Crowdfunding : De Jamie Lee Curtis à Georges Lautner, quatre livres de cinéma à découvrir

Le livre de cinéma, encore plus spécifiquement dans la littérature, est plus que menacé. Éditer, fabriquer, créer, lire, corriger, maquetter, distribuer, diffuser, faire exister et ainsi vendre un livre de cinéma devient plus que compliqué. Projet porté par Vincent Paul-Boncour.

Vous connaissez Carlotta Films, distributeur et éditeur de films, en salles et en vidéo. Depuis près de 30 ans, nous faisons (re)découvrir l’histoire du cinéma, des œuvres les plus connues à des pépites méconnues, inédites, invisibles.

Rien que cet été, Carlotta Films a amené sur les écrans de cinéma : l’œuvre de Jacques Tati avec ses 6 longs-métrages, des classiques japonais, Kwaïdan et 3 Kurosawa, le monumental RRR (avec la venue de son réalisateur S.S Rajamouli), un chef-d’œuvre de Satyajit Ray, …

Carlotta Films travaille l’histoire du cinéma, d’hier à aujourd’hui sur tous supports : en salles, vidéo, VoD, TV, festivals, évènements…

Mais saviez-vous que Carlotta Films est aussi éditeur de livres de cinéma ?

Parler et découvrir le cinéma sous toutes ses formes

Vous n’êtes pas sans savoir les difficultés énormes, la crise que traversent les librairies, les éditeurs de livre, les magasins en redressement ou fermeture, des chaînes aux indépendants.

Le livre de cinéma, encore plus spécifiquement dans la littérature, est plus que menacé.

Éditer, fabriquer, créer, lire, corriger, maquetter, distribuer, diffuser, faire exister et ainsi vendre un livre de cinéma devient plus que compliqué.

Mais il nous semble important de maintenir cette activité, avec un public qui répond présent malgré tout, intéressé, curieux.

Nous avions 4 sorties prévues, étalées de septembre à décembre. Toutes nos sorties aussi diverses, variées et passionnantes depuis près d’un an et demi ne touchent malheureusement pas suffisamment le public, les professionnels, malgré les qualités reconnues et remarquées de ces ouvrages.

Les résultats ne sont pas là, et surtout un livre coûte cher à créer : auteur, traduction, maquette, impression, diffusion, distributeur, avec des coûts qui ont explosé ces dernières années (papier, impression, transport, …)

Nous nous sommes posés la question : que faire, continuer en allant droit dans le mur, arrêter cette activité d’édition de livres, … ?

Mais non, car nous aimons cela, vous aimez cela, et écrire, lire sur le cinéma, c’est important dans la cinéphilie, la transmission, le savoir, la découverte.

Nous nous proposons de plus en plus de très beaux projets, nous avons envie de continuer.

Alors, nous avons décidé, en plus de la sortie « classique » de nos ouvrages, sa distribution et diffusion dans les points de vente, librairies, de faire cette campagne de crowdfunding pour contribuer au financement des livres, mais aussi aller chercher de nouveaux lecteurs, développer une communication et une promotion nouvelles.

Sans vous, sans votre implication en amont de ses éditions, sans votre soutien, nous ne pourrons plus éditer ces ouvrages qui vous intéressent.

Ainsi, nos 4 sorties de cette rentrée ont été regroupées sur le mois de novembre, vous proposant ainsi un ensemble d’ouvrages d’exception, passionnants, divers et variés :

Vidéo, vidéos, de Jérôme Wybon — Parution le 5 novembre

Georges Lautner, l’œil du professionnel, de Sylvain Perret — Parution le 5 novembre

Le Paradis perdu de Lucas et Coppola, de Pierre-Simon Gutman — Parution le 17 novembre

Jamie Lee Curtis, (dé)jouer les genres, d’Hélène Valmary — Parution le 26 novembre

Votre contribution, quelle qu’elle soit, sur la collection des 4 livres, sur un livre ou plusieurs, ou sans contrepartie, nous permettra de les sortir et de continuer à vous proposer des ouvrages sur le cinéma.

Sans votre présence, tout cela ne sera plus possible.

Longue vie aux livres de cinéma, et merci d’avance

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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