À Paris, la médiathèque Marguerite Duras rendra-t-elle hommage à Christine Péclard ?

Un connaisseur du dossier évoque un « serpent de mer » : depuis des années, un collectif comptant plusieurs agents de la médiathèque Marguerite Duras tente de rendre hommage à la conservatrice des bibliothèques Christine Péclard (1953 - 2016). Emportée par une grave maladie, elle avait conduit le projet de préfiguration de la médiathèque Marguerite Duras jusqu'à son inauguration, en 2010, puis l'avait dirigée jusqu'en mai 2015.

« Pour faire perdurer sa mémoire et transmettre ses valeurs professionnelles, ses anciens collègues, ses consœurs et confrères bibliothécaires, ses partenaires et des usagers de bibliothèques s’associent et demandent que l’auditorium de la médiathèque Marguerite Duras porte le nom de Christine Péclard et qu’une plaque à sa mémoire y soit accrochée », indique une pétition mise en ligne sur le site Change.org.

Le texte s'adresse à Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture (2012-2014) et directrice des affaires culturelles de la ville de Paris depuis 2022.

Les prémisses de l'initiative remontent au moment de la pandémie de Covid-19, qui a bouleversé le 10e anniversaire de l'équipement culturel, mais les tentatives successives, effectuées par la voie hiérarchique, n'ont jamais abouti. Sollicitée, la ville de Paris nous assure pourtant qu'« aucune demande officielle n’a été déposée auprès de la Ville ».

« La dénomination d’un équipement public municipal relève d'une procédure d’examen par la direction compétente, suivi d'une délibération du Conseil de Paris », nous précise encore l'administration parisienne. Par ailleurs, « la dénomination d’un équipement au nom d’un fonctionnaire n’est pas dans les usages de l’administration, sauf à titre exceptionnel, notamment lorsqu’il est décédé dans l’exercice de ses fonctions ».

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L’auditorium de la médiathèque Marguerite Duras ne porte pas de nom particulier à ce jour, mais la ville de Paris nous indique qu'un portrait de Christine Péclard a été installé dans l’auditorium, « en hommage à son engagement au sein de la médiathèque ».

Au sein de l'établissement, aucun portrait n'a pourtant été repéré par les équipes... La pétition sera prochainement remise à Aurélie Filippetti.

Photographie : La médiathèque Marguerite Duras, à Paris (YOURBIBLOG Médiathèque Marguerite Yourcenar, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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