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Le monde du livre en Afrique : entre mutations, innovations et nouvelles dynamiques

Le secteur du livre en Afrique francophone connaît, depuis quelques années, une évolution rapide. De profondes mutations changent la donne dans de nombreux domaines, tandis que le paysage se reconfigure avec l’émergence d’une multitude de nouveaux acteurs. Chaque marché suit sa propre dynamique, portée par des initiatives, des pratiques et des professionnels aux profils de plus en plus diversifiés. Ce premier article ouvre un dossier dans lequel nous irons à la rencontre des professionnels du livre en Afrique francophone, pour mieux comprendre les transformations à l’œuvre sur le terrain.

Le 15/10/2026 à 17:32 par Agnès Debiage

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Publié le :

15/10/2026 à 17:32

Agnès Debiage

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Comprendre ces transformations suppose de rester au plus près du terrain : écouter les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, les libraires et les promoteurs culturels, croiser leurs témoignages et leurs expériences, mais aussi assurer une veille stratégique sur les réseaux sociaux, devenus des espaces essentiels de visibilité, de prescription et d’échange.

Les auteurs sont de plus en plus nombreux à écrire et à publier. De jeunes maisons d’édition voient le jour, les promoteurs culturels se multiplient et partagent leurs recommandations sur internet, tandis que des librairies aux identités variées ouvrent leurs portes.

Les générations de professionnels se succèdent, la qualité de l’impression s’améliore, les cessions de droits à l’échelle panafricaine progressent, le livre jeunesse connaît un essor remarquable et le numérique contribue à faire tomber les frontières. L’Afrique constitue désormais le centre de gravité de la Francophonie : elle rassemble 65 % des francophones dans le monde, une proportion qui pourrait atteindre 90 % à l’horizon 2050.

Comme le relevait le rapport sur l’industrie du livre en Afrique publié en 2025 par l’UNESCO, ce secteur des industries culturelles et créatives, mais aussi au cœur de l’éducation, possède un énorme potentiel de croissance.

En 2023, l’industrie du livre en Afrique aurait généré environ 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit 5,4 % d’un marché mondial de l’édition estimé à 129 milliards de dollars, alors que le continent représentait 18 % de la population mondiale. Selon l’UNESCO, le potentiel du secteur pourrait atteindre au moins 18,5 milliards de dollars, dont 13 milliards pour le seul marché de l’édition scolaire, si chaque élève disposait d’un manuel physique par matière.

À cette sous-représentation s’ajoute un important déséquilibre commercial : en 2023, le continent a importé pour une valeur estimée à 597 millions de dollars de livres, contre 81 millions de dollars d’exportations. Ces chiffres témoignent d’une demande importante, encore en partie satisfaite par les industries du livre étrangères, notamment européennes.

L’Afrique écrit

Autrefois, publier supposait d’abord de trouver un éditeur, une démarche souvent longue et laborieuse. Aujourd’hui, les voies d’accès à la publication se sont multipliées. De nombreux auteurs choisissent de s’autoéditer ou de faire appel à des structures publiant à compte d’auteur. Les récits personnels et familiaux, les témoignages, les essais et les œuvres de fiction se multiplient ainsi, révélant une réelle vitalité de l’écriture sur le continent.

Les structures publiant à compte d’auteur connaissent d’ailleurs une forte expansion. Elles répondent à un besoin réel dans des marchés où les maisons d’édition traditionnelles restent encore peu nombreuses, fragiles financièrement ou limitées dans leurs capacités de production.

Ces entreprises éditoriales fonctionnent toutefois davantage comme des prestataires de services que comme des éditeurs au sens traditionnel, puisque l’auteur finance généralement la publication et assume l’essentiel du risque économique. Le problème ne réside donc pas dans le principe même du compte d’auteur, mais dans le manque de clarté qui entoure parfois ce modèle.

Lorsque la nature des prestations, leur coût, le niveau du travail éditorial, les conditions de diffusion et les perspectives de commercialisation ne sont pas clairement annoncés, les auteurs peuvent croire qu’ils bénéficient d’un véritable contrat d’édition. Or un éditeur ne se contente pas de fabriquer un livre : il sélectionne un texte, l’accompagne, investit dans sa publication, le positionne dans un catalogue et prend un risque commercial.

Chez les éditeurs traditionnels, la qualité du travail éditorial reste également très inégale. Correction, réécriture, mise en page, direction artistique, fabrication ou conception de la couverture ne sont pas toujours suffisamment maîtrisées. L’usage croissant de l’intelligence artificielle dans la création des couvertures fait lui aussi évoluer les pratiques graphiques, avec des résultats parfois intéressants, parfois très standardisés ou peu cohérents avec le contenu du livre.

L’illustration, notamment dans le livre jeunesse, dispose encore d’une importante marge de progression pour rendre les contenus plus attractifs et mieux répondre aux attentes des jeunes lecteurs.

Enfin, un autre sujet demeure particulièrement nébuleux, malgré de nombreux exemples : le paiement des droits d’auteur, y compris lorsqu’un contrat en bonne et due forme a été signé. Comment expliquer qu’un éditeur ne reverse aucun droit à un auteur alors que son roman est inscrit au programme scolaire d’un pays et imprimé à plusieurs milliers d’exemplaires ? Quelle transparence les éditeurs offrent-ils sur les tirages, les ventes et les réimpressions ? Et surtout, quels recours réels les auteurs ont-ils lorsqu’ils ne perçoivent pas les sommes qui leur sont dues ?

Une autre question de fond se pose : dans quelle mesure les publications, et notamment celles à compte d’auteur, sont-elles réellement en phase avec le marché et avec les attentes des lecteurs ?

Beaucoup de titres naissent d’un désir légitime de raconter, de témoigner ou de transmettre, mais sans toujours être pensés à partir d’un lectorat identifié, d’un positionnement éditorial clair ou d’une connaissance précise de la demande. Le lancement, les séances de dédicaces et les premières animations peuvent donner au livre une visibilité ponctuelle, souvent portée par le réseau personnel de l’auteur.

Mais quelle vie lui reste-t-il après ces premiers rendez-vous ? Est-il encore disponible au catalogue de l’éditeur quelques mois plus tard ? Continue-t-il à être présenté, recommandé, diffusé et vendu ? Trouve-t-il de nouveaux lecteurs au-delà du cercle familial, amical ou professionnel de l’auteur ?

Certains auteurs créent leur propre maison d’édition, parfois pour publier principalement les ouvrages qu’ils écrivent. D’autres commencent avec un premier titre, puis un deuxième, puis un troisième. Peu à peu, un catalogue se constitue. Mais un catalogue ne se résume pas à l’accumulation de titres : il suppose une ligne éditoriale, une connaissance des publics, une stratégie de diffusion, un travail de promotion dans la durée et une capacité à accompagner le fonds au-delà des seules nouveautés.

Toute une jeune génération d’éditeurs s’attelle aujourd’hui à publier. Beaucoup ne sont pas encore formés à l’ensemble des métiers de l’édition, mais ils apprennent, expérimentent et essaient de faire au mieux avec les connaissances et les moyens dont ils disposent. Leur émergence constitue une véritable richesse, à condition qu’ils puissent accéder à des formations, à des réseaux professionnels, à des outils adaptés et à des espaces de coopération.

Cette profusion de publications pose aussi des difficultés aux libraires. Les dépôts-ventes peuvent rapidement s’accumuler, alors que l’espace disponible, les capacités de suivi et la demande des lecteurs restent limités. Les libraires se retrouvent parfois chargés de gérer une offre très importante, sans informations suffisantes sur les titres, les auteurs, les contenus et sans véritable soutien promotionnel.

La structuration du secteur ne réside donc pas seulement dans l’augmentation du nombre de livres publiés, ni dans la multiplication des maisons d’édition. Elle dépend avant tout de la capacité de tous les acteurs à mieux travailler ensemble : auteurs, éditeurs, prestataires, imprimeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs et promoteurs culturels.

L’enjeu est de construire un écosystème plus professionnel, mais aussi plus éthique et plus équitable, dans lequel les rôles, les responsabilités et les modèles économiques sont clairement définis. Un écosystème capable de mieux rémunérer les créateurs, de renforcer les éditeurs, de soutenir les libraires, de faciliter l’accès aux livres et de permettre à chaque ouvrage de rencontrer durablement ses lecteurs.

La véritable structuration du marché passe par le développement de tous ses acteurs, et non par la réussite isolée de quelques-uns.

Un vif engouement pour le livre jeunesse

Longtemps considéré comme un secteur secondaire, le livre jeunesse connaît aujourd’hui un vif essor en Afrique francophone. Les maisons d’édition développent leurs catalogues et les imagiers, albums, bandes dessinées, romans destinés aux jeunes lecteurs gagnent progressivement leur place dans les librairies, les écoles et les bibliothèques.

Au cœur de l’éducation des enfants, le livre jeunesse est de plus en plus envisagé comme une ressource complémentaire aux manuels scolaires, capable d’accompagner et de renforcer les acquis. Il constitue également un pari stratégique sur l’avenir du continent.

En 2024, près de 691 millions d’enfants de moins de 18 ans vivaient dans les États membres de l’Union africaine, soit environ 46 % de la population du continent. Selon les projections de l’UNICEF, l’Afrique devrait compter environ 750 millions de moins de 18 ans en 2030 et sa population enfantine continuera ensuite de croître fortement, pour approcher un milliard à l’horizon 2055.

Le développement d’une offre jeunesse diversifiée répond donc à l’émergence d’un lectorat potentiel immense. Mais cette dynamique traduit surtout une volonté de réappropriation des récits et des imaginaires. Une génération de jeunes parents, souvent élevée avec des ouvrages importés et parfois éloignés de son environnement, souhaite proposer à ses enfants des histoires dans lesquelles ils puissent se reconnaître.

Les familles recherchent des personnages, des lieux, des situations et des illustrations qui portent les réalités, les cultures et les esthétiques du continent. Il ne s’agit pas de se refermer sur des récits exclusivement africains, mais de rééquilibrer une offre longtemps dominée par des représentations venues d’ailleurs et de permettre aux enfants d’entrer dans la littérature à partir de références qui leur sont familières.

Cette réappropriation passe à la fois par la transmission du patrimoine et par l’invention de nouveaux récits. Les contes issus de la tradition orale trouvent une nouvelle vie dans ces livres, tandis que des histoires contemporaines racontent les familles, les villes, les écoles, les préoccupations et les aspirations des enfants d’aujourd’hui.

Les publications bilingues et en langues nationales se développent également, tout comme les bandes dessinées, les documentaires contextualisés et les figures de héros africains. Le livre jeunesse devient ainsi un espace où le continent peut transmettre ses mémoires, renouveler ses représentations et produire ses propres visions de l’avenir.

Le numérique ouvre les espaces

Dans un continent où le téléphone mobile est devenu le principal point d’accès au numérique, les usages évoluent rapidement. En 2025, près de 66 % de la population africaine possédait un téléphone mobile, même si l’accès effectif à Internet restait beaucoup plus faible.

Les éditeurs tentent de s’adapter à cette révolution des usages avec les moyens dont ils disposent. Leur première démarche consiste souvent à rejoindre la bibliothèque numérique YouScribe, présente dans de nombreux pays africains et qui a intégré les catalogues de beaucoup d’éditeurs et d’auteurs auto-édités.

Son modèle d’abonnement, accessible sur téléphone et adapté aux paiements de faible montant via les opérateurs mobiles, correspond davantage aux pratiques locales que l’achat unitaire par carte bancaire. Pour les éditeurs, ces plateformes permettent aussi de dépasser les contraintes de distance, de rendre leurs catalogues disponibles dans plusieurs pays et de toucher les diasporas africaines installées partout dans le monde, une clientèle potentielle qu’il faut encore apprendre à identifier et à mobiliser.

Cette diffusion numérique reste néanmoins freinée par la faiblesse des fichiers disponibles. Beaucoup de livres africains mis en ligne le sont encore au format PDF, simple à produire mais peu adapté à la lecture sur smartphone.

Contrairement à l’EPUB 3, le texte ne se réorganise pas automatiquement selon la taille de l’écran et les possibilités de personnalisation ou d’accessibilité restent limitées. La conversion des catalogues dans des formats numériques professionnels constitue donc un enjeu important pour les éditeurs. Parallèlement, des plateformes africaines se développent, notamment Zebra Comics pour les webtoons, Plumics pour la BD et la jeunesse, tandis qu’Adinkra amorce juste son positionnement dans le domaine des livres pour enfants.

Elles ouvrent de nouveaux espaces de publication, de lecture et de visibilité pour les créateurs africains. Leur développement devrait s’intensifier, mais il soulève encore des questions essentielles : quels modèles économiques pourront être durables ? Comment les revenus seront-ils répartis ? Quelle rémunération sera garantie aux auteurs, illustrateurs et éditeurs ? Quelle transparence offriront les plateformes sur les lectures, les abonnements et l’exploitation des œuvres ?

Le livre audio fait lui aussi ses premiers pas. AkooBooks au Ghana, FCaudioÉdit au Togo ou Ultimes Griots en Côte d’Ivoire expérimentent la production et la diffusion de contenus audio, qu’il s’agisse de littérature, de poésie ou de contes africains.

La marge de progression est immense sur un continent profondément marqué par les traditions orales. Le numérique ne remplace donc pas le livre imprimé : il élargit les espaces de lecture, renouvelle les formes de transmission et peut permettre aux œuvres africaines de circuler bien au-delà de leurs marchés d’origine.

La distribution s’adapte aux réalités du terrain

Le réseau des librairies en Afrique francophone est très inégal et reste principalement concentré dans les capitales. Historiquement, les librairies religieuses devenues généralistes sont bien implantées dans certains pays et soutenues par leurs congrégations. Elles font cependant face à un immense chantier de modernisation et de professionnalisation afin de rester en phase avec les mutations du secteur.

Le réseau des librairies de référence présente également d’importantes disparités : certaines restent centrées sur le commerce traditionnel du livre, tandis que d’autres évoluent et s’imposent comme de véritables acteurs culturels en multipliant les animations.

En réalité, chacune compose avec son territoire, ses moyens et ses compétences.

Quelques librairies en ligne ont fait leur apparition ces dernières années, notamment pour pallier l’insuffisance du réseau et, surtout, l’absence totale de librairies dans certaines zones. Certains commerces traditionnels se transforment également en librairies éphémères le temps de la rentrée scolaire.

Enfin, il ne faut pas négliger le rôle et l’importance des libraires par terre, qui font partie intégrante du paysage africain et sont même regroupés en association nationale dans certains pays. Être libraire en Afrique relève pourtant souvent d’une véritable mission. Il faut composer avec des marges qui se situent généralement entre 20 et 25 %. Un tel modèle est-il viable ? Difficilement, d’autant que, dans les capitales, les loyers ne cessent d’augmenter.

Quelques rares distributeurs tentent de favoriser la circulation des ouvrages à l’échelle nationale, en ciblant des points de vente complémentaires aux librairies traditionnelles et en élargissant leur périmètre à d’autres territoires. Mais la marge nécessaire au distributeur pour remplir pleinement son rôle, tout en permettant une rémunération suffisante du libraire, reste un obstacle majeur pour de nombreux éditeurs.

Une partie des éditeurs construisent ainsi leur modèle économique sur les ventes directes qu’ils sont capables de générer grâce à leur participation à des événements, à leurs réseaux sociaux ou encore à leur site marchand. Dans de nombreux pays d’Afrique francophone, les observations de terrain révèlent également des difficultés de dialogue et de collaboration entre éditeurs et libraires. Chacun reste souvent cantonné à son rôle, sans véritablement faire un pas vers l’autre pour construire des solutions communes et faire évoluer la situation.

Faire circuler les histoires à travers les cessions de droits et coéditions

En se développant fortement ces dernières années, la vente et l’acquisition de droits sont devenues l’un des vecteurs les plus efficaces pour permettre aux œuvres de circuler sur le continent africain, et même au-delà.

Longtemps peu familiers de ces échanges, les éditeurs s’y engagent désormais davantage, conscients de l’intérêt de cette démarche pour les deux parties. Des histoires jeunesse voyagent ainsi de Madagascar au Bénin, du Ghana au Sénégal, du Cameroun au Kenya ou encore du Portugal à la République démocratique du Congo.

Cette formidable dynamique crée des passerelles entre les pays, encourage les collaborations et favorise l’émergence de nouveaux réseaux d’éditeurs. Les rencontres professionnelles internationales qui prennent en charge la participation d’éditeurs d’Afrique francophone sont ainsi devenues incontournables : Sharjah, Chennai, Bologne ou encore le Forum des éditeurs jeunesse d’Afrique. Les résultats obtenus sont souvent remarquables.

C’est la meilleure preuve que la demande existe et qu’il est essentiel de multiplier ces rencontres professionnelles pour faire évoluer positivement les pratiques et les échanges. Ces rendez-vous internationaux sont également des lieux de rencontre privilégiés pour les éditeurs africains, qui regrettent souvent de ne pas avoir davantage d’occasions de se retrouver directement sur le continent.

L’Afrique du livre évolue sur des schémas qui lui sont propres et qui se sont construits à partir de ses réalités au fil des décennies. Mais tout évolue très vite depuis quelques années, entre des prises de conscience, un renouvellement des réseaux, l’utilisation du numérique et, depuis peu, de l’IA : les mutations sont réelles et reconfigurent le secteur du livre en Afrique francophone.

ActuaLitté est engagé à vous faire découvrir ces écosystèmes

Ces évolutions, passionnantes et constantes, méritent d’être observées, analysées et documentées. Il est essentiel d’écouter les professionnels du livre afin de mieux comprendre des marchés parfois complexes, mais dont les logiques prennent tout leur sens lorsqu’elles sont replacées dans leur environnement.

Mieux les écouter, respecter leurs réalités et comprendre leurs démarches permet de construire des collaborations plus justes, plus pertinentes et plus efficaces, au bénéfice de tous.

Depuis trois ans, ActuaLitté donne la parole à des professionnels du livre en Afrique afin de diversifier les regards et de mieux faire connaître leurs pratiques.

À LIRE - À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone 

Aujourd’hui, en collaboration avec Agnès Debiage, experte du secteur du livre en Afrique francophone, nous proposons, dans des dossiers à venir, d’explorer plus largement ces mutations et de donner la parole à celles et ceux qui les vivent, les accompagnent et les inventent au quotidien.

 
 
 
 
 
 

Crédit image : Agnès Debiage / À gauche Fatou Diomandé, éditions Calebasse (Côte d’Ivoire), à droite 
Joan Onyando Éditions Maua (Kenya)

 

 

Par Agnès Debiage
Contact : adcfconsulting@gmail.com

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Dans quelques mois, le programme « Parlez-moi d’une langue » fêtera sa trentième année d'existence. Porté par l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ), il fait intervenir, chaque année, des artistes et des experts dans les établissements d'enseignement, pour des conférences et rencontres. Une subvention de 900.000 $, répartie sur la période 2026-2029, permettra d'élargir le nombre de bénéficiaires.

24/08/2026, 12:19

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À Sharjah, la cité de l’édition accueille 1000 entreprises d’IA

Créée pour faire de Sharjah un carrefour international de l’édition, la Sharjah Publishing City accueille désormais plus de 1000 entreprises liées à l’intelligence artificielle. Elles rejoignent une zone franche qui revendique plus de 20.000 sociétés venues de 173 pays. Le livre reste dans les murs ; simplement, il n’y est plus seul maître des lieux.

24/08/2026, 11:03

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HarperCollins recrute chez Amazon celui qui gérait les relations avec les Big Five

Scott Sanders connaissait déjà les grands éditeurs américains, mais depuis l’autre côté de la table. Chez Amazon, il dirigeait l’équipe chargée des partenariats stratégiques avec les Big Five et plus d’une vingtaine d’autres maisons nord-américaines. Le 8 septembre, il changera de camp : HarperCollins lui confiera ses ventes en ligne et numériques aux États-Unis.

24/08/2026, 09:44

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Aux États-Unis, les éditeurs raccourcissent les romans jeunesse pour reconquérir les 9-12 ans

Comment ramener vers le roman des enfants qui lisent moins pour le plaisir et hésitent devant plusieurs centaines de pages de texte continu ? Aux États-Unis, des éditeurs testent une réponse très concrète : réduire la pagination, introduire davantage d’illustrations, aérer la composition et rapprocher les sorties d’une même série. Le middle grade, ce segment qui couvre approximativement les 8-12 ans, revoit jusqu’à la forme de ses livres.

22/08/2026, 11:26

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Russie : 11 millions de livres auraient brûlé chez Wildberries

La destruction d'ouvrages change de camps dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Plus de 11 millions de livres auraient été détruits dans des installations logistiques de Wildberries, touchées depuis la seconde moitié de juillet par une série d’attaques de drones. Ce bilan, établi au 13 août par trois organisations professionnelles russes, reste provisoire : l’opérateur RWB poursuit encore l’inventaire des sites sinistrés.

19/08/2026, 13:12

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Québec : les ventes de livres au plus haut depuis dix ans, mais pas en librairie

Au Québec, les ventes finales de livres neufs ont atteint 727,7 millions $ en 2025, leur plus haut niveau des dix dernières années. Mais derrière cette progression de 3,2 %, les librairies restent quasiment immobiles et la grande diffusion recule encore. Le moteur est ailleurs : les transactions finales réalisées par les éditeurs bondissent de 17,8 %, au point d’expliquer à elles seules toute la croissance annuelle.

19/08/2026, 11:49

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Ukraine : après de nouvelles frappes, l'industrie du livre au bord de “l'effondrement“

Le 16 août, une nouvelle attaque russe contre Kyiv a touché au moins quatre maisons d’édition installées autour de Pochaina : Nash Format, Laboratory, BookChef et RM. Le marché du livre voisin a également brûlé. Deux jours plus tôt, l’Institut ukrainien du livre avertissait que les destructions accumulées faisaient désormais peser un risque d’« effondrement de tout l’écosystème du livre ».

18/08/2026, 10:57

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Ingram lance Covered, son concurrent de NetGalley et Edelweiss

Aux États-Unis, Ingram ouvre Covered aux libraires, bibliothécaires et professionnels du livre. Environ 200 éditeurs y proposent déjà des services de presse numériques, avant l’arrivée des catalogues et outils de commande cet automne, puis du marketing en 2027. Face à NetGalley et Edelweiss, le groupe possède un argument assez difficile à copier : quelque 50.000 professionnels utilisent déjà son système iPage.

18/08/2026, 10:38

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Livres, bibliothèques, patrimoine : l’UNESCO prépare l’après-guerre en Ukraine

Reconstruire avant même que les destructions cessent : c’est désormais une partie du calendrier culturel ukrainien. En visite à Kyiv, le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany, annonce un nouvel appui à la Laure de Kyiv-Petchersk et porte à 79 millions de dollars les fonds mobilisés par l’Organisation depuis 2022. Derrière le patrimoine monumental se joue aussi une bataille de bibliothèques, d’archives, de collections et de livres.

16/08/2026, 13:10

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Ukraine : 8 millions de livres brûlés dans un seul entrepôt

En juillet, plus de 1,5 million de livres avaient déjà disparu dans les frappes russes contre l’édition ukrainienne. Puis vint le 1er août : le centre logistique de RNK-Ranok, à Kharkiv, a brûlé avec près de huit millions d’exemplaires. Une perte sans précédent qui ne vide pas seulement des rayonnages : elle désorganise impression, stockage, distribution et rentrée scolaire.

15/08/2026, 16:50

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Gaza : 39 nouvelles transforment les tweets de guerre en mémoire littéraire

Un tweet chasse l'autre, une alerte remplace la précédente, et l'actualité continue. Publié en Égypte, Tagharid taht al-qasf — que l'on traduirait par Tweets sous les bombes — tente précisément d'arrêter ce mouvement. À partir d'informations, de témoignages et de publications consacrés à la guerre à Gaza, 28 écrivains ont composé 39 nouvelles. Du flux numérique au livre : l'objet change, l'ambition aussi.

12/08/2026, 16:45

Autres articles de la rubrique Métiers

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États-Unis : l’édition gagne 8,9 % en août, le papier en première ligne

Après les hausses de juin et juillet, l’édition américaine continue de gagner du terrain en août 2026. Les éditeurs suivis par l’Association of American Publishers (AAP) déclarent 1,2 milliard $ de recettes nettes, soit +8,9 % sur un an. Les livres destinés au grand public progressent plus vite encore (+12,5 %), grâce notamment au papier. L’ebook recule, tandis que l’audio numérique poursuit sa croissance.

15/10/2026, 16:57

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À Paris, la médiathèque Marguerite Duras rendra-t-elle hommage à Christine Péclard ?

Au sein de la médiathèque Marguerite Duras, dans le 20e arrondissement de Paris, un collectif tente de rendre hommage à la conservatrice Christine Péclard, préfiguratrice de l'établissement avant d'en être la directrice jusqu'en 2015, un an avant son décès. Le projet de nommer l'auditorium de la médiathèque en sa mémoire n'a, à ce jour, pas reçu de réponse favorable de l'administration. Une pétition pour interpeler Aurélie Filippetti, directrice des affaires culturelles de la ville de Paris, est ouverte.

15/10/2026, 13:36

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Une nouvelle saga de fantasy prend vie grâce à ses lecteurs

Une louve qui veut sa mort. Une armée prête à décimer des villages pour mettre la main sur lui. Avec Ce qu'il restera du Monde - tome 1 : La Louve et le Targhar, Cindy C. Teston ouvre une saga de fantasy sombre et immersive en autre tomes, au coeur des Terres du Vallère. Lancée le 25 septembre sur Ulule, la campagne de précommande a atteint son objectif en moins de deux heures et s'élève déjà à 241%, débloquant plusieurs enrichissements pour les différentes éditions du roman. Projet porté par Cindy C. Teston.

15/10/2026, 13:30

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Argentine : le chiffre d'affaires réel des librairies indépendantes chute de 41,5 %

En Argentine, les librairies indépendantes vendent moins de livres et supportent des frais en hausse. Leur fédération, la FALPA, a déclaré le secteur en situation d'urgence en septembre et réclame l'intervention des pouvoirs publics. Selon son enquête, le chiffre d'affaires corrigé de l'inflation a reculé de 41,5 % entre les huit premiers mois de 2023 et ceux de 2026.

15/10/2026, 12:38

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Pocket Jeunesse : Lina Fiaschi devient chargée de marketing digital et média

Lina Fiaschi a pris ses fonctions de chargée de marketing digital et média chez Pocket Jeunesse (PKJ), maison d'édition du groupe Editis, en octobre 2026. Elle y poursuit son parcours après une année d'alternance comme assistante marketing et communication. 

15/10/2026, 12:05

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Académie des beaux-arts : deux fauteuils vacants dans la section de mise en scène

L'Académie des beaux-arts a déclaré ouverte la vacance du fauteuil VII de la section de mise en scène, précédemment occupé par Frédéric Mitterrand (1947-2024) et du fauteuil VIII de la section de mise en scène, fauteuil nouvellement créé en 2026.

15/10/2026, 10:39

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Le Grimoire Vagabond : un café-librairie itinérant

Le Grimoire Vagabond est un café-librairie itinérant installé dans un bus à impériale entièrement transformé. Né en Alsace, le projet veut faire voyager les livres, le café et les rencontres jusque dans les villages, marchés et événements. Plus qu’un commerce mobile, il imagine un lieu chaleureux, curieux et vivant, où l’on vient lire, échanger, découvrir et prendre le temps. Après près de deux ans de travaux, le bus est aujourd’hui en phase finale d’aménagement avant de prendre la route, avec l’ambition de rendre la culture plus mobile, plus proche et plus conviviale. Projet porté par Guillaume Talon.

15/10/2026, 09:30

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56 librairies coopératives en France : vers la création d’un réseau national ?

Les 25 et 26 octobre 2026, Montpellier accueillera les premières Rencontres nationales des librairies coopératives. Organisé à l’initiative de la librairie La Cavale, ce rendez-vous réunira des professionnels et des bénévoles venus de toute la France, avec pour objectif de préparer la création d’un réseau national.

14/10/2026, 18:03

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Sally Rooney : ses livres ne seront plus distribués au Royaume-Uni

Les romans de Sally Rooney ne seront plus distribués au Royaume-Uni par son éditeur Faber. La décision, annoncée mercredi 14 octobre 2026 avec l'accord de l'écrivaine irlandaise, découle de son soutien financier annoncé à Palestine Action, une organisation interdite par les autorités britanniques.

14/10/2026, 17:51

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Affaire Métamorphose : la justice rejette les demandes d'auteurs contre Delcourt

Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.

14/10/2026, 17:10

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De la scène à la page : quand le livre devient le prolongement de la conférence

Une heure sur scène, quelques centaines de pages en librairie. De plus en plus de conférenciers prolongent leur parole par l'écrit. Pour eux, le livre n'est pas un produit dérivé : c'est l'endroit où une pensée se pose, se structure et dure. Portrait de deux d'entre eux, et d'un écosystème qui rapproche la scène de l'édition.

14/10/2026, 16:37

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La Ligue des Écrivaines Extraordinaires : une série féministe où la réalité affronte la fiction

La Ligue des Écrivaines Extraordinaires est un projet littéraire simple : mettre en scène, lors d'un court roman, l'affrontement entre une autrice bien réelle et un monstre issu de la littérature fantastique. Projet porté par Les éditions Askabak.

14/10/2026, 16:33

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Le CNL se prépare à un déficit en 2027, malgré un budget stabilisé

Exclusif — Le projet de loi de finances pour l'année 2026 avait été particulièrement rude pour les moyens du Centre national du livre, en baissant le niveau des crédits alloués par l'État de 15 %. Conséquence prévisible, le solde budgétaire de l'opérateur a présenté un déficit de 5,3 millions €, qu'un prélèvement sur son fonds de roulement est venu combler. 2027 reconduit peu ou prou les mêmes crédits, et une situation similaire s'annonce : l'opérateur pourra-t-il tenir longtemps ainsi ?

14/10/2026, 16:28

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La romaction : quand la romance rencontre l'action

Et si la romance ne se contentait plus de faire battre les cœurs ? Auteure indépendante, Caro M. a fait de la « Romaction » sa signature : des histoires où sentiments, action et suspense s’entremêlent. Ses romans explorent des univers très différents, du romantic suspense à la dark romance, avec un même fil rouge : des intrigues atypiques, des personnages marquants et cette envie de surprendre le lecteur jusqu’à la dernière page. Projet porté par Caro M.

14/10/2026, 15:33

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New York Comic Con 2026 : Magneto, Hulk, X-Men… Marvel dévoile son programme pour 2027

Du 8 au 11 octobre, le New York Comic Con (NYCC) a réuni au Javits Center de New York les amateurs de comics, de cinéma, de séries, d’anime, de jeux vidéo et de cosplay. Marvel en a profité pour présenter plusieurs comics attendus début 2027. Au programme : une nouvelle mini-série consacrée au personnage de Magneto, la suite de la saga de Hulk, mais aussi des annonces autour des X-Men, des Avengers et du crossover avec Star Wars.

14/10/2026, 15:05

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Naruto : au tribunal, un duel entre Mediatoon et l'éditeur de jeux Topi Games

Exclusif — Saisi par Mediatoon, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est exprimé, le 30 septembre dernier, sur un litige opposant la filiale du groupe Média-Participations à l'éditeur de jeux Topi Games. L'exploitation des licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto sont en cause. En attendant le jugement au fond, Mediatoon a été débouté de l'intégralité de ses demandes, mais a fait appel de la décision.

14/10/2026, 14:30

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Accusé d'avoir utilisé l'IA pour écrire son roman, Thélyson Orélien dénonce une “calomnie”

Pris dans une intense polémique, l'auteur québécois Thélyson Orélien est sorti du silence dans un texte revenant sur les accusations qui le visent. S'il reconnait des « erreurs de jeunesse » et s'être « attribu[é] des textes qui ne sont pas les miens », il dément l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle générative pour la rédaction de C’était ça ou mourir (Grasset).

14/10/2026, 11:43

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L'enseigne LirandCo ouvre une nouvelle librairie à Montélimar

Installée en Ardèche, au Teil, depuis 2021, la librairie LirandCo déménage prochainement dans la Drôme, à Montélimar. L'inauguration de cette nouvelle adresse est imminente, avec près de 25.000 références à la clé, sur une superficie totale de 140 m2. La librairie sera aussi un salon de thé, proposant gourmandises et boissons.

14/10/2026, 10:45

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L'Ogre, l'Arbre et l'Enfant, le nouveau livre de David Willer

Plongez dans l'univers sombre et poétique de L'Ogre, L'Arbre et L'Enfant, un conte gothique aux accents résolument burtoniens. À l'origine pensé comme un ambitieux court-métrage d'animation en stop motion, ce projet se dévoile aujourd'hui au public à travers son essence toute première : le livre original magnifiquement illustré par François Aubin. Une campagne de financement participatif est actuellement en cours sur la plateforme Ulule pour éditer cet ouvrage graphique singulier. C'est une occasion unique de soutenir une création indépendante, de découvrir des illustrations en clair-obscur d'une intensité rare, et de participer à la naissance d'une œuvre visuelle hors du commun. Projet porté par David Willer. 

13/10/2026, 14:39

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En Espagne, une rivière fait céder une porte et inonde une bibliothèque

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, la crue du Riu Sec a fait céder une porte du mur longeant la Bibliothèque centrale de Cerdanyola del Vallès, près de Barcelone. Les deux niveaux inférieurs ont été inondés, dont l'un entièrement submergé. Une semaine plus tard, l'établissement reste fermé et l'étendue des dégâts sur les livres demeure inconnue. La ville a dû ouvrir un espace provisoire pour les lecteurs.

13/10/2026, 14:08

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À Aixe-Sur-Vienne, la Librairie d'Elfes en redressement judiciaire

Inaugurée en fin d'année 2021, la Librairie d'Elfes, à Aixe-Sur-Vienne (Haute-Vienne), est en difficulté. Le commerce a été placé en redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. L'enseigne propose à la vente des mangas, des figurines Warhammer, de la papeterie et des objets artisanaux.

13/10/2026, 13:24

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HexaTrek — Le Livre et Topoguide officiel

Traverser la France à pied par ses montagnes, le long d'un itinéraire reliant les plus beaux massifs de l'Hexagone… Voilà une idée qui a fait du chemin depuis la création de l'HexaTrek en 2021  ! Aujourd'hui, pour célébrer les 5 ans du projet, nous lançons l'édition du livre officiel du sentier. Un ouvrage pensé pour permettre aux futurs HexaTrekeurs comme aux finishers de rêver, de se lancer ou de se souvenir. Après avoir vu des milliers de randonneurs partir dans ce voyage aussi long qu'initiatique, nous souhaitions offrir à cette grande traversée le guide qu'elle mérite. Projet porté par HexaTrek.

13/10/2026, 11:27

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Culture : Frédéric Gaston chef du service du livre et de la lecture, par intérim

Après l'officialisation du départ de Nicolas Georges de la direction du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, Catherine Pégard a désigné, pour assurer l'intérim, Frédéric Gaston. Ce dernier était l'adjoint du directeur sortant. 

13/10/2026, 11:13

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Refusé par les éditeurs, devenu culte : La Horde du Contrevent débarque aux États-Unis

Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press. 

13/10/2026, 05:00

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En 1976, Keith Jarrett bouleversait le Japon : 50 ans après, une enquête

Le Shinkansen file vers Tokyo. Je reviens du Kansai, où j’ai photographié les architectures de Tadao Ando. Dans mon casque, Keith Jarrett improvise. Depuis longtemps, ses Sun Bear Concerts accompagnent mes voyages japonais. Un jour, j’ai voulu savoir ce qui subsistait des lieux où cette musique avait pris naissance. Ce livre, Keith Jarrett, Japon 1976, est né de ce désir : partir à la rencontre d’une œuvre à travers les villes, les salles et les mémoires qui en gardent la trace.

12/10/2026, 18:05

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Fear of the dark, un manga d'horreur par Raion Éditions

Avec Fear of the Dark, Raion Éditions vous invite à découvrir un manga d’horreur hongkongais signé Wai On, inédit en France. Ce récit complet en un volume mêle fascination pour le paranormal, culture du direct et question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour obtenir des images que personne n’a jamais vues ? Projet porté par WAI ON et Raion Éditions. 

12/10/2026, 18:00

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Festivals et salons du livre en danger : deux jours à Paris pour changer la donne

Bien davantage que des rendez-vous littéraires, les festivals et salons du livre jouent un rôle essentiel dans la rencontre entre auteurs, éditeurs et lecteurs, ainsi que dans la vie culturelle des territoires. Mais comment préserver leur avenir et renforcer leur influence ? Les 3 et 4 novembre 2026, à Paris, la Sofia, organisme de gestion collective qui soutient près de 300 manifestations chaque année, réunit les professionnels pour l'Acte III des États généraux. Les inscriptions sont ouvertes.

12/10/2026, 17:00

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Rentrée littéraire 2026 : les dix romans préférés des libraires indépendants

Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.

12/10/2026, 16:34

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L'extrême droite entre au bureau de la commission culture du Sénat

En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.

12/10/2026, 15:48

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Chacha et Zali : deux petits héros sourds font leur entrée dans la littérature jeunesse

Atama Éditions lance Chacha et Zali, une collection jeunesse destinée aux enfants de 2 à 6 ans, dont les deux héros sont sourds. Le premier album, Chacha porte des appareils auditifs, raconte le parcours d’un enfant qui découvre sa surdité et son appareillage. Écrit par deux professionnelles qui accompagnent des enfants sourds et leurs familles, l’album associe histoire, illustrations et langue des signes française (LSF). Projet porté par Stéphanie Trémeau et Cécile Rousse.

12/10/2026, 15:47

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Bibliothèques pénitentiaires : au Havre, l'État reconnait sa défaillance

Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.

12/10/2026, 15:47

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Agatha Christie : son appartement de Chelsea et le manoir de sa sœur sont à vendre

L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.

12/10/2026, 15:33

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Les Éditions Cercle d’Art quittent Les Belles Lettres pour rejoindre Madrigall

À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.

12/10/2026, 15:05

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Au Royaume-Uni, neuf visiteurs sur dix disent que les librairies leur remontent le moral

Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.

12/10/2026, 14:39

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Gates of Krystalia : le jeu de rôle animé et isekai poursuit son aventure avec Lumina

Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri. 

12/10/2026, 13:29

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Allemagne : les Verts veulent des aides durables pour les petits éditeurs

En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.

12/10/2026, 13:12

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