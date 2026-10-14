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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Le 22 septembre, au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

Le 14/10/2026 à 17:35 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

14/10/2026 à 17:35

Hocine Bouhadjera

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On entre par la place Vendôme, puis il faut marcher plus longtemps que prévu. Il n'y en a pas que pour l'Américain bourru - et finalement si fin dans les sensations, Le Soleil se lève aussi faisant foi - dans le palace impressionnant. Il y a le Salon Proust, avec ses fauteuils et sa cheminée, le Bar Vendôme, sous sa grande verrière, puis cette galerie bordée de boutiques de luxe et de vitrines de joailliers, plus surprenante.

Le lieu que nous cherchons se cache au bout du palace si célèbre. Le Bar Hemingway est minuscule en comparaison : 25 places seulement, des fauteuils en cuir, une lumière tamisée, des photographies et des souvenirs de l’écrivain. Une pièce à taille humaine, où nous attendent les descendants d’Ernest Hemingway, venus célébrer les 100 ans du roman d'un jeune écrivain de 27 ans, en passe de subjuguer son monde.

Le roman de gens qui savent voyager, boire, séduire, et beaucoup moins bien continuer à vivre après ce qui leur est arrivé.

« J’y suis particulièrement attachée parce qu’il était dédié à mon mari Jack, ainsi qu’à sa mère Hadley », nous confie Angela Hemingway Charles. Jack, le fils aîné d’Ernest Hemingway, était encore un petit garçon lorsque son père lui dédia ce roman, avec Hadley, sa première épouse. Angela nous dit qu’elle fréquente Paris depuis son mariage avec Jack, en 1989. « Quand je suis ici, j’ai l’impression de vivre la vie d’Hemingway. » Hemingway Adams, l’arrière-petit-fils de l’écrivain, parle, lui, d’une sorte de quartier général familial.

Celui qui pleure quand les autres sont partis

Jake Barnes, journaliste américain installé à Paris, aime Lady Brett Ashley. Elle l’aime aussi. Une blessure de guerre a atteint Jake dans sa sexualité, et leur désir se heurte à une impossibilité autour de laquelle le livre tourne sans jamais la réduire à une explication médicale. Ils se retrouvent, se quittent, se cherchent dans d’autres compagnies. Paris, puis l’Espagne, offrent assez de cafés, de routes et de fêtes pour que le mouvement continue.

Voilà une histoire d’amour dont la cruauté tient à ceci : les sentiments sont là. Aucun malentendu providentiel ne suffirait à tout remettre en ordre. Il ne manque pas une déclaration, une lettre arrivée à temps, un peu de courage. Les personnages savent l’essentiel, et ce savoir ne leur apporte aucune solution.

Ici, Hemingway accorde aux êtres une lucidité qui ne les protège de rien. Jake sait organiser une soirée, trouver une adresse, commander, accompagner les autres. Il possède une compétence sociale, une manière de se tenir, qui pourraient passer pour de la solidité. Puis vient cette scène où, seul dans son lit, sa pensée revient à Brett et où il se met à pleurer. 

Le roman est extraordinairement habile à nous faire participer à cette distraction. Nous aussi, nous prenons plaisir aux conversations, aux départs, à la promesse d’un autre lieu. On ne progresse pas en revanche, on gravite autour.

Toujours pas de mode d'emploi

Moustache soigneusement taillée, veste en tweed et sourire tranquille, Patrick Hemingway Adams entretient la légende familiale. Sous l’imposant poisson de pêche sportive accroché au mur du Bar Hemingway, il nous fait entrer dans un club de Boston.

Il retrouve dans l'inquiétude de nos temps une raison de lire le livre aujourd’hui. « Ils ont été déçus par les gouvernements, ils ont subi les terribles ravages de la guerre, et leur génération en porte les cicatrices. Je pense que c’est vraiment le même sentiment que beaucoup de gens éprouvent aujourd’hui. »

Les années 1920 ne sont pas les années 2020, même si on se demande à quelle époque appartient l’arrière-petit-fils Hemingway. Mais cette difficulté à se représenter un avenir, cette impression de devoir continuer avec des règles auxquelles on ne croit plus tout à fait, peut traverser le siècle. Une des beautés mélancoliques du Soleil se lève aussi tient à cette absence de mode d’emploi.

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De gauche à droite : Angela Hemingway Charles, Patrick Hemingway Adams, arrière-petit-fils d’Ernest Hemingway, et Bettina Klinger, fondatrice de Collective 222, au Bar Hemingway du Ritz Paris, le 22 septembre 2026, à l’occasion du centenaire du Soleil se lève aussi. © Rich Royal

Le solitaire avait besoin des autres

Jane Owen, à qui l'on doit notre présence, nous ramène dans les coulisses d'un futur classique de la littérature. Son arrière-grand-père, Maxwell Perkins, travaillait chez Scribner, à New York. Il était déjà l’éditeur de Scott Fitzgerald, qui attira son attention sur Hemingway. Une recommandation enthousiaste qui se poursuivit par des lettres.

Elle nous parle d'un éditeur préoccupé, une fois le manuscrit arrivé, par la réaction de sa maison à certaines grossièretés. Selon le souvenir familial qu’elle rapporte, il emporta le texte chez lui. Sa femme, Louise, le lut et l’encouragea à le défendre.

Pour raconter le métier de son arrière-grand-père, Jane Owen choisit le cinéma. « C’est un peu comme un monteur qui reçoit toutes les images tournées par un réalisateur, puis les coupe et les assemble pour en faire une histoire. » À l’époque de Perkins, les manuscrits arrivaient encore écrits à la main ou à la machine. 

L'éditeur a aussi accompagné Thomas Wolfe ou encore Marjorie Kinnan Rawlings, pour situer. « Mon aïeul travaillait vraiment dans l’ombre. Il ne voulait pas qu’on braque les projecteurs sur lui », raconte Jane Owen. Un jour, il serait rentré contrarié parce qu’on venait de lui remettre un prix. À sa fille qui s’étonnait, il explique que les éditeurs ne devraient pas recevoir de récompenses : cela voulait dire qu’on souhaitait les voir partir à la retraite...

Le manuscrit du Soleil se lève aussi comportait une longue ouverture autour de celle qui deviendrait Brett. Fitzgerald encouragea Hemingway à supprimer cette entrée en matière. Le roman publié commence ailleurs, par Robert Cohn, et nous fait découvrir les êtres sans nous dérouler leur dossier complet. Il faut les écouter, réviser une impression, comprendre après coup. Leur passé remonte dans leur manière de parler et de se traiter. Nous travaillons à les connaître.

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Maxwell Perkins, éditeur chez Scribner, photographié à son bureau (Al Ravenna / New York World-Telegram & Sun / Library of Congress, domaine public)

Quel Hemingway ?

À Angela Hemingway Charles, nous demandons ce qu’elle voudrait que l’on comprenne de l’homme derrière la figure publique. « D’après ce que me disait mon défunt mari, c’était vraiment un très bon père. » Elle évoque un homme simple, généreux. Patrick insiste lui aussi sur l’attachement d’Hemingway à ses enfants et sur la correspondance qui en conserve la trace.

Et que dit encore le roman ? Brett est souvent décrite à travers le désir qu’elle suscite. Mais elle existe aussi dans sa manière de refuser la place qu’on voudrait lui donner. L’homme qui la désire voudrait qu’elle ressemble davantage à la femme qu’il saurait accepter, qu'elle se laisse pousser les cheveux pour commencer. Brett peut être blessante, imprudente, déchirée entre plusieurs désirs. En 2026, on ne peut plus la regarder comme, avant tout, la cause des malheurs de Jake.

Il faut également voir ce que le groupe fait à Robert Cohn. Les humiliations dont il est la cible s’accompagnent d’un antisémitisme explicite. Le charme des conversations ne rend pas cette violence moins présente. La biographe Lesley M. M. Blume rappelait combien Harold Loeb, qui inspira Cohn, s’était senti trahi par la représentation que son ami avait faite de lui.

Il reste les raisons de se lever

On finirait par faire du Soleil se lève aussi un livre des seules blessures et autres désillusions. Il sait aussi le plaisir d’être au monde. La route, la pêche avec Bill Gorton, l’amitié, la présence physique d’un paysage. Le passage de Paris aux rivières et aux arènes espagnoles fait partie du mouvement même du récit.

Il y a aussi la corrida. Pedro Romero lui donne à voir une maîtrise du geste et du danger que la propre vie affective ne lui offre pas. Voici quelqu’un qui paraît savoir où se tenir, quoi faire, à quel moment agir. L’admiration de Jake prend d’autant plus de poids que, dans les relations humaines, il manque si souvent cette assurance.

Le titre contient lui-même cette coexistence de l’épuisement et de la continuité. Hemingway place son roman sous deux épigraphes : la formule de Gertrude Stein sur la génération perdue et un passage de l’Ecclésiaste. Une génération passe, le monde poursuit son mouvement.

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À gauche, Ernest Hemingway et ses proches dans un café de Pampelune, en juillet 1925, parmi lesquels plusieurs personnes qui inspireront les personnages du Soleil se lève aussi. À droite, l’écrivain avec Robert McAlmon (à gauche), dans les arènes espagnoles, en 1923. Photos : Ernest Hemingway Photograph Collection / John F. Kennedy Presidential Library and Museum,, domaine public.

Faire vivre un livre, faire circuler un nom

Trêve de sensiblerie, car au Ritz, la question de la transmission prend aussi une forme très organisée. Bettina Klinger, fondatrice de Collective 222, l’agence qui pilote le programme et les partenariats autour de l’héritage Hemingway, expose une stratégie allant de l’édition au cinéma, des rencontres littéraires aux collaborations commerciales. 

L’agence revendique plus de deux millions d’abonnés sur les plateformes numériques et plus de 500.000 visiteurs mensuels sur le site officiel. Elle insiste sur l’existence d’un public plus jeune que celui auquel on associe spontanément l’écrivain.

Scribner, désormais une marque de Simon & Schuster, accompagne le centenaire du roman en remettant en avant son édition « autorisée », publiée en 2006 avec une introduction de Colm Tóibín. Pour les lecteurs français, sa première traduction, signée Maurice-Edgar Coindreau, est parue chez Gallimard en 1933. En décembre 2024, l’éditeur a publié une nouvelle traduction de L’Adieu aux armes, réalisée par Philippe Jaworski. Reste à voir si Le soleil se lève aussi bénéficiera un jour du même traitement.

Le 22 octobre, date anniversaire de la publication américaine, le programme doit se poursuivre au 92NY, le centre culturel new-yorkais, avec des lectures et une conversation réunissant notamment Maya Hawke, Sarah Pidgeon, Richard Schiff et l’écrivain Jay McInerney, aux côtés de membres de la famille.

Du cinéma aux briques Lego

Les adaptations en développement aussi : Paris est une fête, sur un scénario de Scott Z. Burns, et L’Adieu aux armes, que Michael Winterbottom doit réaliser avec Tom Blyth dans le rôle de Frederic Henry. Le site officiel de l’héritage Hemingway mentionne, depuis la rencontre parisienne, un projet d’adaptation du Soleil se lève aussi

En janvier dernier, le journaliste américain Jeff Sneider évoquait le réalisateur James Gray, avec Vanessa Kirby pressentie pour incarner Lady Brett Ashley. Le roman avait déjà été porté à l’écran en 1957 par Henry King, avec Ava Gardner et Tyrone Power, puis adapté pour la télévision en 1984. Bettina Klinger évoque même un projet Lego, imaginé par Iyan Ha, autour du Vieil Homme et la Mer... L'inventivité est de mise, si on veut pouvoir profiter du Ritz.

À noter, le texte original du Soleil se lève aussi est entré dans le domaine public aux États-Unis le 1er janvier 2022. Sa circulation américaine ne dépend donc plus uniquement de la famille et de son éditeur historique. 

Project Gutenberg en propose une version numérique gratuite, tandis que Penguin Classics a publié une nouvelle édition introduite par Amor Towles. En 2024, Broadview Press proposait à son tour une édition critique établie par Debra Moddelmog, notamment consacrée aux représentations des femmes et des minorités dans le roman.

Et ce 13 octobre 2026, la Library of America a publié The Annotated Sun Also Rises, une édition du centenaire établie par Robert W. Trogdon, avec une introduction d’Adam Gopnik. Elle rassemble quelque 140 illustrations et photographies, plus de 200 notes, mais aussi les deux premiers chapitres du manuscrit, supprimés par Hemingway sur les conseils de F. Scott Fitzgerald. S’y ajoutent des lettres échangées avec Fitzgerald et Maxwell Perkins, qui éclairent la fabrication du roman.

À LIRE - Visite insulaire : les rituels de Victor Hugo à Guernesey

Lorsque Patrick Hemingway Adams nous parle de Paris, il revient à l’apprentissage. La ville représente le moment où son arrière-grand-père a trouvé une communauté d’écrivains, de peintres et autres artistes au contact desquels chercher sa voix.

À la fin du roman, Jake et Brett sont dans un taxi, à Madrid. Elle imagine la belle vie qu’ils auraient pu avoir ensemble. La voiture ralentit brusquement, la rapproche de lui, et Jake répond : « Isn’t it pretty to think so ? » (N’est-ce pas joli de le penser ?).

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Au Bar Hemingway du Ritz Paris, lors d’une rencontre organisée à l’occasion du centenaire de la publication du Soleil se lève aussi, d’Ernest Hemingway, le 22 septembre 2026. ActuaLitté.

Crédits photo : Ernest Hemingway tenant son fils Jack dans ses bras en 1927, un an après la publication du Soleil se lève aussi, roman dédié à l’enfant et à sa mère, Hadley (National Archives and Records Administration (NARA), domaine public)

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Le soleil se lève aussi

Ernest Hemingway trad. Maurice-Edgar Coindreau

Paru le 12/01/2023

349 pages

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Paris est une fête

Ernest Hemingway trad. Marc Saporta, Claude Demanuelli

Paru le 06/09/2012

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L'adieu aux armes

Ernest Hemingway trad. Philippe Jaworski

Paru le 05/12/2024

404 pages

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Ernest Hemingway trad. Philippe Jaworski

Paru le 24/05/2018

144 pages

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Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

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Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…

22/01/2026, 18:24

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“Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

16/01/2026, 18:22

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Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

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Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

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“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

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Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

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Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

Autres articles de la rubrique À la loupe

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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La soif d'idéal de Lionel Destremau : des dirigeants humanistes, et un Goncourt, ou deux

Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.

11/10/2026, 17:46

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De l'or, des soldats et des résistants : les dessous de Timika (Papouasie)

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.

11/10/2026, 17:27

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Johana Gustawsson : “On juge sans arrêt, sans savoir”

À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.

11/10/2026, 17:18

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Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...

11/10/2026, 08:00

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Des livres aux bibliothèques : le combat de Djaïli Amadou Amal

Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.

10/10/2026, 17:45

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Maylis de Kerangal: “Ce qui n’est pas juste ne peut pas être beau”

Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.

10/10/2026, 17:33

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La soif d'idéal de Michèle Pedinielli : du prosecco et des enfants heureux

Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.

10/10/2026, 12:07

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Muriel Gilbert : “L’orthographe, pour moi, c’est un jeu.”

Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.

 

10/10/2026, 09:49

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Combien de temps peut-on tenir sans aller aux toilettes dans un roman ?

La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.

10/10/2026, 07:00

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La turquerie, cette mode oubliée qui a marqué la littérature française

Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

09/10/2026, 15:49

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Et si les monuments de Paris cachaient des messages que nous avons oubliés ?

Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.

09/10/2026, 15:01

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Moins de bébés, moins d’élèves : comment la dénatalité transforme déjà la France

La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence :  trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.

09/10/2026, 10:56

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Le CNL, indispensable “à l’équilibre de la chaîne du livre et de la lecture”

Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.

09/10/2026, 08:28

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“Diviser pour régner” : les artistes-auteurs accusent les pouvoirs publics

19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.

08/10/2026, 14:50

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“J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”

Dix mois après avoir quitté la librairie, Elsa continue pourtant d’enchaîner les livres. Mais à force de lire sans interruption, une question s’impose : est-ce encore l’envie de lire, ou simplement une habitude devenue refuge ? Entre pile à lire, achats compulsifs, peur du vide et plaisir intact de certaines découvertes, ce billet interroge avec franchise ce que nos lectures disent parfois de nous — et de nos automatismes.

08/10/2026, 09:00

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Classique = Moderne ? Un étudiant défie l’Académie française sur ses propres règles

Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.

07/10/2026, 17:00

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“La lutte contre le piratage, c'est une conjonction de moyens” (SNE)

Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.

07/10/2026, 16:57

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“Quand je n’écris pas mes histoires, j’écris sur celles des autres”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Lorsqu’il n’écrit pas ses propres histoires, il étudie celles des autres. Chercheur à l’Université Toulouse Jean Jaurès, spécialiste de Neil Gaiman, du fantastique, de la bande dessinée et des cultures populaires, il a fait de l’analyse des récits un autre versant de son travail. Ces recherches ont directement nourri Grand-Guignol, de la construction des ambiances au goût pour une documentation fouillée.

07/10/2026, 14:35

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“Le RN ose tout”, même confisquer Olympe de Gouges, icône féministe

Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.

07/10/2026, 10:24

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Sommes-nous vraiment les auteurs de notre propre histoire ?

Ilios Chailly, écrivain et comédien qui travaille depuis plusieurs années sur Antonin Artaud, s’intéresse ici à une question plus large : comment notre identité se construit, se transforme et se raconte. En croisant Ricœur, Deleuze, Derrida, Lacan ou Artaud, on en se refait pas, avec des expériences plus personnelles, il explore ce qui, dans une vie, relève de l’héritage, du récit que l’on fait de soi et de la possibilité de changer.

06/10/2026, 18:11

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“Aujourd’hui, une banque a remplacé Verlaine, Zweig et Yahya Kemal”

Au 27, boulevard Saint-Michel, il ne reste rien du café Vachette où Verlaine, Moréas, Yahya Kemal ou İbrahim Çallı ont laissé leurs traces. Rien, sinon des récits, des plaques déplacées et quelques souvenirs incertains. Entre littérature, peinture et mémoire parisienne, Adnan Algın, correcteur, remonte le fil d’un lieu disparu, où l’on payait parfois ses dettes en vers, en leçons ou en tableaux. Aujourd’hui, une banque tient les comptes. À sa manière.

05/10/2026, 17:35

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PLF 2027 : “L’État renonce à soutenir pleinement les artistes”

Le projet de loi de finances 2027, présenté le 1er octobre dernier, procède à une nouvelle réduction des budgets alloués au ministère de la Culture. Les collectivités territoriales, premières financeuses du secteur culturel, voient elles aussi leurs moyens se rabougrir. Le Syndeac, premier syndicat des entreprises du spectacle vivant public, dénonce un choix politique aux lourdes conséquences.

05/10/2026, 15:07

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“Une partie de notre psychisme réclame des métamorphoses”

Phénomène identitaire largement porté par les réseaux sociaux, le thérianisme désigne le sentiment d’une proximité profonde avec un animal, jusqu’à parfois se vivre comme partiellement animal. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan interroge ce que cette identification dit du rapport au corps, à l’adolescence et à la construction de soi, tout en mettant en garde contre les rapprochements trop rapides avec la dysphorie de genre.

05/10/2026, 10:52

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Après la rentrée littéraire, cinq romans passent au contrôle technique

Une intrigue qui freine mal, des personnages secondaires à peine visibles, des clichés qui enfument l’habitacle : chaque année, des centaines de romans sont mis en circulation sans que personne ne vérifie leur état général. Avec 461 nouveautés annoncées pour la rentrée littéraire 2026, il devenait urgent d’ouvrir un centre agréé. Cinq livres ont accepté de passer sur le pont. Certains auraient mieux fait de ne pas regarder le procès-verbal.

03/10/2026, 07:30

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Comment les traductions françaises ont transformé Les Mille et Une Nuits

En trois siècles, la traduction française des Mille et Une Nuits est passée du geste fondateur d’Antoine Galland, adaptation libre devenue mythe européen, à l’entreprise savante et sensible de Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel, qui restitue dans la Pléiade un texte arabe dans son ampleur, ses rugosités et sa poésie. Entre ces deux bornes, Mardrus, Khawam et bien d’autres ont chacun inventé leur Orient, entre excès d’exotisme et quête d’authenticité. Par Amel Aït-Hamouda.

02/10/2026, 18:11

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Drieu la Rochelle et Colette Jéramec : l’histoire d’un couple impossible

Avec La Rédemption, Jean-Noël Orengo revient sur un couple pris dans les bouleversements du XXe siècle : Pierre Drieu la Rochelle et sa première épouse, Colette Jéramec. Derrière l’écrivain collaborationniste et antisémite, le romancier fait réapparaître une femme longtemps restée dans l’ombre, médecin et chercheuse à l’Institut Pasteur, arrêtée avec ses deux enfants en 1943.

02/10/2026, 18:04

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Makassar : après la liquidation, la bataille pour récupérer des milliers de livres

Exclusif - Makassar a été placé en liquidation judiciaire le 1er septembre, contraignant les éditeurs partenaires à changer de diffuseur et/ou de distributeur. Pour nombre d’entre eux, c’est chose faite. Reste un détail à régler : les livres. Car des centaines de milliers d’exemplaires attendent de quitter l’entrepôt d’Indre-et-Loire où ils sont toujours détenus. Fâcheux ?

02/10/2026, 11:45

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“Si nous voyons le nom, nous ne lisons peut-être plus tout à fait la même phrase”

Le nom d’un auteur change-t-il notre manière de lire ? À partir du Prix de la Page 111, qui soumet au jury des textes anonymisés, Adnan Algın, écrivain, poète et correcteur, interroge le poids de la réputation dans le jugement littéraire. Prix, éditeur, critiques et œuvres antérieures composent un « capital de la signature » capable d’accorder davantage de crédit à une phrase — ou d’en refuser à celle d’un inconnu. Une invitation à relire les textes avant leurs auteurs.

01/10/2026, 16:14

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Clémentine Mélois : “Toute la vie n’est faite que de ruptures successives”

James Joyce avait fait entrer l’épopée dans la vie ordinaire, jusqu’à faire tenir une Odyssée entière dans une journée. Clémentine Mélois choisit, elle aussi, de partir de presque rien : un déménagement, une séparation, quelques cartons, un verre à moutarde, un rouleau de Sopalin. Dans Choses que je croyais perdues, finaliste du 93e prix des Deux Magots, l’autrice-artiste fait de « l’infraordinaire » sa matière romanesque.

01/10/2026, 15:33

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Malgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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