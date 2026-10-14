Prix du roman d’espionnage 2026 : Philippe Chapuis récompensé pour son premier roman

L'intrigue se déroule entre Paris et Berlin, sur fond de secrets hérités de la guerre froide. Christine Vergne, qui bénéficie de la confiance du président de la République, suscite la méfiance des Américains. A-t-elle appartenu au réseau de Werner Vogelmann, qui espionnait la France pour le compte de la Stasi, le service de sécurité de l'ancienne Allemagne de l'Est ?

Jacques Galéni, responsable du renseignement intérieur, redoute que ce passé ne permette à Moscou d'exercer une pression sur elle. Les dossiers laissés par Vogelmann pourraient apporter des réponses. Paul Dugay, autrefois proche de l'espion allemand, doit les retrouver alors que la vie de sa femme est menacée.

Le roman met ainsi en scène des rivalités entre les services américains et russes. Pour Philippe Chapuis, qui travaillait jusqu'ici comme réalisateur et scénariste pour le cinéma, Le Réseau Vogelmann marque une première incursion dans la littérature.

Le jury réunit quatorze membres, sous la présidence d'Alain Juillet, ancien directeur du renseignement de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).

Parmi eux figurent deux anciens directeurs généraux de la DGSE, François Mermet et Érard Corbin de Mangoux, ainsi que Jean-François Gayraud, directeur de l'Académie du renseignement. Pierre de Bousquet de Florian, ancien directeur de la Direction de la surveillance du territoire (DST) et ancien coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, participe également aux délibérations.

Le secrétariat du jury est assuré par Léonard Lièvre, éditeur chez Konfident. Les autres membres sont Geneviève Benmeziane, libraire à la Fnac des Ternes ; Nadir Djennad, journaliste à Africa Radio ; Marie Gatard, autrice et éditrice ; Sophie Lecourt ; Dorothée Perrault, directrice commerciale du diffuseur CED-CEDIF ; Pierre Pouchairet, romancier et lauréat du prix en 2024 ; Michel Roussin, ancien ministre ; et Marion de Villiers.

Quatre éditions depuis 2023

Créé en 2023, le Prix du roman d'espionnage est organisé en partenariat avec l'Amicale des anciens des services spéciaux de la Défense nationale (AASSDN) et les éditions Konfident. Il récompense chaque année un manuscrit inédit en langue française consacré à l'espionnage et aux activités des services secrets.

Le règlement prévoit notamment que le jury examine les qualités littéraires du texte, la construction des personnages, l'originalité de l'intrigue et le travail documentaire réalisé par l'auteur.

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Philippe Chapuis succède à Gilbert Gallerne, distingué en 2025 pour Nos chers Alliés (Konfident). L'année précédente, Pierre Pouchairet avait remporté le prix avec Captagonia (La Manufacture de livres/Konfident, 2024).

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Crédits images : Prix du roman d’espionnage

Par Dépêche

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