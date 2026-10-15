Pocket Jeunesse : Lina Fiaschi devient chargée de marketing digital et média

Lina Fiaschi a rejoint le pôle Edi8 en janvier 2025 pour un stage de 6 mois au service presse et communication jeunesse. Elle a notamment travaillé sur les catalogues de Langue au chat, Hemma, Gründ Jeunesse, Poulpe Fictions, Les Livres du Dragon d'Or, Slalom et 404 Éditions.

En septembre 2025, elle a poursuivi son parcours chez Pocket Jeunesse en tant qu'assistante marketing et communication, en alternance jusqu'en septembre dernier.

Son passage chez Edi8 se transforme donc en poste, indique-t-elle sur Linkedin, remerciant notamment ses deux tutrices, Saurya Y-Khuon, cheffe de produit marketing chez Pocket Jeunesse, et Célia Giglio, chargée de la communication.

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Titulaire d'un master Métiers de l'édition et de l'audiovisuel, spécialité information-communication, obtenu à la Sorbonne, Lina Fiaschi poursuit également un MBA Digital Marketing & Business à l'EFAP Paris.

Elle a par ailleurs été membre du comité de lecture de Plumes du web entre janvier 2023 et janvier 2025, où elle assurait la lecture et l'évaluation de manuscrits.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

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