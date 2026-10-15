Macbeth : l'opéra de Verdi, d'après William Shakespeare, au cinéma

Opéra en 2 actes, présenté en italien sous-titré en français (pour une durée totale de 3h29, avec 1 entracte), Macbeth sera présenté lors d'une séance exceptionnelle, ce 17 octobre, dans les cinémas Pathé Live.

Aux côtés de Quinn Kelsey et Lise Davidsen évoluent Freddie De Tommaso, qui interprète Macduff, et Ryan Speedo Green, qui assume le rôle de Banquo. La direction musicale est assurée par le chef Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Met.

Tragédie sans doute rédigée fin XVIe-début XVIIe, Macbeth est l'une des pièces les fameuses de William Shakespeare, inspirée du règne du souverain écossais homonyme, au XIe siècle.

Par Antoine Oury

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