Sally Rooney : ses livres ne seront plus distribués au Royaume-Uni

L'éditeur affirme ne plus pouvoir lui reverser ses droits d'auteur sans risquer d'enfreindre la législation antiterroriste. Les exemplaires déjà présents en librairie pourront toutefois continuer d'être vendus. « Vendre le travail d'une écrivaine sans pouvoir lui reverser ses revenus est une situation inacceptable pour un éditeur », explique Faber dans un communiqué publié ce mercredi 14 octobre.

La mesure concerne l'ensemble de ses publications au Royaume-Uni, quel que soit leur format. Selon The Guardian, les librairies britanniques peuvent néanmoins écouler les exemplaires qu'elles possèdent déjà. L'enseigne Waterstones l'a confirmé.

Son deuxième roman, Normal People, a dépassé le million d'exemplaires vendus au Royaume-Uni, tandis que Conversations with Friends et Beautiful World, Where Are You ont chacun franchi les 500 000 exemplaires, selon les chiffres rapportés par The Irish Times.

En France, ses trois premiers romans ont paru aux éditions de l'Olivier : Conversations entre amis (traduit par Laetitia Devaux), Normal People (traduit par Stéphane Roques) et Où es-tu, monde admirable ? (traduit par Laetitia Devaux). Son quatrième, Intermezzo, traduit par Laetitia Devaux, a été publié chez Gallimard en 2024.

Un soutien annoncé dès août 2025

Cette situation découle d'une prise de position ancienne de Sally Rooney. L'écrivaine avait annoncé dans une tribune publiée par The Irish Times son intention de reverser une partie de ses revenus à Palestine Action, notamment ceux provenant des adaptations télévisées de ses romans.

Le groupe, fondé en 2020, mène des actions directes contre des entreprises liées à l'industrie militaire israélienne, notamment Elbit Systems, ainsi que contre des installations militaires britanniques. Le gouvernement du Royaume-Uni l'a inscrit sur la liste des organisations terroristes en juillet 2025, après plusieurs opérations, dont des dégradations commises sur une base de la Royal Air Force.

L'article 15 de la loi britannique antiterroriste de 2000 sanctionne notamment la fourniture de fonds lorsque leur utilisation à des fins terroristes est connue ou raisonnablement suspectée. C'est sur ce fondement que les versements de droits d'auteur à Sally Rooney pourraient, selon elle et son éditeur, poser problème.

Dans une déclaration transmise mercredi à la presse britannique, l'écrivaine rappelle que Palestine Action n'est pas interdite en République d'Irlande, où elle réside. Elle estime cependant que l'exécution de ses contrats d'édition britanniques pourrait désormais constituer une infraction pénale grave. « J'ai fait tout mon possible pour être honnête avec le public au sujet de mes convictions et de mes intentions, et je suis tout à fait prête à en accepter les conséquences », assure-t-elle.

Sally Rooney avait également évoqué les revenus tirés des adaptations de Normal People (2020) et de Conversations entre amis (2022), coproduites et diffusées par la BBC. Selon ses précédentes déclarations, les versements liés à ces productions pouvaient eux aussi soulever des difficultés juridiques.

Une interdiction examinée par la justice britannique

Récompensée pour Intermezzo lors des Sky Arts Awards, Sally Rooney avait renoncé à se rendre à Londres pour recevoir son prix, craignant une arrestation en raison de son soutien à Palestine Action. Son éditeur, Alex Bowler, avait alors reçu la distinction en son nom. L'écrivaine expliquait ne plus pouvoir se rendre au Royaume-Uni en toute sécurité.

En 2021 déjà, Sally Rooney avait refusé de céder les droits de traduction en hébreu de Beautiful World, Where Are You à un éditeur israélien, dans le cadre de son soutien au mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS). Deux grandes chaînes de librairies israéliennes avaient ensuite décidé de retirer ses ouvrages de leurs rayons.

Le classement de Palestine Action comme organisation terroriste reste contesté devant les tribunaux. Sa cofondatrice, Huda Ammori, a engagé une procédure contre la décision du gouvernement britannique.

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En février 2026, la Haute Cour avait estimé cette interdiction illégale et disproportionnée au regard des libertés d'expression et d'association. La Cour d'appel a toutefois infirmé cette décision en juin, considérant que le gouvernement avait légalement exercé ses pouvoirs et respecté les exigences de proportionnalité. Le dossier doit désormais être examiné par la Cour suprême britannique les 4 et 5 novembre 2026.

Crédits photo : Sally Rooney en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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