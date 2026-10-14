56 librairies coopératives en France : vers la création d’un réseau national ?

La France compte 56 librairies coopératives, principalement en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie.

Environ la moitié sont des Scop (Sociétés coopératives et participatives). Dans ces établissements, les salariés associés possèdent au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. Ils gardent ainsi le contrôle des grandes décisions. C'est le modèle choisi par la librairie Les Volcans, à Clermont-Ferrand, reprise par douze de ses salariés en 2014.

Les autres sont des Scic (Sociétés coopératives d'intérêt collectif), qui réunissent au moins trois catégories d'associés, dont les salariés et les bénéficiaires de leur activité. Des bénévoles, associations ou collectivités peuvent également participer. C'est le cas de La Cavale, à Montpellier, qui indique compter près de 520 coopérateurs, parmi lesquels ses salariés. Une cinquantaine de membres participent à des comités chargés notamment de la programmation, de la communication et de l'entretien de la librairie.

L'idée est désormais de partager ces expériences avec d'autres librairies coopératives et de réfléchir à ce qu'elles pourraient construire ensemble.

Deux journées pour échanger et construire un réseau

Les rencontres se tiendront à la cité scolaire Françoise Combes, dans le quartier des Beaux-Arts de Montpellier. Les participants échangeront sur leurs pratiques, leurs modèles économiques et culturels, ainsi que sur la place des librairies dans leur territoire. Des universitaires et des spécialistes de l'économie sociale et solidaire prendront également part aux discussions.

Quatre thèmes structureront les échanges : Le fonctionnement d'une librairie coopérative - La coopérative comme projet culturel et politique - La dynamique du collectif - Le rôle territorial de ces commerces.

L'accès au livre constituera l'un des principaux enjeux abordés.

Le dimanche 25 octobre, les participants échangeront sur leurs expériences et les difficultés rencontrées dans la gestion d’une librairie coopérative. Plusieurs ateliers permettront aussi de discuter de leur modèle économique, de leur place dans la vie locale et de leur rôle dans l’accès au livre et l’inclusion sociale. La journée se terminera par une soirée festive et une intervention artistique.

Le lendemain, place à la création d’un réseau national. Les libraires et les bénévoles réfléchiront à son fonctionnement, aux objectifs qu’ils pourraient partager, aux moyens nécessaires et aux partenariats possibles. Les échanges feront ensuite l’objet d’une restitution.

Une initiative portée par La Cavale

À l'origine du projet, la librairie coopérative montpelliéraine La Cavale, installée depuis sept ans. À l'automne 2025, elle a consulté l'ensemble des librairies coopératives françaises afin de mesurer leur intérêt pour la création d'un réseau national. Les réponses recueillies ont confirmé leur souhait de se rencontrer et de multiplier les échanges.

Au-delà du partage des expériences et de l’émulation qu’elles susciteront, ces premières Rencontres permettront de mettre en lumière les effets concrets du modèle coopératif sur la vie des librairies : implication des sociétaires, renforcement de l’ancrage local et participation collective aux projets culturels. Intégrées à leur quartier, les librairies coopératives constituent une voie possible pour faire vivre des commerces indépendants, portés par des passionnés, tout en favorisant de meilleures conditions de travail. Jean Huet, directeur de l'Union régionale des Scop et Scic Occitanie Pôle Méditerranée

Plusieurs organismes accompagnent l'initiative, parmi lesquels la Confédération générale des Scop et des Scic et son Union régionale Occitanie Méditerranée, l'Université de Montpellier Paul-Valéry, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier.

La Confédération générale des Scop et des Scic, également appelée Mouvement Scop, représente 4583 structures coopératives et 94.745 emplois. Elle coordonne un réseau de neuf unions régionales et quatre fédérations de métiers, dans le BTP, l'industrie, la communication et les CAE. Elle assure notamment un accompagnement juridique, des formations, un suivi des projets et un accès à des solutions de financement pour les coopératives adhérentes et les porteurs de projet.

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Les premières Rencontres nationales des librairies coopératives se dérouleront les dimanche 25 et lundi 26 octobre 2026, à la cité scolaire Françoise Combes, 4 rue du 81e Régiment d'Infanterie, à Montpellier.

Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté - Montpellier

Par Clotilde Martin

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