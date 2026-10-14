100 ans après, Hemingway reste une affaire de vivants

On entre par la place Vendôme, puis il faut marcher plus longtemps que prévu. Il n'y en a pas que pour l'Américain bourru - et finalement si fin dans les sensations, Le Soleil se lève aussi faisant foi - dans le palace impressionnant. Il y a le Salon Proust, avec ses fauteuils et sa cheminée, le Bar Vendôme, sous sa grande verrière, puis cette galerie bordée de boutiques de luxe et de vitrines de joailliers, plus surprenante.

Le lieu que nous cherchons se cache au bout du palace si célèbre. Le Bar Hemingway est minuscule en comparaison : 25 places seulement, des fauteuils en cuir, une lumière tamisée, des photographies et des souvenirs de l’écrivain. Une pièce à taille humaine, où nous attendent les descendants d’Ernest Hemingway, venus célébrer les 100 ans du roman d'un jeune écrivain de 27 ans, en passe de subjuguer son monde.

Le roman de gens qui savent voyager, boire, séduire, et beaucoup moins bien continuer à vivre après ce qui leur est arrivé.

« J’y suis particulièrement attachée parce qu’il était dédié à mon mari Jack, ainsi qu’à sa mère Hadley », nous confie Angela Hemingway Charles. Jack, le fils aîné d’Ernest Hemingway, était encore un petit garçon lorsque son père lui dédia ce roman, avec Hadley, sa première épouse. Angela nous dit qu’elle fréquente Paris depuis son mariage avec Jack, en 1989. « Quand je suis ici, j’ai l’impression de vivre la vie d’Hemingway. » Hemingway Adams, l’arrière-petit-fils de l’écrivain, parle, lui, d’une sorte de quartier général familial.

Celui qui pleure quand les autres sont partis

Jake Barnes, journaliste américain installé à Paris, aime Lady Brett Ashley. Elle l’aime aussi. Une blessure de guerre a atteint Jake dans sa sexualité, et leur désir se heurte à une impossibilité autour de laquelle le livre tourne sans jamais la réduire à une explication médicale. Ils se retrouvent, se quittent, se cherchent dans d’autres compagnies. Paris, puis l’Espagne, offrent assez de cafés, de routes et de fêtes pour que le mouvement continue.

Voilà une histoire d’amour dont la cruauté tient à ceci : les sentiments sont là. Aucun malentendu providentiel ne suffirait à tout remettre en ordre. Il ne manque pas une déclaration, une lettre arrivée à temps, un peu de courage. Les personnages savent l’essentiel, et ce savoir ne leur apporte aucune solution.

Ici, Hemingway accorde aux êtres une lucidité qui ne les protège de rien. Jake sait organiser une soirée, trouver une adresse, commander, accompagner les autres. Il possède une compétence sociale, une manière de se tenir, qui pourraient passer pour de la solidité. Puis vient cette scène où, seul dans son lit, sa pensée revient à Brett et où il se met à pleurer.

Le roman est extraordinairement habile à nous faire participer à cette distraction. Nous aussi, nous prenons plaisir aux conversations, aux départs, à la promesse d’un autre lieu. On ne progresse pas en revanche, on gravite autour.

Toujours pas de mode d'emploi

Moustache soigneusement taillée, veste en tweed et sourire tranquille, Patrick Hemingway Adams entretient la légende familiale. Sous l’imposant poisson de pêche sportive accroché au mur du Bar Hemingway, il nous fait entrer dans un club de Boston.

Il retrouve dans l'inquiétude de nos temps une raison de lire le livre aujourd’hui. « Ils ont été déçus par les gouvernements, ils ont subi les terribles ravages de la guerre, et leur génération en porte les cicatrices. Je pense que c’est vraiment le même sentiment que beaucoup de gens éprouvent aujourd’hui. »

Les années 1920 ne sont pas les années 2020, même si on se demande à quelle époque appartient l’arrière-petit-fils Hemingway. Mais cette difficulté à se représenter un avenir, cette impression de devoir continuer avec des règles auxquelles on ne croit plus tout à fait, peut traverser le siècle. Une des beautés mélancoliques du Soleil se lève aussi tient à cette absence de mode d’emploi.

De gauche à droite : Angela Hemingway Charles, Patrick Hemingway Adams, arrière-petit-fils d’Ernest Hemingway, et Bettina Klinger, fondatrice de Collective 222, au Bar Hemingway du Ritz Paris, le 22 septembre 2026, à l’occasion du centenaire du Soleil se lève aussi. © Rich Royal

Le solitaire avait besoin des autres

Jane Owen, à qui l'on doit notre présence, nous ramène dans les coulisses d'un futur classique de la littérature. Son arrière-grand-père, Maxwell Perkins, travaillait chez Scribner, à New York. Il était déjà l’éditeur de Scott Fitzgerald, qui attira son attention sur Hemingway. Une recommandation enthousiaste qui se poursuivit par des lettres.

Elle nous parle d'un éditeur préoccupé, une fois le manuscrit arrivé, par la réaction de sa maison à certaines grossièretés. Selon le souvenir familial qu’elle rapporte, il emporta le texte chez lui. Sa femme, Louise, le lut et l’encouragea à le défendre.

Pour raconter le métier de son arrière-grand-père, Jane Owen choisit le cinéma. « C’est un peu comme un monteur qui reçoit toutes les images tournées par un réalisateur, puis les coupe et les assemble pour en faire une histoire. » À l’époque de Perkins, les manuscrits arrivaient encore écrits à la main ou à la machine.

L'éditeur a aussi accompagné Thomas Wolfe ou encore Marjorie Kinnan Rawlings, pour situer. « Mon aïeul travaillait vraiment dans l’ombre. Il ne voulait pas qu’on braque les projecteurs sur lui », raconte Jane Owen. Un jour, il serait rentré contrarié parce qu’on venait de lui remettre un prix. À sa fille qui s’étonnait, il explique que les éditeurs ne devraient pas recevoir de récompenses : cela voulait dire qu’on souhaitait les voir partir à la retraite...

Le manuscrit du Soleil se lève aussi comportait une longue ouverture autour de celle qui deviendrait Brett. Fitzgerald encouragea Hemingway à supprimer cette entrée en matière. Le roman publié commence ailleurs, par Robert Cohn, et nous fait découvrir les êtres sans nous dérouler leur dossier complet. Il faut les écouter, réviser une impression, comprendre après coup. Leur passé remonte dans leur manière de parler et de se traiter. Nous travaillons à les connaître.

Maxwell Perkins, éditeur chez Scribner, photographié à son bureau (Al Ravenna / New York World-Telegram & Sun / Library of Congress, domaine public)

Quel Hemingway ?

À Angela Hemingway Charles, nous demandons ce qu’elle voudrait que l’on comprenne de l’homme derrière la figure publique. « D’après ce que me disait mon défunt mari, c’était vraiment un très bon père. » Elle évoque un homme simple, généreux. Patrick insiste lui aussi sur l’attachement d’Hemingway à ses enfants et sur la correspondance qui en conserve la trace.

Et que dit encore le roman ? Brett est souvent décrite à travers le désir qu’elle suscite. Mais elle existe aussi dans sa manière de refuser la place qu’on voudrait lui donner. L’homme qui la désire voudrait qu’elle ressemble davantage à la femme qu’il saurait accepter, qu'elle se laisse pousser les cheveux pour commencer. Brett peut être blessante, imprudente, déchirée entre plusieurs désirs. En 2026, on ne peut plus la regarder comme, avant tout, la cause des malheurs de Jake.

Il faut également voir ce que le groupe fait à Robert Cohn. Les humiliations dont il est la cible s’accompagnent d’un antisémitisme explicite. Le charme des conversations ne rend pas cette violence moins présente. La biographe Lesley M. M. Blume rappelait combien Harold Loeb, qui inspira Cohn, s’était senti trahi par la représentation que son ami avait faite de lui.

Il reste les raisons de se lever

On finirait par faire du Soleil se lève aussi un livre des seules blessures et autres désillusions. Il sait aussi le plaisir d’être au monde. La route, la pêche avec Bill Gorton, l’amitié, la présence physique d’un paysage. Le passage de Paris aux rivières et aux arènes espagnoles fait partie du mouvement même du récit.

Il y a aussi la corrida. Pedro Romero lui donne à voir une maîtrise du geste et du danger que la propre vie affective ne lui offre pas. Voici quelqu’un qui paraît savoir où se tenir, quoi faire, à quel moment agir. L’admiration de Jake prend d’autant plus de poids que, dans les relations humaines, il manque si souvent cette assurance.

Le titre contient lui-même cette coexistence de l’épuisement et de la continuité. Hemingway place son roman sous deux épigraphes : la formule de Gertrude Stein sur la génération perdue et un passage de l’Ecclésiaste. Une génération passe, le monde poursuit son mouvement.

À gauche, Ernest Hemingway et ses proches dans un café de Pampelune, en juillet 1925, parmi lesquels plusieurs personnes qui inspireront les personnages du Soleil se lève aussi. À droite, l’écrivain avec Robert McAlmon (à gauche), dans les arènes espagnoles, en 1923. Photos : Ernest Hemingway Photograph Collection / John F. Kennedy Presidential Library and Museum,, domaine public.

Faire vivre un livre, faire circuler un nom

Trêve de sensiblerie, car au Ritz, la question de la transmission prend aussi une forme très organisée. Bettina Klinger, fondatrice de Collective 222, l’agence qui pilote le programme et les partenariats autour de l’héritage Hemingway, expose une stratégie allant de l’édition au cinéma, des rencontres littéraires aux collaborations commerciales.

L’agence revendique plus de deux millions d’abonnés sur les plateformes numériques et plus de 500.000 visiteurs mensuels sur le site officiel. Elle insiste sur l’existence d’un public plus jeune que celui auquel on associe spontanément l’écrivain.

Scribner, désormais une marque de Simon & Schuster, accompagne le centenaire du roman en remettant en avant son édition « autorisée », publiée en 2006 avec une introduction de Colm Tóibín. Pour les lecteurs français, sa première traduction, signée Maurice-Edgar Coindreau, est parue chez Gallimard en 1933. En décembre 2024, l’éditeur a publié une nouvelle traduction de L’Adieu aux armes, réalisée par Philippe Jaworski. Reste à voir si Le soleil se lève aussi bénéficiera un jour du même traitement.

Le 22 octobre, date anniversaire de la publication américaine, le programme doit se poursuivre au 92NY, le centre culturel new-yorkais, avec des lectures et une conversation réunissant notamment Maya Hawke, Sarah Pidgeon, Richard Schiff et l’écrivain Jay McInerney, aux côtés de membres de la famille.

Du cinéma aux briques Lego

Les adaptations en développement aussi : Paris est une fête, sur un scénario de Scott Z. Burns, et L’Adieu aux armes, que Michael Winterbottom doit réaliser avec Tom Blyth dans le rôle de Frederic Henry. Le site officiel de l’héritage Hemingway mentionne, depuis la rencontre parisienne, un projet d’adaptation du Soleil se lève aussi.

En janvier dernier, le journaliste américain Jeff Sneider évoquait le réalisateur James Gray, avec Vanessa Kirby pressentie pour incarner Lady Brett Ashley. Le roman avait déjà été porté à l’écran en 1957 par Henry King, avec Ava Gardner et Tyrone Power, puis adapté pour la télévision en 1984. Bettina Klinger évoque même un projet Lego, imaginé par Iyan Ha, autour du Vieil Homme et la Mer... L'inventivité est de mise, si on veut pouvoir profiter du Ritz.

À noter, le texte original du Soleil se lève aussi est entré dans le domaine public aux États-Unis le 1er janvier 2022. Sa circulation américaine ne dépend donc plus uniquement de la famille et de son éditeur historique.

Project Gutenberg en propose une version numérique gratuite, tandis que Penguin Classics a publié une nouvelle édition introduite par Amor Towles. En 2024, Broadview Press proposait à son tour une édition critique établie par Debra Moddelmog, notamment consacrée aux représentations des femmes et des minorités dans le roman.

Et ce 13 octobre 2026, la Library of America a publié The Annotated Sun Also Rises, une édition du centenaire établie par Robert W. Trogdon, avec une introduction d’Adam Gopnik. Elle rassemble quelque 140 illustrations et photographies, plus de 200 notes, mais aussi les deux premiers chapitres du manuscrit, supprimés par Hemingway sur les conseils de F. Scott Fitzgerald. S’y ajoutent des lettres échangées avec Fitzgerald et Maxwell Perkins, qui éclairent la fabrication du roman.

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Lorsque Patrick Hemingway Adams nous parle de Paris, il revient à l’apprentissage. La ville représente le moment où son arrière-grand-père a trouvé une communauté d’écrivains, de peintres et autres artistes au contact desquels chercher sa voix.

À la fin du roman, Jake et Brett sont dans un taxi, à Madrid. Elle imagine la belle vie qu’ils auraient pu avoir ensemble. La voiture ralentit brusquement, la rapproche de lui, et Jake répond : « Isn’t it pretty to think so ? » (N’est-ce pas joli de le penser ?).

Crédits photo : Ernest Hemingway tenant son fils Jack dans ses bras en 1927, un an après la publication du Soleil se lève aussi, roman dédié à l’enfant et à sa mère, Hadley (National Archives and Records Administration (NARA), domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

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