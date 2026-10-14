56 librairies coopératives en France : vers la création d’un réseau national ?

Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.
Le 14/10/2026 à 18:03 par Clotilde Martin
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14/10/2026 à 18:03
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La France compte 56 librairies coopératives, principalement en Bretagne, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie.
Environ la moitié sont des Scop (Sociétés coopératives et participatives). Dans ces établissements, les salariés associés possèdent au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. Ils gardent ainsi le contrôle des grandes décisions. C'est le modèle choisi par la librairie Les Volcans, à Clermont-Ferrand, reprise par douze de ses salariés en 2014.
Les autres sont des Scic (Sociétés coopératives d'intérêt collectif), qui réunissent au moins trois catégories d'associés, dont les salariés et les bénéficiaires de leur activité. Des bénévoles, associations ou collectivités peuvent également participer. C'est le cas de La Cavale, à Montpellier, qui indique compter près de 520 coopérateurs, parmi lesquels ses salariés. Une cinquantaine de membres participent à des comités chargés notamment de la programmation, de la communication et de l'entretien de la librairie.
L'idée est désormais de partager ces expériences avec d'autres librairies coopératives et de réfléchir à ce qu'elles pourraient construire ensemble.
Les rencontres se tiendront à la cité scolaire Françoise Combes, dans le quartier des Beaux-Arts de Montpellier. Les participants échangeront sur leurs pratiques, leurs modèles économiques et culturels, ainsi que sur la place des librairies dans leur territoire. Des universitaires et des spécialistes de l'économie sociale et solidaire prendront également part aux discussions.
Quatre thèmes structureront les échanges : Le fonctionnement d'une librairie coopérative - La coopérative comme projet culturel et politique - La dynamique du collectif - Le rôle territorial de ces commerces.
L'accès au livre constituera l'un des principaux enjeux abordés.
Le dimanche 25 octobre, les participants échangeront sur leurs expériences et les difficultés rencontrées dans la gestion d’une librairie coopérative. Plusieurs ateliers permettront aussi de discuter de leur modèle économique, de leur place dans la vie locale et de leur rôle dans l’accès au livre et l’inclusion sociale. La journée se terminera par une soirée festive et une intervention artistique.
Le lendemain, place à la création d’un réseau national. Les libraires et les bénévoles réfléchiront à son fonctionnement, aux objectifs qu’ils pourraient partager, aux moyens nécessaires et aux partenariats possibles. Les échanges feront ensuite l’objet d’une restitution.
À l'origine du projet, la librairie coopérative montpelliéraine La Cavale, installée depuis sept ans. À l'automne 2025, elle a consulté l'ensemble des librairies coopératives françaises afin de mesurer leur intérêt pour la création d'un réseau national. Les réponses recueillies ont confirmé leur souhait de se rencontrer et de multiplier les échanges.
Au-delà du partage des expériences et de l’émulation qu’elles susciteront, ces premières Rencontres permettront de mettre en lumière les effets concrets du modèle coopératif sur la vie des librairies : implication des sociétaires, renforcement de l’ancrage local et participation collective aux projets culturels. Intégrées à leur quartier, les librairies coopératives constituent une voie possible pour faire vivre des commerces indépendants, portés par des passionnés, tout en favorisant de meilleures conditions de travail.
Jean Huet, directeur de l'Union régionale des Scop et Scic Occitanie Pôle Méditerranée
Plusieurs organismes accompagnent l'initiative, parmi lesquels la Confédération générale des Scop et des Scic et son Union régionale Occitanie Méditerranée, l'Université de Montpellier Paul-Valéry, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole et la Ville de Montpellier.
La Confédération générale des Scop et des Scic, également appelée Mouvement Scop, représente 4583 structures coopératives et 94.745 emplois. Elle coordonne un réseau de neuf unions régionales et quatre fédérations de métiers, dans le BTP, l'industrie, la communication et les CAE. Elle assure notamment un accompagnement juridique, des formations, un suivi des projets et un accès à des solutions de financement pour les coopératives adhérentes et les porteurs de projet.
À LIRE - Librairie : “Sans Sauramps, la culture n’est pas morte à Montpellier”
Les premières Rencontres nationales des librairies coopératives se dérouleront les dimanche 25 et lundi 26 octobre 2026, à la cité scolaire Françoise Combes, 4 rue du 81e Régiment d'Infanterie, à Montpellier.
Crédit image : CC BY-SA 2.0 / ActuaLitté - Montpellier
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
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À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.
12/10/2026, 15:05
Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri.
12/10/2026, 13:29
En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.
12/10/2026, 13:12
Virginie Queste a rejoint le Centre national du livre (CNL) en octobre, au poste de chargée de manifestations nationales, au sein de la délégation à la communication et aux événements littéraires, dirigée par Magali Fourmaintraux.
12/10/2026, 12:53
À Francfort, le distributeur allemand Bookwire a évoqué deux développements : un moteur d’optimisation tarifaire fondé sur l’intelligence artificielle et un assistant capable d’analyser les ventes à partir de questions formulées en langage courant. Des projets qui prolongent plusieurs années d’expérimentations.
12/10/2026, 11:47
Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
12/10/2026, 10:46
Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.
12/10/2026, 10:28
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels.
09/10/2026, 16:33
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
08/10/2026, 17:33
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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