Une nouvelle saga de fantasy prend vie grâce à ses lecteurs

Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.
Le 15/10/2026 à 13:30 par Projet Ulule
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15/10/2026 à 13:30
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Le 25 septembre, l'autrice Cindy C. Teston lançait sur Ulule la campagne de précommande de Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar. Moins de deux heures auront suffi pour atteindre l'objectif initial. Quelques jours après son lancement, la campagne affiche déjà 241% de financement et cinq paliers ont été débloqués, permettant d'enrichir progressivement les éditions proposées.
Avec ce premier tome s'ouvre une saga de fantasy en quatre volumes, au coeur d'un monde façonné par près de vingt années de travail : les Terres du Vallère. Un territoire soumis au joug de Shyrak, dernier Mage d'Allanord, où les peuples vivent sous la menace de ses armées et où toute velléité de rébellion peut condamner un village entier.
C'est dans ce monde qu'Adriel découvre qu'il est recherché par les Ténébreux. Il ignore pourquoi. Il ignore également ce qui le lie à cette louve apparue dans son existence et dont la présence devient bientôt impossible à fuir. Une certitude demeure pourtant : l'animal semble nourrir à son égard une haine féroce.
Ce qu'il restera du monde accorde une place centrale à ses personnages et aux liens qui se tissent entre eux. Amitiés, loyautés, blessures, deuils, amour, trahisons ou instants de légèreté : la saga prend le temps de les faire vivre au-delà de la quête qui les entraîne, avec l'ambition de faire rire autant que de bouleverser et, parfois, d'arracher quelques larmes.
Cette volonté s'étend jusqu'aux antagonistes, auxquels la narration donne également la parole. En entrant dans leurs pensées, le lecteur découvre leurs blessures, leurs motivations et leurs contradictions, sans que leurs actes soient pour autant excusés.
La frontière entre héros et adversaires devient alors moins confortable : certains personnages que l'on pensait connaître se révèlent sous un autre jour, tandis que les liens qui les unissent donnent progressivement une autre lecture de leurs choix. Cette multiplicité des points de vue nourrit une fantasy où prophétie, résistance et liens d'âme se mêlent à des trajectoires profondément humaines.
« J'ai imaginé les Terres du Vallère comme un monde dont chaque histoire pourrait révéler une nouvelle facette. Voir aujourd'hui autant de lecteurs choisir d'y entrer avec moi, au point que l'objectif de la campagne ait été atteint en moins de deux heures, est difficile à décrire. Cette saga m'accompagne depuis longtemps. La voir commencer à vivre entre d'autres mains lui donne soudain une réalité complètement différente. »
La campagne accompagne également la sortie d'éditions spécialement travaillées autour de l'univers du roman. Relié collector en édition limitée et numérotée, relié bijou et broché deluxe côtoient illustrations et éléments graphiques conçus pour prolonger l'immersion dans les Terres du Vallère. À mesure que les paliers sont atteints, de nouveaux enrichissements viennent compléter certaines éditions et les contreparties destinées aux lecteurs.
Déjà autrice de plusieurs romans de fantasy et de fantastique, parmi lesquels Shyrak - Le Livre des Ombres, Elerinna - Le Globe de Némosos ou encore Rayanne - La Vengeance d'une Sorcière, Cindy C. Teston poursuit avec Ce qu'il restera du monde l'exploration des Terres du Vallère, un univers construit depuis près de vingt ans, et ouvre une nouvelle saga destinée à faire converger des histoires, des secrets et des personnages qui l'ont façonné.
Les précommandes de Ce qu'il restera du monde, tome 1 - La Louve et le Targhar sont ouvertes sur Ulule depuis le 25 septembre 2026.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
Par Projet Ulule
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En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.
12/10/2026, 15:48
Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.
12/10/2026, 15:47
L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.
12/10/2026, 15:33
À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.
12/10/2026, 15:05
Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.
12/10/2026, 14:39
En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.
12/10/2026, 13:12
Virginie Queste a rejoint le Centre national du livre (CNL) en octobre, au poste de chargée de manifestations nationales, au sein de la délégation à la communication et aux événements littéraires, dirigée par Magali Fourmaintraux.
12/10/2026, 12:53
Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
12/10/2026, 10:46
Plus de 47 000 membres, des manuels juridiques échangés en PDF et, après des années de procédure, une suppression ordonnée par la justice. Au Brésil, le contentieux opposant l'Association brésilienne des droits reprographiques (ABDR) à un groupe Facebook de partage illégal d'ouvrages fait l'objet d'une confirmation judiciaire annoncée le 6 octobre 2026 par le syndicat national des éditeurs.
12/10/2026, 10:28
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels.
09/10/2026, 16:33
Le tribunal judiciaire de Paris indique, dans une décision publiée le 1er octobre dernier, que la commune de Champigny-sur-Marne s'est rendue coupable d'une « atteinte au droit moral » de l'autrice Chloé Wary, en procédant à la destruction de son œuvre. Après trois ans de procédure, l'effacement d'une fresque réalisée avec l'aide des habitants vaut une condamnation à la municipalité.
09/10/2026, 15:50
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Dans Le Chœur ukrainien, Coralie Grimand raconte la rencontre d’une narratrice française avec une chorale formée autour de la diaspora ukrainienne et rejointe, depuis l’invasion russe, par de nouveaux exilés. À travers les voix de Svitlana, Valentyn, Tetyana et d’autres, le récit mêle histoires de départ, mémoire, guerre et chant collectif. L’autrice revient ici sur la naissance du livre, son rapport à l’Ukraine et la place qu’y occupent la musique et la littérature.
08/10/2026, 17:33
Le Premier ministre, sur un rapport de la ministre de la Culture, a signé un décret nommant les membres du collège des sanctions de la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Celui-ci est intégré à la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins, elle-même placée auprès de la Cour des comptes.
08/10/2026, 16:23
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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