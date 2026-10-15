Journée mondiale de l'alimentation : 5 repas littéraires où mieux vaut avoir déjà mangé

Alors oui, on connaît le principe : mangez, ceci est ma chair, buvez, ceci est mon sang. Mais en l’occurrence, quelle garantie de traçabilité sur ces denrées ? Gare à l’intoxication alimentaire ! Cette année, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a choisi pour mot d’ordre « Innover aujourd’hui pour nourrir demain », un excellent programme.

Puisque l'ONU invite à réfléchir à notre alimentation, nous avons passé cinq tables littéraires au crible : qualité du service, fréquentabilité des convives et chances de conserver tous ses organes jusqu’au café.

La littérature a quelques réserves : farine à l’arsenic, cuisine familiale chargée de rancœurs, sacrifice princier et cannibalisme réglementé. Cinq invitations à dîner pour lesquelles mieux vaut connaître le menu. Et repérer la sortie. Le Guide Michelin compte les étoiles... nous, les survivants.

Une intoxication parfaitement professionnelle

Londres, novembre 1758. La Société des apothicaires organise un banquet. Ces messieurs connaissent les substances toxiques, leurs effets et les traitements appropriés. Voilà qui devrait rassurer les invités.

Raté, car plusieurs convives sont empoisonnés. Le jeune apothicaire John Rawlings parvient à sauver Josiah Alleyn, mais celui-ci meurt après avoir été soigné par un autre confrère, Francis Cruttenden. L’enquête révèle de l’arsenic dans la farine utilisée pour le repas. Pour la traçabilité des ingrédients, on repassera.

Dans ce polar historique de Deryn Lake, les spécialistes du médicament peinent à garantir leur propre sécurité. Trois personnes sont soupçonnées, puis innocentées : trouver un coupable est manifestement plus difficile que retrouver le poison. Quant au dispositif de contrôle sanitaire, il possède un défaut gênant : l’alerte n’est donnée qu’une fois les clients intoxiqués.

On conseillera aux prochains organisateurs de vérifier les matières premières avant de servir. Une idée révolutionnaire, à soumettre en commission.

L’Apothicaire et le banquet empoisonné, Deryn Lake (trad. Jacqueline Lenclud), Le Masque.

Les recettes de famille ont la rancune tenace

En Inde, des femmes préparent les plats favoris d’un défunt pour une cérémonie en son honneur. Badibua dirige les opérations : on épluche, on découpe, on épice. Beaucoup d’efforts pour un destinataire qui, au moins, ne se plaindra pas de la cuisson.

Mais entre deux casseroles, les histoires remontent. Mariages difficiles, humiliations, rivalités, petites vengeances : chacune apporte ses souvenirs en même temps que ses ingrédients. Dans ce récit choral, Bulbul Sharma fait de la cuisine un lieu de transmission et de parole, où les femmes peuvent raconter ce que les convenances familiales préfèrent taire.

On pourrait accuser les épices de faire monter la température. Ce serait injuste : les rancœurs mijotaient bien avant les currys. Pas d’arsenic dans la sauce ni d’assassin caché derrière le buffet. Le risque est ailleurs : découvrir que certaines familles conservent leurs griefs beaucoup plus longtemps que leurs provisions.

À cette table, le mort est probablement celui qui passera la soirée la plus tranquille.

Mangue amère, Bulbul Sharma (trad. Mélanie Basnel), Philippe Picquier.

Au palais, sacrifice offert par la maison

Zahru a seize ans et un don magique : elle parle aux animaux. Sympathique, certes, mais peu susceptible de lui ouvrir les portes du pouvoir. Lorsqu’un banquet est donné au palais, elle décide pourtant de s’y inviter. Une belle occasion de découvrir la cour et ses princes. Elle aurait probablement dû demander le programme.

Le souverain a relancé une tradition : ses héritiers doivent s’affronter dans une course à travers le désert, dont le vainqueur héritera du trône. Avec, au passage, un sacrifice humain. Zahru attire l’attention de deux princes rivaux et se trouve entraînée dans leurs querelles. Sa soirée mondaine prend aussitôt une tournure beaucoup moins festive.

Natalie Mae mêle fantasy, luttes de pouvoir et tensions sentimentales. Mais son banquet pose surtout une question de gouvernance : pourquoi départager des prétendants au trône en réclamant la mort d’une personne qui n’a rien demandé ? Il existe pourtant des concours moins coûteux, à commencer par les échecs.

Bonne nouvelle : le repas n’est pas en cause. Mauvaise nouvelle : c’est l’animation qui pose problème.

Le plus doux des poisons, tome 1, Natalie Mae (trad. Laurence Boischot), Castelmore, collection Big Bang.

Le dessert attendra le résultat du vote

En 1942, dans la banlieue parisienne, Victor reçoit des amis pour l’anniversaire de sa femme Sophie. Malgré les restrictions de l’Occupation, on essaie de passer une bonne soirée. Jusqu’à ce que deux officiers allemands soient abattus devant l’immeuble.

Le commandant SS Kaubach fait irruption et réclame deux otages en représailles. Il accorde aux invités deux heures pour les désigner eux-mêmes. Rarement un dîner aura autant encouragé la participation du public.

Dans l’œuvre de Vahé Katcha, adaptée au théâtre par Julien Sibre, les conversations changent vite de ton. L’amitié, le courage et la solidarité résistent assez mal à la perspective de mourir. Chacun explique pourquoi sa vie mérite d’être épargnée ; celle du voisin devient soudain beaucoup plus négociable.

C’est toute l’horreur de cette mécanique : l’occupant impose la violence, puis délègue aux victimes le soin d’en répartir les conséquences. On était venu célébrer un anniversaire. Il faut maintenant établir une liste d’otages.

L’étiquette déconseille de parler politique à table. Ici, difficile de l’éviter : elle vient d’entrer dans le salon en uniforme.

Le Repas des fauves, Vahé Katcha, adaptation de Julien Sibre, L’Avant-scène théâtre.

Le cannibalisme, enfin une politique alimentaire durable

Dans le duché de Michão, la surpopulation et les pénuries ont trouvé leur solution. Audacieuse, efficace, parfaitement intégrée à la vie collective : les habitants ont instauré le cannibalisme.

Mais attention, du cannibalisme organisé. Les « Restaurés » ont fait de l’anthropophagie un principe de civilisation. À Marlevache, les banquets célèbrent cette réussite. Du producteur au consommateur, la filière réduit les intermédiaires avec un zèle admirable. Et valorise les ressources humaines au sens le plus littéral.

Seulement voilà : un attentat détruit le complexe carnologique de la cité et fait vingt-trois morts. Qui pourrait bien vouloir troubler un système alimentaire aussi bien huilé ?

Avec Ceci est ma chair, Marc Villemain signe une farce philosophique féroce. Tout y passe par le vocabulaire : une industrie, des règles, une promesse de prospérité. À force d’habiller une pratique monstrueuse en progrès collectif, ses habitants n’éprouvent plus le besoin de la questionner.

Au fond, mieux vaut recevoir une invitation au banquet qu’un avis de prélèvement. Encore que la distinction ne paraisse pas toujours garantie.

Ceci est ma chair, Marc Villemain, Les Pérégrines.

Une seule règle avant de se mettre à table

D’une table à l’autre, le risque change : poison, secrets de famille, sacrifice, terreur politique ou recyclage des convives. Les précautions restent les mêmes : examiner l’assiette, surveiller les voisins, repérer la porte.

La Journée mondiale de l’alimentation défend l’accès à une nourriture suffisante et sûre. La littérature suggère d’ajouter une clause au règlement : ne jamais accepter une invitation dont le menu comporte votre nom.

Crédits photo : u_c48rf6ybx8 CC 0

DOSSIER - Listes en folie : des bibliothèques de lectures, à la renverse

Par Nicolas Gary

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