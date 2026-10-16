Didier Meïr Long : dix ans moine, une vie à se réinventer

Entre 1985 et 1995, Didier Meïr Long a vécu sous le nom de frère Marc à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire. Après cette décennie monastique, il s’est tourné vers le conseil en stratégie, a travaillé dans le numérique et a également exercé comme éditeur. Son parcours l’a finalement conduit à renouer avec le judaïsme de ses ancêtres. Autant de ruptures successives qui nourrissent Nos métamorphoses, un ouvrage consacré aux moments où une existence prend un autre chemin.

L’auteur s’intéresse à ces périodes d’incertitude où les repères familiers ne suffisent plus, sans que de nouvelles certitudes aient encore émergé. Pour évoquer ces passages, il convoque notamment l’image du grain de blé, qui doit disparaître sous terre avant de porter du fruit. Changer ne signifierait donc pas nécessairement devenir quelqu’un d’autre, mais parfois retrouver une part de soi que l’on avait perdue de vue.

Dans cet essai, Didier Meïr Long fait dialoguer des traditions et des disciplines rarement réunies dans un même ouvrage. Christianisme monastique, judaïsme, soufisme et bouddhisme croisent ainsi les neurosciences et les interrogations contemporaines sur l’humain et l’intelligence artificielle. Nourrie par ses rencontres, notamment avec le Dalaï-Lama et un rabbin du Mellah de Marrakech, sa réflexion aborde aussi l’empathie, la résilience et notre capacité à nous transformer.

Les éditions La Sirène aux Yeux Verts nous en proposent un extrait, à paraître le 3 novembre :

Écrivain et essayiste, Didier Meïr Long a publié seize ouvrages consacrés notamment aux religions, au christianisme, au judaïsme et aux évolutions contemporaines des croyances. Son premier livre, Défense à Dieu d’entrer, a reçu le Prix Maisons de la Presse en 2005 ainsi que le Prix Esprit Bacchus de la Ville de Saumur. Il a également mené pendant vingt-cinq ans une carrière dans le conseil en stratégie Internet, auprès d’acteurs tels que Fnac.com, Decitre et Gibert Joseph.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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