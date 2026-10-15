Pocket Jeunesse : Lina Fiaschi devient chargée de marketing digital et média

Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication.
Le 15/10/2026 à 12:05 par Hocine Bouhadjera
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15/10/2026 à 12:05
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Lina Fiaschi a rejoint le pôle Edi8 en janvier 2025 pour un stage de 6 mois au service presse et communication jeunesse. Elle a notamment travaillé sur les catalogues de Langue au chat, Hemma, Gründ Jeunesse, Poulpe Fictions, Les Livres du Dragon d'Or, Slalom et 404 Éditions.
En septembre 2025, elle a poursuivi son parcours chez Pocket Jeunesse en tant qu'assistante marketing et communication, en alternance jusqu'en septembre dernier.
Son passage chez Edi8 se transforme donc en poste, indique-t-elle sur Linkedin, remerciant notamment ses deux tutrices, Saurya Y-Khuon, cheffe de produit marketing chez Pocket Jeunesse, et Célia Giglio, chargée de la communication.
À LIRE - Arnaud Labory nommé directeur du service de presse d'Albin Michel
Titulaire d'un master Métiers de l'édition et de l'audiovisuel, spécialité information-communication, obtenu à la Sorbonne, Lina Fiaschi poursuit également un MBA Digital Marketing & Business à l'EFAP Paris.
Elle a par ailleurs été membre du comité de lecture de Plumes du web entre janvier 2023 et janvier 2025, où elle assurait la lecture et l'évaluation de manuscrits.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
12/10/2026, 10:46
Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.
12/10/2026, 10:28
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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