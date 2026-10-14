59 % des Français ont déjà demandé à l’IA d’écrire à leur place

Faire rédiger une lettre de motivation, préparer un courriel professionnel ou trouver les mots pour s'adresser à un proche : l'intelligence artificielle intervient désormais dans des situations où l'écriture relevait jusqu'ici d'une démarche personnelle.

Une enquête publiée le 8 mai 2026 par Preply, plateforme spécialisée dans l'apprentissage des langues, et réalisée avec l'institut Censuswide, révèle que 59 % des personnes interrogées ont déjà eu recours à l'IA pour produire un contenu écrit. Chez les 18-24 ans, 83 % des répondants ont déjà fait appel à ces outils pour rédiger un texte en leur nom. La proportion atteint 79 % chez les 25-34 ans, avant de diminuer dans les tranches d'âge supérieures.

L'étude mesure le recours déclaré à ces outils, sans préciser la fréquence d'utilisation ni la part du texte effectivement produite par l'IA.

Plus d'un jeune sur deux a utilisé l'IA pour une lettre de motivation

C'est dans la recherche d'emploi que certaines pratiques apparaissent particulièrement répandues. Parmi les 18-24 ans interrogés, 53 % déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle pour rédiger une lettre de motivation. Ils sont 43 % chez les 25-34 ans, contre 29 % pour l'ensemble des répondants. Le CV n'échappe pas à cette évolution. L'IA a déjà été mobilisée pour sa rédaction par 43 % des 18-24 ans et 39 % des 25-34 ans. Toutes générations confondues, cette proportion atteint 23 %.

L'usage de l'IA concerne également les échanges professionnels ordinaires. D'après les résultats de Preply, 21 % des personnes interrogées ont déjà utilisé ces outils pour rédiger un courriel ou un message professionnel dans leur langue maternelle. Cette proportion atteint 36 % chez les 18-24 ans et 32 % chez les 25-34 ans, contre 7 % parmi les 55 ans et plus.

Lorsqu'il s'agit de communiquer dans une langue étrangère, 14 % des répondants déclarent avoir sollicité une IA. Le chiffre atteint 24 % chez les 25-34 ans, 18 % chez les 18-24 ans et 8 % chez les 55 ans et plus.

Dans ces situations, l'outil peut intervenir à plusieurs niveaux : proposer une formulation, traduire un message ou adapter le registre de langue.

L'utilisation de ces technologies dépasse par ailleurs le cadre professionnel. Selon l'étude, 13 % des Français interrogés y ont déjà recours pour paraître plus intelligents ou plus courtois dans leurs échanges. Cette proportion atteint 18 % chez les 25-34 ans. L'IA intervient aussi dans la correspondance privée : 8 % des répondants déclarent l'avoir utilisée pour écrire à leurs proches dans leur langue maternelle, et 9 % dans une langue étrangère.

L'enquête de Preply s'inscrit dans un mouvement plus large. Selon le Baromètre du numérique publié en février 2026 par l'Arcep, l'Arcom, le Conseil général de l'économie et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, 48 % de la population française âgée de 12 ans et plus utilisait déjà l'IA générative en 2025, contre 33 % un an auparavant.

Parmi les utilisateurs, 58 % déclaraient recourir à ces outils pour les aider à rédiger ou à traduire des textes. L'étude relevait également que 34 % des utilisateurs d'IA générative s'en servaient quotidiennement.

Crédits photo : TheDigitalArtist, CC0

Par Dépêche

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