Le monde du livre en Afrique : entre mutations, innovations et nouvelles dynamiques

Comprendre ces transformations suppose de rester au plus près du terrain : écouter les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les libraires et les promoteurs culturels, croiser leurs témoignages et leurs expériences, mais aussi assurer une veille stratégique sur les réseaux sociaux, devenus des espaces essentiels de visibilité, de prescription et d’échange.

Les auteurs sont de plus en plus nombreux à écrire et à publier. De jeunes maisons d’édition voient le jour, les promoteurs culturels se multiplient et partagent leurs recommandations sur internet, tandis que des librairies aux identités variées ouvrent leurs portes.

Les générations de professionnels se succèdent, la qualité de l’impression s’améliore, les cessions de droits à l’échelle panafricaine progressent, le livre jeunesse connaît un essor remarquable et le numérique contribue à faire tomber les frontières. L’Afrique constitue désormais le centre de gravité de la Francophonie : elle rassemble 65 % des francophones dans le monde, une proportion qui pourrait atteindre 90 % à l’horizon 2050.

Comme le relevait le rapport sur l’industrie du livre en Afrique publié en 2025 par l’UNESCO, ce secteur des industries culturelles et créatives, mais aussi au cœur de l’éducation, possède un énorme potentiel de croissance.

En 2023, l’industrie du livre en Afrique aurait généré environ 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 5,4 % d’un marché mondial de l’édition estimé à 129 milliards de dollars, alors que le continent représentait 18 % de la population mondiale. Selon l’UNESCO, le potentiel du secteur pourrait atteindre au moins 18,5 milliards de dollars, dont 13 milliards pour le seul marché de l’édition scolaire, si chaque élève disposait d’un manuel physique par matière.

À cette sous-représentation s’ajoute un important déséquilibre commercial : en 2023, le continent a importé pour une valeur estimée à 597 millions de dollars de livres, contre 81 millions de dollars d’exportations. Ces chiffres témoignent d’une demande importante, encore en partie satisfaite par les industries du livre étrangères, notamment européennes.

L’Afrique écrit

Autrefois, publier supposait d’abord de trouver un éditeur, une démarche souvent longue et laborieuse. Aujourd’hui, les voies d’accès à la publication se sont multipliées. De nombreux auteurs choisissent de s’autoéditer ou de faire appel à des structures publiant à compte d’auteur. Les récits personnels et familiaux, les témoignages, les essais et les œuvres de fiction se multiplient ainsi, révélant une réelle vitalité de l’écriture sur le continent.

Les structures publiant à compte d’auteur connaissent d’ailleurs une forte expansion. Elles répondent à un besoin réel dans des marchés où les maisons d’édition traditionnelles restent encore peu nombreuses, fragiles financièrement ou limitées dans leurs capacités de production.

Ces entreprises éditoriales fonctionnent toutefois davantage comme des prestataires de services que comme des éditeurs au sens traditionnel, puisque l’auteur finance généralement la publication et assume l’essentiel du risque économique. Le problème ne réside donc pas dans le principe même du compte d’auteur, mais dans le manque de clarté qui entoure parfois ce modèle.

Lorsque la nature des prestations, leur coût, le niveau du travail éditorial, les conditions de diffusion et les perspectives de commercialisation ne sont pas clairement annoncés, les auteurs peuvent croire qu’ils bénéficient d’un véritable contrat d’édition. Or un éditeur ne se contente pas de fabriquer un livre : il sélectionne un texte, l’accompagne, investit dans sa publication, le positionne dans un catalogue et prend un risque commercial.

Chez les éditeurs traditionnels, la qualité du travail éditorial reste également très inégale. Correction, réécriture, mise en page, direction artistique, fabrication ou conception de la couverture ne sont pas toujours suffisamment maîtrisées. L’usage croissant de l’intelligence artificielle dans la création des couvertures fait lui aussi évoluer les pratiques graphiques, avec des résultats parfois intéressants, parfois très standardisés ou peu cohérents avec le contenu du livre.

L’illustration, notamment dans le livre jeunesse, dispose encore d’une importante marge de progression pour rendre les contenus plus attractifs et mieux répondre aux attentes des jeunes lecteurs.

Enfin, un autre sujet demeure particulièrement nébuleux, malgré de nombreux exemples : le paiement des droits d’auteur, y compris lorsqu’un contrat en bonne et due forme a été signé. Comment expliquer qu’un éditeur ne reverse aucun droit à un auteur alors que son roman est inscrit au programme scolaire d’un pays et imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires ? Quelle transparence les éditeurs offrent-ils sur les tirages, les ventes et les réimpressions ? Et surtout, quels recours réels les auteurs ont-ils lorsqu’ils ne perçoivent pas les sommes qui leur sont dues ?

Une autre question de fond se pose : dans quelle mesure les publications, et notamment celles à compte d’auteur, sont-elles réellement en phase avec le marché et avec les attentes des lecteurs ?

Beaucoup de titres naissent d’un désir légitime de raconter, de témoigner ou de transmettre, mais sans toujours être pensés à partir d’un lectorat identifié, d’un positionnement éditorial clair ou d’une connaissance précise de la demande. Le lancement, les séances de dédicaces et les premières animations peuvent donner au livre une visibilité ponctuelle, souvent portée par le réseau personnel de l’auteur.

Mais quelle vie lui reste-t-il après ces premiers rendez-vous ? Est-il encore disponible au catalogue de l’éditeur quelques mois plus tard ? Continue-t-il à être présenté, recommandé, diffusé et vendu ? Trouve-t-il de nouveaux lecteurs au-delà du cercle familial, amical ou professionnel de l’auteur ?

Certains auteurs créent leur propre maison d’édition, parfois pour publier principalement les ouvrages qu’ils écrivent. D’autres commencent avec un premier titre, puis un deuxième, puis un troisième. Peu à peu, un catalogue se constitue. Mais un catalogue ne se résume pas à l’accumulation de titres : il suppose une ligne éditoriale, une connaissance des publics, une stratégie de diffusion, un travail de promotion dans la durée et une capacité à accompagner le fonds au-delà des seules nouveautés.

Toute une jeune génération d’éditeurs s’attelle aujourd’hui à publier. Beaucoup ne sont pas encore formés à l’ensemble des métiers de l’édition, mais ils apprennent, expérimentent et essaient de faire au mieux avec les connaissances et les moyens dont ils disposent. Leur émergence constitue une véritable richesse, à condition qu’ils puissent accéder à des formations, à des réseaux professionnels, à des outils adaptés et à des espaces de coopération.

Cette profusion de publications pose aussi des difficultés aux libraires. Les dépôts-ventes peuvent rapidement s’accumuler, alors que l’espace disponible, les capacités de suivi et la demande des lecteurs restent limités. Les libraires se retrouvent parfois chargés de gérer une offre très importante, sans informations suffisantes sur les titres, les auteurs, les contenus et sans véritable soutien promotionnel.

La structuration du secteur ne réside donc pas seulement dans l’augmentation du nombre de livres publiés, ni dans la multiplication des maisons d’édition. Elle dépend avant tout de la capacité de tous les acteurs à mieux travailler ensemble : auteurs, éditeurs, prestataires, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs et promoteurs culturels.

L’enjeu est de construire un écosystème plus professionnel, mais aussi plus éthique et plus équitable, dans lequel les rôles, les responsabilités et les modèles économiques sont clairement définis. Un écosystème capable de mieux rémunérer les créateurs, de renforcer les éditeurs, de soutenir les libraires, de faciliter l’accès aux livres et de permettre à chaque ouvrage de rencontrer durablement ses lecteurs.

La véritable structuration du marché passe par le développement de tous ses acteurs, et non par la réussite isolée de quelques-uns.

Un vif engouement pour le livre jeunesse

Longtemps considéré comme un secteur secondaire, le livre jeunesse connaît aujourd’hui un vif essor en Afrique francophone. Les maisons d’édition développent leurs catalogues et les imagiers, albums, bandes dessinées, romans destinés aux jeunes lecteurs gagnent progressivement leur place dans les librairies, les écoles et les bibliothèques.

Au cœur de l’éducation des enfants, le livre jeunesse est de plus en plus envisagé comme une ressource complémentaire aux manuels scolaires, capable d’accompagner et de renforcer les acquis. Il constitue également un pari stratégique sur l’avenir du continent.

En 2024, près de 691 millions d’enfants de moins de 18 ans vivaient dans les États membres de l’Union africaine, soit environ 46 % de la population du continent. Selon les projections de l’UNICEF, l’Afrique devrait compter environ 750 millions de moins de 18 ans en 2030 et sa population enfantine continuera ensuite de croître fortement, pour approcher un milliard à l’horizon 2055.

Le développement d’une offre jeunesse diversifiée répond donc à l’émergence d’un lectorat potentiel immense. Mais cette dynamique traduit surtout une volonté de réappropriation des récits et des imaginaires. Une génération de jeunes parents, souvent élevée avec des ouvrages importés et parfois éloignés de son environnement, souhaite proposer à ses enfants des histoires dans lesquelles ils puissent se reconnaître.

Les familles recherchent des personnages, des lieux, des situations et des illustrations qui portent les réalités, les cultures et les esthétiques du continent. Il ne s’agit pas de se refermer sur des récits exclusivement africains, mais de rééquilibrer une offre longtemps dominée par des représentations venues d’ailleurs et de permettre aux enfants d’entrer dans la littérature à partir de références qui leur sont familières.

Cette réappropriation passe à la fois par la transmission du patrimoine et par l’invention de nouveaux récits. Les contes issus de la tradition orale trouvent une nouvelle vie dans ces livres, tandis que des histoires contemporaines racontent les familles, les villes, les écoles, les préoccupations et les aspirations des enfants d’aujourd’hui.

Les publications bilingues et en langues nationales se développent également, tout comme les bandes dessinées, les documentaires contextualisés et les figures de héros africains. Le livre jeunesse devient ainsi un espace où le continent peut transmettre ses mémoires, renouveler ses représentations et produire ses propres visions de l’avenir.

Le numérique ouvre les espaces

Dans un continent où le téléphone mobile est devenu le principal point d’accès au numérique, les usages évoluent rapidement. En 2025, près de 66 % de la population africaine possédait un téléphone mobile, même si l’accès effectif à Internet restait beaucoup plus faible.

Les éditeurs tentent de s’adapter à cette révolution des usages avec les moyens dont ils disposent. Leur première démarche consiste souvent à rejoindre la bibliothèque numérique YouScribe, présente dans de nombreux pays africains et qui a intégré les catalogues de beaucoup d’éditeurs et d’auteurs auto-édités.

Son modèle d’abonnement, accessible sur téléphone et adapté aux paiements de faible montant via les opérateurs mobiles, correspond davantage aux pratiques locales que l’achat unitaire par carte bancaire. Pour les éditeurs, ces plateformes permettent aussi de dépasser les contraintes de distance, de rendre leurs catalogues disponibles dans plusieurs pays et de toucher les diasporas africaines installées partout dans le monde, une clientèle potentielle qu’il faut encore apprendre à identifier et à mobiliser.

Cette diffusion numérique reste néanmoins freinée par la faiblesse des fichiers disponibles. Beaucoup de livres africains mis en ligne le sont encore au format PDF, simple à produire mais peu adapté à la lecture sur smartphone.

Contrairement à l’EPUB 3, le texte ne se réorganise pas automatiquement selon la taille de l’écran et les possibilités de personnalisation ou d’accessibilité restent limitées. La conversion des catalogues dans des formats numériques professionnels constitue donc un enjeu important pour les éditeurs. Parallèlement, des plateformes africaines se développent, notamment Zebra Comics pour les webtoons, Plumics pour la BD et la jeunesse, tandis qu’Adinkra amorce juste son positionnement dans le domaine des livres pour enfants.

Elles ouvrent de nouveaux espaces de publication, de lecture et de visibilité pour les créateurs africains. Leur développement devrait s’intensifier, mais il soulève encore des questions essentielles : quels modèles économiques pourront être durables ? Comment les revenus seront-ils répartis ? Quelle rémunération sera garantie aux auteurs, illustrateurs et éditeurs ? Quelle transparence offriront les plateformes sur les lectures, les abonnements et l’exploitation des œuvres ?

Le livre audio fait lui aussi ses premiers pas. AkooBooks au Ghana, FCaudioÉdit au Togo ou Ultimes Griots en Côte d’Ivoire expérimentent la production et la diffusion de contenus audio, qu’il s’agisse de littérature, de poésie ou de contes africains.

La marge de progression est immense sur un continent profondément marqué par les traditions orales. Le numérique ne remplace donc pas le livre imprimé : il élargit les espaces de lecture, renouvelle les formes de transmission et peut permettre aux œuvres africaines de circuler bien au-delà de leurs marchés d’origine.

La distribution s’adapte aux réalités du terrain

Le réseau des librairies en Afrique francophone est très inégal et reste principalement concentré dans les capitales. Historiquement, les librairies religieuses devenues généralistes sont bien implantées dans certains pays et soutenues par leurs congrégations. Elles font cependant face à un immense chantier de modernisation et de professionnalisation afin de rester en phase avec les mutations du secteur.

Le réseau des librairies de référence présente également d’importantes disparités : certaines restent centrées sur le commerce traditionnel du livre, tandis que d’autres évoluent et s’imposent comme de véritables acteurs culturels en multipliant les animations.

En réalité, chacune compose avec son territoire, ses moyens et ses compétences.

Quelques librairies en ligne ont fait leur apparition ces dernières années, notamment pour pallier l’insuffisance du réseau et, surtout, l’absence totale de librairies dans certaines zones. Certains commerces traditionnels se transforment également en librairies éphémères le temps de la rentrée scolaire.

Enfin, il ne faut pas négliger le rôle et l’importance des libraires par terre, qui font partie intégrante du paysage africain et sont même regroupés en association nationale dans certains pays. Être libraire en Afrique relève pourtant souvent d’une véritable mission. Il faut composer avec des marges qui se situent généralement entre 20 et 25 %. Un tel modèle est-il viable ? Difficilement, d’autant que, dans les capitales, les loyers ne cessent d’augmenter.

Quelques rares distributeurs tentent de favoriser la circulation des ouvrages à l’échelle nationale, en ciblant des points de vente complémentaires aux librairies traditionnelles et en élargissant leur périmètre à d’autres territoires. Mais la marge nécessaire au distributeur pour remplir pleinement son rôle, tout en permettant une rémunération suffisante du libraire, reste un obstacle majeur pour de nombreux éditeurs.

Une partie des éditeurs construisent ainsi leur modèle économique sur les ventes directes qu’ils sont capables de générer grâce à leur participation à des événements, à leurs réseaux sociaux ou encore à leur site marchand. Dans de nombreux pays d’Afrique francophone, les observations de terrain révèlent également des difficultés de dialogue et de collaboration entre éditeurs et libraires. Chacun reste souvent cantonné à son rôle, sans véritablement faire un pas vers l’autre pour construire des solutions communes et faire évoluer la situation.

Faire circuler les histoires à travers les cessions de droits et coéditions

En se développant fortement ces dernières années, la vente et l’acquisition de droits sont devenues l’un des vecteurs les plus efficaces pour permettre aux œuvres de circuler sur le continent africain, et même au-delà.

Longtemps peu familiers de ces échanges, les éditeurs s’y engagent désormais davantage, conscients de l’intérêt de cette démarche pour les deux parties. Des histoires jeunesse voyagent ainsi de Madagascar au Bénin, du Ghana au Sénégal, du Cameroun au Kenya ou encore du Portugal à la République démocratique du Congo.

Cette formidable dynamique crée des passerelles entre les pays, encourage les collaborations et favorise l’émergence de nouveaux réseaux d’éditeurs. Les rencontres professionnelles internationales qui prennent en charge la participation d’éditeurs d’Afrique francophone sont ainsi devenues incontournables : Sharjah, Chennai, Bologne ou encore le Forum des éditeurs jeunesse d’Afrique. Les résultats obtenus sont souvent remarquables.

C’est la meilleure preuve que la demande existe et qu’il est essentiel de multiplier ces rencontres professionnelles pour faire évoluer positivement les pratiques et les échanges. Ces rendez-vous internationaux sont également des lieux de rencontre privilégiés pour les éditeurs africains, qui regrettent souvent de ne pas avoir davantage d’occasions de se retrouver directement sur le continent.

L’Afrique du livre évolue sur des schémas qui lui sont propres et qui se sont construits à partir de ses réalités au fil des décennies. Mais tout évolue très vite depuis quelques années, entre des prises de conscience, un renouvellement des réseaux, l’utilisation du numérique et, depuis peu, de l’IA : les mutations sont réelles et reconfigurent le secteur du livre en Afrique francophone.

ActuaLitté est engagé à vous faire découvrir ces écosystèmes

Ces évolutions, passionnantes et constantes, méritent d’être observées, analysées et documentées. Il est essentiel d’écouter les professionnels du livre afin de mieux comprendre des marchés parfois complexes, mais dont les logiques prennent tout leur sens lorsqu’elles sont replacées dans leur environnement.

Mieux les écouter, respecter leurs réalités et comprendre leurs démarches permet de construire des collaborations plus justes, plus pertinentes et plus efficaces, au bénéfice de tous.

Depuis trois ans, ActuaLitté donne la parole à des professionnels du livre en Afrique afin de diversifier les regards et de mieux faire connaître leurs pratiques.

À LIRE - À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

Aujourd’hui, en collaboration avec Agnès Debiage, experte du secteur du livre en Afrique francophone, nous proposons, dans des dossiers à venir, d’explorer plus largement ces mutations et de donner la parole à celles et ceux qui les vivent, les accompagnent et les inventent au quotidien.

Crédit image : Agnès Debiage / À gauche Fatou Diomandé, éditions Calebasse (Côte d’Ivoire), à droite

Joan Onyando Éditions Maua (Kenya)

Par Agnès Debiage

Contact : adcfconsulting@gmail.com