelnur, a demandé à rencontrer des députés afin de porter ces propositions devant le Congrès. Sur la radio publique de la province de Buenos Aires, le 22 septembre, il résumait la situation des ménages : « Aujourd’hui, le livre est un luxe : il faut manger, s’habiller, et le livre passe loin derrière. »

La Fundación El Libro, qui organise la Foire internationale du livre de Buenos Aires, a apporté son soutien à cette démarche. Dans sa déclaration du 17 septembre, elle insiste sur la place des librairies de quartier dans l’accès à la lecture et la visibilité des petites et moyennes maisons d’édition.

Si la fédération demande enfin une concertation nationale des pouvoirs publics et des professionnels du livre, sa déclaration ne constitue pas encore une reconnaissance officielle de cet état d’urgence par l’État argentin.

Crédits photo : jorono CC 0

Par Clément Solym

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