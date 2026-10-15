Prix Inge Feltrinelli pour la défense des droits humains : les auteurs sélectionnés

L'organisation PEN International, fondée en 1921, s'engage dans la défense de la liberté d'expression des auteurs et autrices du monde entier, face aux menaces qui pèsent sur leurs écrits, leur sécurité et, parfois, sur leur vie.

Elle s'est associée avec le Prix Inge Feltrinelli autour d'une nouvelle récompense, qui prend la forme d'une mention spéciale, décernée pour la première fois en novembre 2026, à l'occasion du salon BookCity Milano.

Le PEN–Inge Feltrinelli Writing as Resistance Award saluera ainsi un auteur ou une autrice « qui utilise l'écriture comme un outil d'engagement citoyen et de défense des droits humains ». Les auteurs et autrices de toutes les nationalités pourront être salués par cette récompense, à partir d'une sélection initiale établie par un comité international.

Le lauréat ou la lauréate sera ensuite désigné par un jury réunissant Burhan Sonmez, écrivain kurde et président de PEN International, Tanja Tuma, autrice et éditrice slovène, présidente de PEN Slovénie et membre du conseil d'administration de PEN International, Kim Echlin, autrice canadienne et membre du conseil d'administration de PEN International, Andrea Bajani, auteur et poète italien, Paolo Giordano, auteur et contributeur au Corriere della Sera, membre du PEN Rome, et Widad Tamimi, journaliste et autrice palestinienne.

Les auteurices sélectionné·es pour le Prix Inge Feltrinelli 2026

Aziz Isa Elkun (Ouïgour – Chine)

Samay Hamed (Afghanistan)

Gioconda Belli (Nicaragua)

Miguel Ángel Oxlaj Cúmez (Maya Kaqchikel – Guatemala)

Andreï Kourkov (Ukraine)

Yavuz Ekinci (Turquie)

Zukiswa Wanner (Afrique du Sud)

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Leila Guerriero (Argentine)

Amanuel Asrat, Dawit Isaak, Idris Said “Abu Are” and Fessehaye “Joshua” Yohannes – nomination collective (Érythrée)

Créé en l'honneur de la photographe et éditrice Inge Schönthal Feltrinelli, décédée en septembre 2018, le « Prix Inge Feltrinelli. Raconter le monde, défendre les droits » distingue des autrices et de jeunes auteurs pour des œuvres qui dénoncent des abus et défendent les droits civiques et humains. Trois récompenses, dans autant de catégories, ont été décernées pour la première fois en début d'année 2023.

Par Antoine Oury

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