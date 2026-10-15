À la cour du roi, une jeune femme mi-elfe cherche à retrouver sa liberté

Moorna n’a pas choisi sa place à la cour de Remena. Mi-elfe, mi-humaine, elle mène une existence monotone de courtisane, rythmée par les interminables fêtes du palais et les regards qui lui rappellent sans cesse ses origines. Mais le royaume pourrait bientôt connaître des heures bien plus sombres : les démons, chassés en Tuoni des siècles auparavant, seraient de retour.

Une nuit de faste et de sang, marquée par un sacrifice ordonné par le roi, vient bouleverser son destin. Moorna rencontre alors Caïdas, un elfe aussi arrogant qu’intrigant. Pris dans les manigances de la cour, tous deux vont se retrouver face à des forces qui les dépassent. Pour Moorna, cette alliance pourrait représenter une occasion inespérée de reprendre le contrôle de sa vie.

Dans Moorna – Fille de sangs mêlés, S. K. Rostedt met en scène une héroïne confrontée à sa différence dans un univers où les jeux de pouvoir menacent de faire ressurgir de vieux dangers. Entre créatures fantastiques, complots royaux et rencontre inattendue, le récit place la quête de liberté au cœur de son intrigue. Comme le résume l’accroche du livre : « Une étincelle suffit à tout embraser. »

Les éditions Robert Laffont nous en proposent un extrait, à paraître le 5 novembre :

S. K. Rostedt a grandi à Sastamala, dans la campagne finlandaise, où elle est retournée vivre après quelques années à Helsinki. Passionnée de fantasy, notamment de l’œuvre de Sarah J. Maas, elle travaille dans le marketing et partage ses centres d’intérêt sur Instagram et TikTok. C’est sur ces réseaux sociaux qu’est né l’enthousiasme des lecteurs pour l’histoire de Moorna.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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