Le Grimoire Vagabond : un café-librairie itinérant

Le Grimoire Vagabond est né d’une envie simple : faire venir les livres là où on ne les attend pas forcément. À l’origine du projet, Guillaume Talon imagine un café-librairie itinérant capable de traverser les villages, de s’installer sur une place, un marché ou un événement, puis de repartir vers une nouvelle destination. Pour lui donner une vraie présence, il choisit un support à la mesure de l’idée : un bus Neoplan à impériale, acheté en Allemagne à la fin de l’année 2024.

Depuis, le projet a pris une ampleur très concrète. Le bus a été entièrement vidé, désossé, remis en état, retravaillé en carrosserie puis recouvert d’un habillage spectaculaire inspiré des bibliothèques anciennes, du voyage, du théâtre et d’un imaginaire légèrement victorien. À l’intérieur, les travaux se poursuivent pour faire naître plusieurs espaces : une librairie au rez-de-chaussée, une partie jeunesse à l’étage, un salon plus intime à l’avant, ainsi qu’une cuisine professionnelle dédiée à l’équipe. À l’extérieur, des stores bannes permettront de créer de véritables petites terrasses de café à chaque étape.

Mais Le Grimoire Vagabond ne se résume pas à un décor. Son ambition est surtout de créer un lieu de rencontre mobile, accessible et chaleureux. On pourra y venir chercher un roman, découvrir un auteur, boire un café, discuter, assister à une animation, écouter une lecture ou simplement prendre le temps. Le projet veut remettre la librairie au cœur de la vie quotidienne, notamment dans les territoires où l’offre culturelle et les commerces indépendants sont moins présents.

La sélection de livres se veut ouverte à tous les âges et à plusieurs univers, avec une place importante accordée au plaisir de lire, à la curiosité et à la découverte. L’idée n’est pas de reproduire une librairie traditionnelle sur roues, mais de proposer une expérience différente : un lieu qui arrive à la rencontre du public, change de décor au fil des étapes et transforme chaque stationnement en petite parenthèse.

Le café participe pleinement à cette convivialité. Il ne s’agit pas seulement de vendre des boissons, mais de créer les conditions de la rencontre : s’asseoir, feuilleter, échanger quelques mots, rester un peu plus longtemps que prévu. Le Grimoire Vagabond veut devenir ce genre d’endroit où l’on entre par curiosité et où l’on reste pour l’atmosphère.

Derrière ce projet, il y a près de deux années de travail, beaucoup d’apprentissage, de bricolage, de choix techniques et de persévérance. Guillaume a imaginé le concept et réalisé une grande partie des travaux, entouré de ses proches.

Le projet porte aussi une dimension très personnelle : l’héritage de sa mère, Maryline, décédée en 2023, a rendu possible son lancement. Grande lectrice, amatrice de café et de voyages, elle aurait sans doute reconnu quelque chose d’elle dans cette aventure. Son portrait trouvera naturellement sa place à bord.

Aujourd’hui, Le Grimoire Vagabond entre dans sa dernière phase d’aménagement. Une campagne de financement participatif sur Ulule accompagne cette étape afin de terminer les finitions, équiper les espaces et préparer les premières sorties. À terme, le bus a vocation à circuler en Alsace puis au-delà, au gré des villages, des événements et des rencontres.

Le Grimoire Vagabond veut finalement défendre une idée très simple : les livres n’ont pas besoin d’attendre leurs lecteurs. Ils peuvent prendre la route pour aller à leur rencontre.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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