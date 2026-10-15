Comment la photographie a affuté le regard de l'écrivain Émile Zola

À l'occasion du bicentenaire de la photographie, Arte propose de découvrir une facette méconnue de l'auteur de la fresque romanesque des Rougon-Macquart et du célèbre J’accuse… !. Focus sur une passion qui le soulagea de ses angoisses d’écrivain et fit de lui l’un des premiers à documenter aussi bien sa vie intime que les beautés de son époque.

En 1888, Émile Zola est frappé d'une révélation : on peut aussi écrire avec la lumière. En vacances à Royan, son ami le journaliste Victor Billaud l’initie à la photographie. Les plaques de verre sensibles, les optiques, le plaisir troublant d'être sous le drap noir face à l'image inversée du monde subjuguent l’auteur de L’assommoir.

Il observe la chimie fragile, presque magique, qui fait surgir du néant ses amis ou sa famille. Le déclic d’une nouvelle passion : pendant les dernières années de sa vie, Zola va patiemment tricoter le long récit en images de sa vie intime et sensible.

Plus de 2000 clichés révèlent un homme partagé entre deux amours et deux existences : l'une auprès de sa femme, l'autre auprès de sa maîtresse et de ses deux enfants. Mais l’écrivain, alors au sommet de sa gloire littéraire, ne tourne pas seulement la tendresse de son regard vers la sphère privée. Il s’ouvre aussi aux métamorphoses de son époque, notamment d’un Paris en pleine mutation urbaine.

Un regard décadré

Quoi de plus logique que l’écrivain le plus emblématique du naturalisme succombe à la photographie et à sa captation technique du réel ? Ce documentaire fait le récit d’une naissance, celle d’un second Zola peu connu du grand public.

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« Augmenté » de sa coûteuse optique Zeiss, il compose ses images avec enthousiasme. Chimiste en herbe, il développe lui-même ses vues dans son laboratoire, mélange, dose, expérimente les solutions et consigne... d’autres composantes que les tourments de l’âme humaine.

Denise et Jacques, Émile Zola (© Ministère de la Culture - Médiathèque du patrimoine et de la photographie - Grand Palais RMN)

« La photographie me repose de la littérature : je regarde, je n’interprète pas », écrit-il. C’est donc l’avènement d’un nouveau rapport au monde qui se révèle avec Zola photographe : moins critique, plus sensible à sa beauté qu’à ses laideurs, mais tout aussi scrutateur et profond.

Une découverte de l’homme derrière le mythe, commentée par Martine Le Blond-Zola, son arrière-petite-fille, et Bruno Martin, chargé de collections à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, grand spécialiste de Zola.

Coproduit par Arte France et Complices Films, le documentaire Zola intime : naissance d'un photographe, d'une durée de 52 minutes, sera diffusé le dimanche 8 novembre 2026 à 17h45 sur Arte, et disponible du 1er novembre au 7 décembre 2026 sur arte.tv.

Photographie : Autoportrait sur canapé, Émile Zola (© Ministère de la Culture - Médiathèque du patrimoine et de la photographie - Grand Palais RMN)

Par Dépêche

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