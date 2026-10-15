Une nouvelle saga de fantasy prend vie grâce à ses lecteurs

Le 25 septembre, l'autrice Cindy C. Teston lançait sur Ulule la campagne de précommande de Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar. Moins de deux heures auront suffi pour atteindre l'objectif initial. Quelques jours après son lancement, la campagne affiche déjà 241% de financement et cinq paliers ont été débloqués, permettant d'enrichir progressivement les éditions proposées.

Avec ce premier tome s'ouvre une saga de fantasy en quatre volumes, au coeur d'un monde façonné par près de vingt années de travail : les Terres du Vallère. Un territoire soumis au joug de Shyrak, dernier Mage d'Allanord, où les peuples vivent sous la menace de ses armées et où toute velléité de rébellion peut condamner un village entier.

C'est dans ce monde qu'Adriel découvre qu'il est recherché par les Ténébreux. Il ignore pourquoi. Il ignore également ce qui le lie à cette louve apparue dans son existence et dont la présence devient bientôt impossible à fuir. Une certitude demeure pourtant : l'animal semble nourrir à son égard une haine féroce.

Ce qu'il restera du monde accorde une place centrale à ses personnages et aux liens qui se tissent entre eux. Amitiés, loyautés, blessures, deuils, amour, trahisons ou instants de légèreté : la saga prend le temps de les faire vivre au-delà de la quête qui les entraîne, avec l'ambition de faire rire autant que de bouleverser et, parfois, d'arracher quelques larmes.

Cette volonté s'étend jusqu'aux antagonistes, auxquels la narration donne également la parole. En entrant dans leurs pensées, le lecteur découvre leurs blessures, leurs motivations et leurs contradictions, sans que leurs actes soient pour autant excusés.

La frontière entre héros et adversaires devient alors moins confortable : certains personnages que l'on pensait connaître se révèlent sous un autre jour, tandis que les liens qui les unissent donnent progressivement une autre lecture de leurs choix. Cette multiplicité des points de vue nourrit une fantasy où prophétie, résistance et liens d'âme se mêlent à des trajectoires profondément humaines.

« J'ai imaginé les Terres du Vallère comme un monde dont chaque histoire pourrait révéler une nouvelle facette. Voir aujourd'hui autant de lecteurs choisir d'y entrer avec moi, au point que l'objectif de la campagne ait été atteint en moins de deux heures, est difficile à décrire. Cette saga m'accompagne depuis longtemps. La voir commencer à vivre entre d'autres mains lui donne soudain une réalité complètement différente. »

La campagne accompagne également la sortie d'éditions spécialement travaillées autour de l'univers du roman. Relié collector en édition limitée et numérotée, relié bijou et broché deluxe côtoient illustrations et éléments graphiques conçus pour prolonger l'immersion dans les Terres du Vallère. À mesure que les paliers sont atteints, de nouveaux enrichissements viennent compléter certaines éditions et les contreparties destinées aux lecteurs.

Déjà autrice de plusieurs romans de fantasy et de fantastique, parmi lesquels Shyrak - Le Livre des Ombres, Elerinna - Le Globe de Némosos ou encore Rayanne - La Vengeance d'une Sorcière, Cindy C. Teston poursuit avec Ce qu'il restera du monde l'exploration des Terres du Vallère, un univers construit depuis près de vingt ans, et ouvre une nouvelle saga destinée à faire converger des histoires, des secrets et des personnages qui l'ont façonné.

Les précommandes de Ce qu'il restera du monde, tome 1 - La Louve et le Targhar sont ouvertes sur Ulule depuis le 25 septembre 2026.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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