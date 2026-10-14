Affaire Métamorphose : la justice rejette les demandes d'auteurs contre Delcourt

Exclusif - Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’essentiel des demandes de trois auteurs qui souhaitaient mettre fin à leurs contrats d’édition avec le groupe Delcourt, après le départ des directrices de la collection Métamorphose en 2022. Dans un jugement rendu le 25 septembre 2026, les magistrats estiment que le retrait des directrices de collection ne suffit pas à justifier la résiliation des engagements contractuels des auteurs. Un contrat portant sur un coffret jamais publié est toutefois résilié aux torts partagés.
Le 14/10/2026 à 17:10 par Nicolas Gary
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14/10/2026 à 17:10
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Cette nouvelle décision intervient six mois après un premier jugement favorable à Delcourt dans le contentieux des marques Métamorphose et Noctambule. Elle concerne cette fois les droits d’exploitation des ouvrages publiés au sein de ces collections et les obligations contractuelles de l’éditeur.
L’affaire oppose notamment Delcourt à l’illustrateur Benjamin Lacombe, dont les publications comprennent Les Contes macabres, Notre-Dame de Paris et Histoires de fantômes du Japon, ainsi qu’à Sébastien Perez et Marco Mazzoni, respectivement scénariste et dessinateur de Journaux troublés, paru chez Soleil en 2020.
À l’origine du litige figure le départ de Barbara Canepa et Clotilde Vu, directrices de Métamorphose, collection lancée en 2008 chez Soleil, maison passée sous le contrôle de Delcourt en 2011. Les deux responsables avaient mis fin à leurs contrats en 2022, après quatorze années de collaboration.
Estimant que leur départ compromettait les conditions dans lesquelles leurs livres devaient être publiés et exploités, Benjamin Lacombe et Sébastien Perez avaient notifié à Delcourt, en juillet 2022, la résiliation de plusieurs contrats d’édition. L’éditeur avait contesté cette décision et maintenu l’exploitation des ouvrages concernés.
Les auteurs ont engagé une procédure judiciaire en novembre 2023, rejoints par Marco Mazzoni en janvier 2024.
Les demandeurs réclamaient la résiliation de quatorze contrats, ou subsidiairement leur nullité ou leur caducité. Ils sollicitaient également la restitution des droits cédés et des indemnités, considérant que la poursuite de l’exploitation de leurs ouvrages par Delcourt constituait une contrefaçon.
Benjamin Lacombe demandait notamment une provision d’un million d’euros en réparation du préjudice allégué, portée à cinq millions d’euros dans l’hypothèse d’une nullité des contrats. Les auteurs soutenaient que l’identité artistique de Métamorphose et la présence de ses directrices avaient constitué des éléments déterminants de leur engagement. Leur départ aurait, selon eux, privé les accords d’une condition essentielle et compromis la poursuite des publications sous le nom et le logo de la collection.
Dans son jugement du 25 septembre 2026, le tribunal écarte cette argumentation. Il relève que, si les noms des directrices figurent dans plusieurs contrats, aucune disposition n’impose à Delcourt de maintenir leur présence pendant toute la durée des cessions de droits. Aucun engagement particulier ne leur confie non plus la promotion future des ouvrages.
Les magistrats estiment également que l’impossibilité pour l’éditeur de poursuivre leur exploitation sous l’identité Métamorphose n’était pas établie lorsque les auteurs ont notifié les résiliations, en juillet 2022.
Ils concluent à l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des contrats. Les demandes subsidiaires, fondées sur une dissimulation alléguée d’informations déterminantes ou sur l’interdépendance des contrats d’édition et de direction de collection, sont également rejetées.
Le tribunal examine par ailleurs les conséquences commerciales du départ des directrices. Il reconnaît que cette rupture devait entraîner l’interruption du développement de Métamorphose chez Delcourt, faute d’accord permettant la publication de nouveaux titres sous les mêmes noms et logos.
Il considère toutefois que cette situation ne constitue pas une faute de l’éditeur, qui n’était pas tenu de garantir le maintien de son organisation éditoriale. Les magistrats rappellent en revanche son obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie des ouvrages, conformément à l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle.
Benjamin Lacombe reprochait notamment à Delcourt de ne pas avoir suffisamment anticipé les conséquences du départ des responsables de la collection. Il invoquait une diminution importante de ses droits d’auteur depuis 2023 et demandait réparation du préjudice économique qui en aurait résulté.
Pour démontrer la poursuite de son activité éditoriale, Delcourt a notamment produit des justificatifs de quatorze réimpressions d’albums de l’illustrateur depuis l’été 2022, de treize cessions de droits à l’étranger conclues entre 2023 et 2026, ainsi que de la réalisation de trois produits dérivés liés à Alice et aux Créatures du Japon pour des festivals spécialisés.
Le tribunal retient ces éléments et considère qu’aucune inexécution fautive des obligations de l’éditeur n’est démontrée. Il rejette en conséquence les demandes indemnitaires de l’auteur.
La décision ne donne cependant pas satisfaction à Delcourt sur l’ensemble de ses demandes. Le tribunal prononce la résiliation du contrat conclu le 21 mars 2022 pour Histoires de fantômes et créatures du Japon, un coffret de Benjamin Lacombe qui n’a jamais été publié par l’éditeur. L’auteur reprochait à Delcourt de ne pas avoir respecté les délais prévus, tandis que la maison mettait en cause ses exigences et son opposition à une publication après décembre 2022.
Les magistrats constatent que l’ouvrage n’a pas paru dans les délais convenus, mais estiment que cette inexécution résulte d’un désaccord réciproque. Ils prononcent donc la résiliation aux torts partagés et rejettent les demandes indemnitaires associées. Delcourt n’obtient pas non plus la suppression de deux publications Instagram de l’illustrateur, dont le caractère dénigrant n’est pas retenu.
Le groupe est également débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts contre les auteurs et les anciennes directrices, auxquels il reprochait notamment d’avoir perturbé l’exploitation de son catalogue et manqué à leurs obligations contractuelles.
Le tribunal considère que les manquements et préjudices invoqués ne sont pas suffisamment démontrés. Il précise notamment que les anciennes responsables n’étaient pas tenues de soutenir Delcourt dans la procédure l’opposant aux auteurs.
Les trois demandeurs sont condamnés aux dépens et doivent verser 12.000 euros à Delcourt au titre de ses frais de procédure. De son côté, Delcourt doit verser 4 000 euros à chacune des deux anciennes directrices au titre de leurs frais de procédure.
Cette décision fait suite à celle du 20 mars 2026, qui avait notamment annulé les marques Métamorphose et Noctambule déposées par les anciennes directrices et interdit leur exploitation litigieuse par Mourad Prod, société éditrice d’Oxymore. À ce titre, indiquons qu'aucun appel n'a été formulé, ce qui la rend juridiquement définitive.
Le jugement du 25 septembre porte sur un volet distinct : la possibilité, pour des auteurs, de mettre fin à leurs engagements lorsque les responsables éditoriaux ayant accompagné leurs publications quittent la maison. Dans cette affaire, le tribunal considère que le départ des directrices ne suffit pas à caractériser une inexécution contractuelle, même lorsque leurs noms figurent dans les accords conclus avec les auteurs.
La décision distingue ainsi le rôle artistique des responsables de collection des obligations expressément prévues dans les contrats d’édition. Rendu en premier ressort, le jugement du 25 septembre 2026 est susceptible d’appel. À ce stade, nous ignorons si les parties envisagent d’exercer cette voie de recours ou si un appel a déjà été formé.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
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13/10/2026, 11:27
Après l'officialisation du départ de Nicolas Georges de la direction du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, Catherine Pégard a désigné, pour assurer l'intérim, Frédéric Gaston. Ce dernier était l'adjoint du directeur sortant.
13/10/2026, 11:13
Il avait fallu créer une maison d’édition pour publier La Horde du Contrevent en France. 22 ans plus tard, le roman culte d’Alain Damasio arrive aux États-Unis. Sa première traduction anglaise, signée Alexander Dickow, paraît le 13 octobre chez Abrams Press.
13/10/2026, 05:00
Le Shinkansen file vers Tokyo. Je reviens du Kansai, où j’ai photographié les architectures de Tadao Ando. Dans mon casque, Keith Jarrett improvise. Depuis longtemps, ses Sun Bear Concerts accompagnent mes voyages japonais. Un jour, j’ai voulu savoir ce qui subsistait des lieux où cette musique avait pris naissance. Ce livre, Keith Jarrett, Japon 1976, est né de ce désir : partir à la rencontre d’une œuvre à travers les villes, les salles et les mémoires qui en gardent la trace.
12/10/2026, 18:05
Avec Fear of the Dark, Raion Éditions vous invite à découvrir un manga d’horreur hongkongais signé Wai On, inédit en France. Ce récit complet en un volume mêle fascination pour le paranormal, culture du direct et question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour obtenir des images que personne n’a jamais vues ? Projet porté par WAI ON et Raion Éditions.
12/10/2026, 18:00
Bien davantage que des rendez-vous littéraires, les festivals et salons du livre jouent un rôle essentiel dans la rencontre entre auteurs, éditeurs et lecteurs, ainsi que dans la vie culturelle des territoires. Mais comment préserver leur avenir et renforcer leur influence ? Les 3 et 4 novembre 2026, à Paris, la Sofia, organisme de gestion collective qui soutient près de 300 manifestations chaque année, réunit les professionnels pour l'Acte III des États généraux. Les inscriptions sont ouvertes.
12/10/2026, 17:00
Les Défricheurs de la rentrée littéraire ont dévoilé leur sélection 2026. 10 ouvrages ont été retenus à l’issue d’un vote réunissant 470 libraires de 250 librairies indépendantes. Organisée par la plateforme Edelweiss, avec le Syndicat de la librairie française (SLF) et leslibraires.fr, cette cinquième édition a recueilli 1904 votes.
12/10/2026, 16:34
En cette rentrée parlementaire forcément marquée par l'échéance présidentielle à venir, Assemblée nationale et Sénat ont procédé au renouvellement des bureaux de leurs commissions dédiées à la Culture. Dans la foulée des élections sénatoriales, un sénateur d'extrême droite siège désormais parmi les vice-présidents de la commission culture de la chambre haute.
12/10/2026, 15:48
Atama Éditions lance Chacha et Zali, une collection jeunesse destinée aux enfants de 2 à 6 ans, dont les deux héros sont sourds. Le premier album, Chacha porte des appareils auditifs, raconte le parcours d’un enfant qui découvre sa surdité et son appareillage. Écrit par deux professionnelles qui accompagnent des enfants sourds et leurs familles, l’album associe histoire, illustrations et langue des signes française (LSF). Projet porté par Stéphanie Trémeau et Cécile Rousse.
12/10/2026, 15:47
Les prisons ont, en France, l'ambition de préparer les personnes détenues à leur réinsertion dans la société. Mais, dans les faits, les moyens nécessaires manquent cruellement. Une réalité qu'illustre le centre pénitentiaire du Havre, au sein duquel les bibliothèques ne sont plus accessibles depuis... 2023.
12/10/2026, 15:47
L'appartement de Chelsea où Agatha Christie a travaillé pendant près de trois décennies et Abney Hall, manoir du Grand Manchester lié à son enfance et à plusieurs romans, sont proposés à la vente. Il faut compter 1,95 million £ pour le premier, plus de 3,75 millions pour le second. Derrière cette coïncidence immobilière, deux chapitres très différents de la vie de la reine du crime.
12/10/2026, 15:33
À compter du 1er janvier 2027, les Éditions Cercle d’Art, maison spécialisée dans les livres d’art et appartenant au groupe Richard Mille, confieront leur diffusion à la Sofédis et leur distribution à la Sodis, deux filiales de Madrigall. L’accord comprend également l’accompagnement des équipes export du groupe, un enjeu particulièrement important pour cette maison qui a réalisé près de 80 % de son chiffre d’affaires à l’export en 2024.
12/10/2026, 15:05
Neuf visiteurs sur dix ayant récemment poussé la porte d’une librairie britannique déclarent que l’expérience améliore leur humeur. Le chiffre provient d’un sondage YouGov commandé par la Booksellers Association, rendu public pour le Bookshop Day du 10 octobre, également Journée mondiale de la santé mentale. Derrière cet argument en faveur des commerces du livre se dessine aussi une revendication très concrète : obtenir un allègement de leur fiscalité locale.
12/10/2026, 14:39
Gates of Krystalia est un jeu de rôle sur table inspiré des anime, des JRPG (jeu de rôle japonais) et du genre isekai. Ici, pas de dés : chaque joueur utilise son propre jeu de cartes pour donner vie à son héros, affronter des créatures, maîtriser des techniques spectaculaires et écrire son histoire dans le monde fantastique de Lumina. Après plusieurs campagnes internationales, Gates of Krystalia revient avec Lumina, une nouvelle étape majeure de son univers. La campagne Ulule s'adresse notamment au public francophone et permet de découvrir le jeu, ses ouvrages illustrés et ses nouveaux contenus. Projet porté par Alberto Dianin et Andrea Ruggeri.
12/10/2026, 13:29
En Allemagne, les Verts réclament un soutien public pérenne aux petites maisons d’édition indépendantes. Leur motion, déposée au Bundestag le 6 octobre, vise les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel moyen ne dépasse pas deux millions d’euros. Elle propose aussi de revoir l’attribution de deux prix fédéraux, après une polémique sur l’exclusion de librairies.
12/10/2026, 13:12
Virginie Queste a rejoint le Centre national du livre (CNL) en octobre, au poste de chargée de manifestations nationales, au sein de la délégation à la communication et aux événements littéraires, dirigée par Magali Fourmaintraux.
12/10/2026, 12:53
À Francfort, le distributeur allemand Bookwire a évoqué deux développements : un moteur d’optimisation tarifaire fondé sur l’intelligence artificielle et un assistant capable d’analyser les ventes à partir de questions formulées en langage courant. Des projets qui prolongent plusieurs années d’expérimentations.
12/10/2026, 11:47
Une enquête européenne menée auprès de 1785 traducteurs littéraires révèle que 37 % ont songé à changer de profession, tandis que près de 30 % déclarent subir les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. Moins de commandes, rémunérations dégradées, multiplication des propositions de correction de textes produits par des machines : à la Foire de Francfort, ces résultats ont relancé les discussions sur les garanties que les éditeurs et les organismes de soutien peuvent apporter aux professionnels.
12/10/2026, 11:45
À mesure qu'il touche directement nos conditions matérielles et physiques d'existence, y compris en France métropolitaine, il devient de plus en plus difficile de nier le bouleversement climatique. Certains s'y appliquent pourtant, encore et encore : ce sont les climatonégateurs et climatonégatrices, indique la Commission d'enrichissement de la langue française.
12/10/2026, 10:46
Romans contemporains, classiques de la littérature, bandes dessinées ou beaux livres illustrés : les collections de livres ne se ressemblent pas, et leur rangement mérite un aménagement adapté. Dans un salon, un bureau ou une chambre, la bibliothèque murale permet d'organiser ses ouvrages tout en intégrant le rangement à la décoration intérieure. Elle peut occuper un pan de mur entier ou se limiter à quelques étagères murale de livres au-dessus d'un meuble. Voici sept pistes pour concevoir une bibliothèque murale adaptée à ses habitudes de lecture et à son intérieur.
10/10/2026, 09:58
La Bibliothèque universitaire de Naples réunit, pour la première fois, toutes les éditions illustrées de la Divine Comédie conservées dans ses fonds, des incunables aux impressions du XVIIe siècle. Ouverte le 4 octobre, l’exposition Dante ai torchi ajoute aux vitrines un dispositif immersif : le public peut suivre Dante et Virgile aux portes de l’Enfer, puis entrer dans la reconstitution virtuelle d’un atelier d’imprimerie de la Renaissance.
10/10/2026, 09:00
L'écrivain, essayiste et critique d'art Guy Scarpetta est mort le 28 septembre 2026 à Paris, à l'âge de 79 ans, nous apprennent les éditions Tristram. Figure des revues Tel Quel, Art Press et La Règle du jeu, il avait consacré son œuvre aux échanges entre littérature, théâtre, musique et arts visuels.
09/10/2026, 16:33
Et si bouger trouvait naturellement sa place dans la journée des enfants, au même titre que manger, se brosser les dents ou lire une histoire avant de dormir ? Entre les journées bien remplies, les écrans et les activités à organiser, le mouvement peut vite devenir une case supplémentaire dans l’emploi du temps.
09/10/2026, 13:08
Olympe de Gouges ne participera pas à la « dédiabolisation » du Rassemblement national. Le parti d'extrême droite n'a pas réussi à convaincre l'Assemblée nationale de voter sa proposition de résolution, ce jeudi 8 octobre en fin d'après-midi. 133 votes « pour » ont été enregistrés, et 158 « contre ».
09/10/2026, 11:57
Et si l’émerveillement devenait une façon de grandir ? Avec Maria au pays de l’enchantement, deux créatrices alsaciennes invitent les enfants à pousser la porte d’un monde où chaque rencontre peut changer le regard que l’on porte sur les autres et sur la nature. Né d’une histoire imaginée au départ pour une petite fille, ce projet artisanal mêle écriture et aquarelle pour donner vie à un univers sensible, peuplé de personnages attachants et de paysages enchanteurs. Une parenthèse hors du temps, où l’imaginaire devient un terrain de découvertes, de courage, de partage et d’émerveillement. Un récit qui invite petits et grands à retrouver la magie des choses simples et à regarder le vivant avec un peu plus de curiosité. Projet porté par Mathilde Vargas et Mélanie Sutter.
09/10/2026, 09:40
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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