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Christopher Laquieze remporte le Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2026

Christopher Laquieze a remporté le Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2026 pour son premier roman, La Rosa Perdida (JC Lattès). L'écrivain a été choisi par un jury de 20 lecteurs réunis à la médiathèque de Brive. Il recevra sa distinction le dimanche 8 novembre, lors de la 44e Foire du livre de Brive.

Le 14/10/2026 à 17:45 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/10/2026 à 17:45

Hocine Bouhadjera

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Paru le 14 janvier 2026, La Rosa Perdida se déroule à San Jacinto del Río, une ville fictive d'Amérique latine. Le récit s'ouvre sur la pendaison de Sofia Ordoñez, dénoncée par son propre fils, Matías. Elle dirigeait La Rosa Perdida, une maison close devenue également un refuge pour différentes figures de la ville, dans un pays soumis à un régime autoritaire. À travers son histoire, le roman aborde les rapports familiaux, la vengeance, la violence politique et la résistance.

Né en 1996 à Arcachon, Christopher Laquieze est essayiste et chroniqueur littéraire, spécialisé dans la littérature latino-américaine. La Rosa Perdida marque son entrée dans le roman. En mai dernier, il avait déjà obtenu le Prix Jean d'Ormesson 2026 pour ce même ouvrage.

Organisé par la médiathèque de Brive, le Prix des lecteurs distingue chaque année un roman français dans le cadre de la Foire du livre. Pour cette édition, 10 ouvrages avaient été sélectionnés par des bibliothécaires. Le jury, composé de vingt lecteurs, a désigné son lauréat à l'issue de trois séances de discussions.

Doté de 1500 € par la Ville de Brive, le prix s'accompagne d'une invitation à effectuer une résidence d'écriture d'un mois à Brive. La remise aura lieu le dimanche 8 novembre à 14h30, au Forum des lecteurs, en présence des élèves du brevet des métiers d'art en ébénisterie du lycée Lavoisier, chargés de réaliser le trophée.

La 44e Foire du livre de Brive se déroulera du 6 au 8 novembre 2026, sous la présidence de l'écrivaine et académicienne Dominique Bona.

En 2025, le prix avait été attribué à Sophie de Baere pour son roman Le Secret des mères (JC Lattès), consacré aux secrets familiaux et à la transmission entre générations.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Christopher Laquieze (Marie Rouge)

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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La Rosa Perdida

Christopher Laquieze

Paru le 14/01/2026

270 pages

Jean-Claude Lattès

20,00 €

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9782709675222
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Le secret des mères

Sophie de Baere

Paru le 05/02/2025

409 pages

Jean-Claude Lattès

21,50 €

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