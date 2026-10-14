Toulouse Polars du Sud : 15 000 visiteurs pour une 18e édition sous le signe de la guerre

En choisissant la guerre comme fil rouge, Toulouse Polars du Sud a proposé une édition profondément ancrée dans les préoccupations du monde contemporain.

Des conflits historiques aux guerres contemporaines, de la géopolitique aux combats intimes, le polar a montré une nouvelle fois sa capacité à interroger les fractures du monde. Avec 42 auteurs et autrices venus de 7 pays, cette 18e édition a proposé une programmation internationale, riche et engagée.

Tables rondes, débats et dédicaces ont permis d'explorer les multiples visages de la guerre dans la littérature noire : mémoire des conflits, espionnage, trafics, manipulation des peuples et des consciences, violences du quotidien, mais aussi résilience et quête de justice.

Une programmation foisonnante, grâce à un réseau de partenaires qui permet au festival de se développer : libraires, bibliothécaires, médiathèques, établissements scolaires, collectivités, associations, lieux culturels et bénévoles.

15.000 visiteurs, 42 auteurs et autrices, 7 pays, plus de 100 rendez-vous et plus de 2400 jeunes rencontrés : autant de chiffres qui témoignent de la vitalité du festival et de l'intérêt toujours renouvelé du public pour la littérature noire.

Un nouveau prix littéraire pour Marto Pariente

Le Prix Violeta Negra Occitanie est attribué à Marto Pariente pour Balanegra, publié dans la collection Série Noire des éditions Gallimard, traduit de l’espagnol par Sébastien Rutés.

Un western noir, drôle et sanglant. L’auteur dresse une nouvelle galerie de personnages inoubliables : un couple fusionnel de tueurs à gages, un champion bolivien de la machette, un baron du crime amateur de café, une industrielle de la saucisse, mère abusive prête à tout pour ses deux enfants tarés...

À travers ce prix, Toulouse Polars du Sud met en lumière un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, arabe, turc...).

Par Auteur invité

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