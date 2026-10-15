Trois frères, une prophétie : Nincemon Fallé lance une épopée fantastique

Séparés à la naissance pour empêcher une prophétie de se réaliser, trois frères grandissent loin les uns des autres sur un continent ravagé par une brume rouge. Avec Nés des mêmes cendres, Nincemon Fallé ouvre une saga de fantasy nourrie par les mythologies africaines, où le destin de trois hommes pourrait décider de celui d’un peuple entier, aux éditions JC Lattès.
Le 15/10/2026 à 06:30 par Lina Tinel-Sebie
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15/10/2026 à 06:30
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Sur le continent d’Etiofari, une brume rouge a tout envahi, à l’exception de quelques territoires. Tenda, Siryé et Kane, trois frères séparés dès leur naissance, ignorent tout du mystère de leurs origines. Une prophétie annonce pourtant leur rôle dans l’avenir du monde : l’un le sauvera, le deuxième le détruira et le troisième tuera ses frères. Pour empêcher cette prédiction de s’accomplir, ils ont été éloignés les uns des autres.
Mais les trois frères sont appelés à se confronter à leur histoire et aux secrets qui entourent leur naissance. Leur quête ne concerne pas seulement leur propre destin : ils veulent aussi sauver les leurs, un peuple aux yeux gris condamné à l’exil ou maintenu en esclavage. Entre héritage familial, jeux de pouvoir et magie, leur parcours les entraîne au cœur d’un monde où la prophétie pourrait bien bouleverser toutes les certitudes.
Premier volet d’une épopée, Nés des mêmes cendres puise dans les mythologies africaines et les grands récits tragiques. Nincemon Fallé y développe une intrigue où les secrets de famille se mêlent aux enjeux collectifs, tandis que les trois frères doivent affronter une destinée annoncée avant même qu’ils aient pu choisir leur propre chemin.
Les éditions JC Lattès nous en proposent un extrait, à paraître le 21 octobre :
Âgé de 25 ans, Nincemon Fallé vit à Abidjan. Il s’est fait remarquer avec un premier roman, Ces soleils ardents, récompensé par le Prix littéraire de la Vocation et le prix Voix d’Afriques. Avec Nés des mêmes cendres, il se lance dans un récit de fantasy en plusieurs volets, inspiré notamment des mythologies africaines.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 21/10/2026
288 pages
Jean-Claude Lattès
19,90 €
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