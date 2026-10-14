Sally Rooney : ses livres ne seront plus distribués au Royaume-Uni

Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.
Le 14/10/2026 à 17:51 par Hocine Bouhadjera
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14/10/2026 à 17:51
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L'éditeur affirme ne plus pouvoir lui reverser ses droits d'auteur sans risquer d'enfreindre la législation antiterroriste. Les exemplaires déjà présents en librairie pourront toutefois continuer d'être vendus. « Vendre le travail d'une écrivaine sans pouvoir lui reverser ses revenus est une situation inacceptable pour un éditeur », explique Faber dans un communiqué publié ce mercredi 14 octobre.
La mesure concerne l'ensemble de ses publications au Royaume-Uni, quel que soit leur format. Selon The Guardian, les librairies britanniques peuvent néanmoins écouler les exemplaires qu'elles possèdent déjà. L'enseigne Waterstones l'a confirmé.
Son deuxième roman, Normal People, a dépassé le million d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, tandis que Conversations with Friends et Beautiful World, Where Are You ont chacun franchi les 500 000 exemplaires, selon les chiffres rapportés par The Irish Times.
En France, ses trois premiers romans ont paru aux éditions de l'Olivier : Conversations entre amis (traduit par Laetitia Devaux), Normal People (traduit par Stéphane Roques) et Où es-tu, monde admirable ? (traduit par Laetitia Devaux). Son quatrième, Intermezzo, traduit par Laetitia Devaux, a été publié chez Gallimard en 2024.
Cette situation découle d'une prise de position ancienne de Sally Rooney. L'écrivaine avait annoncé dans une tribune publiée par The Irish Times son intention de reverser une partie de ses revenus à Palestine Action, notamment ceux provenant des adaptations télévisées de ses romans.
Le groupe, fondé en 2020, mène des actions directes contre des entreprises liées à l'industrie militaire israélienne, notamment Elbit Systems, ainsi que contre des installations militaires britanniques. Le gouvernement du Royaume-Uni l'a inscrit sur la liste des organisations terroristes en juillet 2025, après plusieurs opérations, dont des dégradations commises sur une base de la Royal Air Force.
L'article 15 de la loi britannique antiterroriste de 2000 sanctionne notamment la fourniture de fonds lorsque leur utilisation à des fins terroristes est connue ou raisonnablement suspectée. C'est sur ce fondement que les versements de droits d'auteur à Sally Rooney pourraient, selon elle et son éditeur, poser problème.
Dans une déclaration transmise mercredi à la presse britannique, l'écrivaine rappelle que Palestine Action n'est pas interdite en République d'Irlande, où elle réside. Elle estime cependant que l'exécution de ses contrats d'édition britanniques pourrait désormais constituer une infraction pénale grave. « J'ai fait tout mon possible pour être honnête avec le public au sujet de mes convictions et de mes intentions, et je suis tout à fait prête à en accepter les conséquences », assure-t-elle.
Sally Rooney avait également évoqué les revenus tirés des adaptations de Normal People (2020) et de Conversations entre amis (2022), coproduites et diffusées par la BBC. Selon ses précédentes déclarations, les versements liés à ces productions pouvaient eux aussi soulever des difficultés juridiques.
Récompensée pour Intermezzo lors des Sky Arts Awards, Sally Rooney avait renoncé à se rendre à Londres pour recevoir son prix, craignant une arrestation en raison de son soutien à Palestine Action. Son éditeur, Alex Bowler, avait alors reçu la distinction en son nom. L'écrivaine expliquait ne plus pouvoir se rendre au Royaume-Uni en toute sécurité.
En 2021 déjà, Sally Rooney avait refusé de céder les droits de traduction en hébreu de Beautiful World, Where Are You à un éditeur israélien, dans le cadre de son soutien au mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). Deux grandes chaînes de librairies israéliennes avaient ensuite décidé de retirer ses ouvrages de leurs rayons.
Le classement de Palestine Action comme organisation terroriste reste contesté devant les tribunaux. Sa cofondatrice, Huda Ammori, a engagé une procédure contre la décision du gouvernement britannique.
À LIRE - Adèle Haenel : un replay censuré, Augustin Trapenard défend ses cartes blanches
En février 2026, la Haute Cour avait estimé cette interdiction illégale et disproportionnée au regard des libertés d'expression et d'association. La Cour d'appel a toutefois infirmé cette décision en juin, considérant que le gouvernement avait légalement exercé ses pouvoirs et respecté les exigences de proportionnalité. Le dossier doit désormais être examiné par la Cour suprême britannique les 4 et 5 novembre 2026.
Crédits photo : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.
12/10/2026, 14:39
Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri.
12/10/2026, 13:29
En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.
12/10/2026, 13:12
Virginie Queste a rejoint le Centre national du livre (CNL) en octobre, au poste de chargée de manifestations nationales, au sein de la délégation à la communication et aux événements littéraires, dirigée par Magali Fourmaintraux.
12/10/2026, 12:53
À Francfort, le distributeur allemand Bookwire a évoqué deux développements : un moteur d’optimisation tarifaire fondé sur l’intelligence artificielle et un assistant capable d’analyser les ventes à partir de questions formulées en langage courant. Des projets qui prolongent plusieurs années d’expérimentations.
12/10/2026, 11:47
À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
12/10/2026, 10:46
Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.
12/10/2026, 10:28
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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