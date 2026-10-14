Prix ACBD Jeunesse 2026 : cinq bandes dessinées en compétition

Le comité de sélection de l'ACBD a retenu cinq ouvrages. Les adhérents de l'association sont désormais invités à voter pour désigner le prochain lauréat.

Les cinq albums sélectionnés :

Le Buveur d'encre, de Steve Baker, adapté du roman d'Éric Sanvoisin (Nathan BD)

Luminous, de Guillem Marí (La Gouttière)

L'Épée intérieure, d'Alice Monvaillier (Biscoto)

Marly ou la neige en été, d'Emmanuel Lantam (Réalistes)

Oscar et la fille de l'île fantôme, de Christophe Ferreira (Rue de Sèvres)

Ce prix distingue une bande dessinée destinée à la jeunesse et publiée en français, en accordant une attention particulière à ses qualités narratives et graphiques, à son originalité et aux choix de création de ses auteurs.

En 2025, Matthias Picard avait remporté la distinction pour JeanJambe et le mystère des profondeurs (2042, collection 4048). Cet album d'exploration sans texte, qui utilise des lunettes 3D pour donner du relief aux illustrations, succédait à Voyage d'ours-lune, de Ho (Rue de Sèvres, collection Le Renard doré), récompensé en 2024.

Le nom du lauréat 2026 sera dévoilé le samedi 21 novembre à Blois, pendant la cérémonie des prix de la 43e édition du festival bdBOUM, organisée du 20 au 22 novembre. La cérémonie est prévue à 19 heures, au cinéma Les Lobis.

La remise officielle du Prix Jeunesse ACBD se déroulera une semaine plus tard, le samedi 28 novembre 2026, dans le cadre du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, dont la 42e édition se tiendra du 25 au 30 novembre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix ACBD Jeunesse

Par Hocine Bouhadjera

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