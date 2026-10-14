Delphine Horvilleur  et Luz  invités du bonheur des livres de Claire Chazal

Que faire, que dire, après le traumatisme de catastrophes humaines ou historiques ? « Au bonheur des livres » nous confronte à cette question difficile en accueillant Delphine Horvilleur pour Sermons sous les décombres, publié par la nouvelle maison d'édition d'Olivier Nora (qui porte son nom)

À partir des sermons prononcés entre 2023 et 2025, Delphine Horvilleur interroge la capacité des mots à résister à la violence née des attaques du 7 octobre et de la guerre à Gaza. La rabbin puise dans les textes bibliques et la tradition juive pour éclairer les déchirements du présent, entre douleur intime, mémoire collective et responsabilité politique.

Israël, l’antisémitisme, l’usage de la force et les fractures du dialogue traversent cet essai, qui cherche à comprendre ce qu’il devient possible de dire, d’entendre et de transmettre lorsque l’Histoire semble rendre toute parole impuissante.

L'autre invité est Luz pour Un diamant dans les gravats, qui paraît dans la collection "Ma nuit au musée" (chez Stock).

Rescapé de l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, Luz revient sur les années qui ont suivi et sur sa reconstruction personnelle. Dans un Centre Pompidou vidé de ses œuvres et engagé dans un vaste chantier, le dessinateur trouve un miroir de ses propres bouleversements.

Mêlant écriture et dessin, il explore les traces laissées par le traumatisme, le sentiment d’absence et le cheminement qui lui a permis de renouer avec sa pratique artistique. Cette déambulation introspective, publiée dans la collection « Ma nuit au musée », fait dialoguer les ruines intérieures et la possibilité d’un nouveau départ.

Tous deux sauront en tout cas, dans leur conversation avec Claire Chazal, nous faire partager leur méditation intime sur la meilleure façon de traverser nos temps difficiles.

Par Dépêche

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