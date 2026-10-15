Céline Sallette incarne Louise Michel dans un film destiné à France Télévisions

Louise Michel, mais aussi Paule Mink, Victor Hugo ou Georges Clemenceau : d'illustres personnages historiques se croiseront dans Louise Michel, l'insurgée, un téléfilm en tournage jusqu'au 7 novembre prochain.

La réalisation a été confiée à Mathieu Busson, qui s'était déjà trouvé derrière la caméra pour Olympe, une femme dans la Révolution (2024), coréalisé avec Julie Gayet. Il retrouve d'ailleurs l'actrice, productrice et réalisatrice à l'occasion de ce nouveau projet, dans lequel elle incarne Paule Mink, mais dont elle assure aussi la direction artistique.

Hiver 1871. Dans un Paris assiégé par les Prussiens, souffrant de la faim et du froid, l'institutrice Louise Michel se démène pour ses élèves et les plus démunis de Montmartre. Face à un gouvernement qui méprise son peuple et se replie à Versailles, elle rejoint la Commune, mouvement révolutionnaire revendiquant plus d’égalité sociale et plus de liberté. Avec ses amis communards, elle ira jusqu’à se battre sur les barricades pour résister à la répression sanglante, et défendre l’espoir d’un monde plus juste. – Le synopsis du film Louise Michel, l'insurgée

Le scénario, l'adaptation et les dialogues du téléfilm ont été cosignés par Clémence Lebatteux, Mathieu Pichard-Rivalan et Mathieu Busson.

La distribution du téléfilm réunit Céline Sallette (Louise Michel), Julie Gayet (Paule Mink), Émilie Gavois-Kahn (Nathalie Lemel), Aubry Dullin (Théophile Ferré), Félix Back (Raoul Rigault), Anastasiia Zhyvotova (Élisabeth Dmitrieff), Dominique Valadié (Marie-Anne), Patrick Descamps (Victor Hugo) et Quentin Dolmaire (Georges Clemenceau).

À LIRE - Panthéonisation d'Olympe de Gouges : l'Assemblée nationale renvoie le RN à ses études

La date de diffusion de cette production Moteur S’il Vous Plaît (Christie Molia) n'est pas encore connue.

Sur les écrans, Louise Michel a aussi été incarné par l'actrice Sylvie Testud, dans Louise Michel, la rebelle, de Sólveig Anspach, sorti en 2010. Ce long-métrage se concentrait sur sa déportation en Nouvelle-Calédonie, condamnée pour son rôle actif dans la Commune.

Photographie : Céline Sallette, en 2026 à la Mostra de Venise (Harald Krichel / WikiPortraits, CC BY SA 4.0), Louise Michel, vers 1880 (domaine public)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com