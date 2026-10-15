Académie des beaux-arts : deux fauteuils vacants dans la section de mise en scène

La séance plénière de l'Académie des beaux-arts, ce mercredi 14 octobre, a officialisé l'ouverture de la vacance de deux fauteuils, dont un nouvellement crée. Les candidats, de nationalité française, doivent adresser leur lettre de candidature au secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Laurent Petitgirard, avant le mercredi 28 octobre à 12 heures à l’adresse suivante :

Monsieur le secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts.

Aux bons soins de Monsieur Cyril Barthalois

Secrétaire général de l’Académie des beaux-arts

Palais de l’Institut de France

23, quai de Conti

75270 Paris cedex 06

Ou par mail, à l'adresse cyril.barthalois@academiedesbeauxarts.fr

L’élection aura lieu au cours de la séance plénière du mercredi 9 décembre 2026.

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La section de mise en scène accueille des metteurs en scène intervenant dans le cinéma, l’audiovisuel, le théâtre, l’opéra et dans les autres formes de spectacle vivant, à l’exception de la chorégraphie, qui dispose d’une section propre.

Elle est issue de la transformation, en début d'année, de la section « Cinéma et Audiovisuel », créée le 11 juillet 1985, et compte désormais 8 membres. Jean-Jacques Annaud (élu en 2007), Muriel Mayette-Holtz (élue en 2017), Roman Polanski (élu en 1998), Coline Serreau (élue en 2018) et Régis Wargnier (élu en 2007) en font actuellement partie.

L'Académie des beaux-arts, ainsi dénommée depuis 1816, est l'une des cinq académies qui forment l'Institut de France par ailleurs constitué de l'Académie française, l'Académie des sciences, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des sciences morales et politiques.

Instance consultative auprès des pouvoirs publics, l’Académie des beaux-arts conduit également une activité de réflexion sur les questions d’ordre artistique lors de ses séances hebdomadaires au cours desquelles elle convie des personnalités du monde culturel à intervenir sur des sujets très divers.

Photographie : L'Institut de France, à Paris (illustration, Photos et Voyages, CC BY-NC-SA 2.0)

Par Dépêche

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