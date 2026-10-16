Tache Papier passe la seconde pour développer son atelier d’édition à Dijon

Pour renforcer son atelier et développer ses projets hors les murs en Bourgogne-Franche-Comté, Tache Papier lance une campagne de financement participatif sur Ulule. Objectif : réunir 4000 € pour contribuer à l’achat de nouveaux équipements de façonnage et d’un véhicule d’occasion. Projet porté par l'association Tache Papier.

Plier 40.000 feuilles à la main ? Tache Papier a décidé qu’il était peut-être temps de passer à la vitesse supérieure.

Depuis 2015, l’association dijonnaise Tache Papier explore, transmet et fait découvrir les arts graphiques et les techniques d’impression artisanales. Son Print Club est à la fois un atelier de pratique et de production, un lieu d’exposition, un espace d’accompagnement des artistes et une maison d’édition.

Sérigraphie, gravure, risographie… À Tache Papier, les projets éditoriaux sont pensés au plus près de leur fabrication. Livres, affiches et objets imprimés passent ainsi entre les mains de l’équipe et des bénévoles pour être imprimés, pliés, assemblés ou reliés.

Mais lorsqu’une production nécessite plusieurs milliers de feuilles, le façonnage manuel montre rapidement ses limites.

L’association souhaite aujourd’hui renforcer son atelier avec de nouveaux équipements professionnels : une plieuse automatique, une taqueuse et un thermo-relieur permettant notamment de réaliser des ouvrages en dos carré collé. L’objectif n’est pas d’automatiser la création, mais de réduire le temps consacré aux tâches répétitives afin d’en dégager davantage pour la production éditoriale, l’accompagnement des artistes et les projets de médiation.

Cet investissement doit également permettre à Tache Papier de poursuivre le développement de sa maison d’édition et de gagner en autonomie sur certaines étapes de fabrication.

Mais l’atelier n’est qu’une partie du projet.

Les actions de Tache Papier se déroulent de plus en plus souvent hors de ses murs. L’association intervient auprès de structures culturelles, éducatives, sociales et médico-sociales à Dijon mais également ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour les déplacements de proximité, l’équipe dispose déjà de sa « Print Mobile », un vélo cargo capable de transporter encres, écrans de sérigraphie et matériel d’atelier. Pour les interventions plus éloignées et nécessitant davantage de matériel, l’association souhaite désormais acquérir un véhicule d’occasion.

Au total, ce programme d’investissement représente 16.410 €. Il bénéficie déjà d’un soutien de 5600 € de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, tandis qu’une demande de 3282 € est en cours auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Tache Papier complète ce financement sur ses fonds propres.

Pour boucler l’opération tout en limitant la part d’autofinancement supportée par l’association, une campagne de financement participatif a été lancée sur Ulule avec un objectif minimum de 4000 €.

Quelques jours après son lancement, 1085 € ont déjà été réunis grâce à 19 contributions, soit 27 % de l’objectif. La campagne se poursuit jusqu’au 25 octobre 2026.

Derrière cette collecte se joue ainsi une nouvelle étape pour Tache Papier : disposer de meilleurs outils pour fabriquer des éditions localement, accompagner les artistes et continuer à faire circuler les arts graphiques sur le territoire.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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