Christopher Laquieze remporte le Prix des lecteurs de la Ville de Brive 2026

Paru le 14 janvier 2026, La Rosa Perdida se déroule à San Jacinto del Río, une ville fictive d'Amérique latine. Le récit s'ouvre sur la pendaison de Sofia Ordoñez, dénoncée par son propre fils, Matías. Elle dirigeait La Rosa Perdida, une maison close devenue également un refuge pour différentes figures de la ville, dans un pays soumis à un régime autoritaire. À travers son histoire, le roman aborde les rapports familiaux, la vengeance, la violence politique et la résistance.

Né en 1996 à Arcachon, Christopher Laquieze est essayiste et chroniqueur littéraire, spécialisé dans la littérature latino-américaine. La Rosa Perdida marque son entrée dans le roman. En mai dernier, il avait déjà obtenu le Prix Jean d'Ormesson 2026 pour ce même ouvrage.

Organisé par la médiathèque de Brive, le Prix des lecteurs distingue chaque année un roman français dans le cadre de la Foire du livre. Pour cette édition, 10 ouvrages avaient été sélectionnés par des bibliothécaires. Le jury, composé de vingt lecteurs, a désigné son lauréat à l'issue de trois séances de discussions.

Doté de 1500 € par la Ville de Brive, le prix s'accompagne d'une invitation à effectuer une résidence d'écriture d'un mois à Brive. La remise aura lieu le dimanche 8 novembre à 14h30, au Forum des lecteurs, en présence des élèves du brevet des métiers d'art en ébénisterie du lycée Lavoisier, chargés de réaliser le trophée.

La 44e Foire du livre de Brive se déroulera du 6 au 8 novembre 2026, sous la présidence de l'écrivaine et académicienne Dominique Bona.

En 2025, le prix avait été attribué à Sophie de Baere pour son roman Le Secret des mères (JC Lattès), consacré aux secrets familiaux et à la transmission entre générations.

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Crédits photo : Christopher Laquieze (Marie Rouge)

Par Hocine Bouhadjera

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