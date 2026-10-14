Affaire Métamorphose : la justice rejette les demandes d'auteurs contre Delcourt

Cette nouvelle décision intervient six mois après un premier jugement favorable à Delcourt dans le contentieux des marques Métamorphose et Noctambule. Elle concerne cette fois les droits d’exploitation des ouvrages publiés au sein de ces collections et les obligations contractuelles de l’éditeur.

L’affaire oppose notamment Delcourt à l’illustrateur Benjamin Lacombe, dont les publications comprennent Les Contes macabres, Notre-Dame de Paris et Histoires de fantômes du Japon, ainsi qu’à Sébastien Perez et Marco Mazzoni, respectivement scénariste et dessinateur de Journaux troublés, paru chez Soleil en 2020.

À l’origine du litige figure le départ de Barbara Canepa et Clotilde Vu, directrices de Métamorphose, collection lancée en 2008 chez Soleil, maison passée sous le contrôle de Delcourt en 2011. Les deux responsables avaient mis fin à leurs contrats en 2022, après quatorze années de collaboration.

Estimant que leur départ compromettait les conditions dans lesquelles leurs livres devaient être publiés et exploités, Benjamin Lacombe et Sébastien Perez avaient notifié à Delcourt, en juillet 2022, la résiliation de plusieurs contrats d’édition. L’éditeur avait contesté cette décision et maintenu l’exploitation des ouvrages concernés.

Les auteurs ont engagé une procédure judiciaire en novembre 2023, rejoints par Marco Mazzoni en janvier 2024.

Quatorze contrats d’édition contestés

Les demandeurs réclamaient la résiliation de quatorze contrats, ou subsidiairement leur nullité ou leur caducité. Ils sollicitaient également la restitution des droits cédés et des indemnités, considérant que la poursuite de l’exploitation de leurs ouvrages par Delcourt constituait une contrefaçon.

Benjamin Lacombe demandait notamment une provision d’un million d’euros en réparation du préjudice allégué, portée à cinq millions d’euros dans l’hypothèse d’une nullité des contrats. Les auteurs soutenaient que l’identité artistique de Métamorphose et la présence de ses directrices avaient constitué des éléments déterminants de leur engagement. Leur départ aurait, selon eux, privé les accords d’une condition essentielle et compromis la poursuite des publications sous le nom et le logo de la collection.

Dans son jugement du 25 septembre 2026, le tribunal écarte cette argumentation. Il relève que, si les noms des directrices figurent dans plusieurs contrats, aucune disposition n’impose à Delcourt de maintenir leur présence pendant toute la durée des cessions de droits. Aucun engagement particulier ne leur confie non plus la promotion future des ouvrages.

Les magistrats estiment également que l’impossibilité pour l’éditeur de poursuivre leur exploitation sous l’identité Métamorphose n’était pas établie lorsque les auteurs ont notifié les résiliations, en juillet 2022.

Ils concluent à l’absence de manquement suffisamment grave pour justifier la rupture des contrats. Les demandes subsidiaires, fondées sur une dissimulation alléguée d’informations déterminantes ou sur l’interdépendance des contrats d’édition et de direction de collection, sont également rejetées.

Delcourt justifie la poursuite de l’exploitation des ouvrages

Le tribunal examine par ailleurs les conséquences commerciales du départ des directrices. Il reconnaît que cette rupture devait entraîner l’interruption du développement de Métamorphose chez Delcourt, faute d’accord permettant la publication de nouveaux titres sous les mêmes noms et logos.

Il considère toutefois que cette situation ne constitue pas une faute de l’éditeur, qui n’était pas tenu de garantir le maintien de son organisation éditoriale. Les magistrats rappellent en revanche son obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie des ouvrages, conformément à l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle.

Benjamin Lacombe reprochait notamment à Delcourt de ne pas avoir suffisamment anticipé les conséquences du départ des responsables de la collection. Il invoquait une diminution importante de ses droits d’auteur depuis 2023 et demandait réparation du préjudice économique qui en aurait résulté.

Pour démontrer la poursuite de son activité éditoriale, Delcourt a notamment produit des justificatifs de quatorze réimpressions d’albums de l’illustrateur depuis l’été 2022, de treize cessions de droits à l’étranger conclues entre 2023 et 2026, ainsi que de la réalisation de trois produits dérivés liés à Alice et aux Créatures du Japon pour des festivals spécialisés.

Le tribunal retient ces éléments et considère qu’aucune inexécution fautive des obligations de l’éditeur n’est démontrée. Il rejette en conséquence les demandes indemnitaires de l’auteur.

Un contrat résilié aux torts partagés

La décision ne donne cependant pas satisfaction à Delcourt sur l’ensemble de ses demandes. Le tribunal prononce la résiliation du contrat conclu le 21 mars 2022 pour Histoires de fantômes et créatures du Japon, un coffret de Benjamin Lacombe qui n’a jamais été publié par l’éditeur. L’auteur reprochait à Delcourt de ne pas avoir respecté les délais prévus, tandis que la maison mettait en cause ses exigences et son opposition à une publication après décembre 2022.

Les magistrats constatent que l’ouvrage n’a pas paru dans les délais convenus, mais estiment que cette inexécution résulte d’un désaccord réciproque. Ils prononcent donc la résiliation aux torts partagés et rejettent les demandes indemnitaires associées. Delcourt n’obtient pas non plus la suppression de deux publications Instagram de l’illustrateur, dont le caractère dénigrant n’est pas retenu.

Le groupe est également débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts contre les auteurs et les anciennes directrices, auxquels il reprochait notamment d’avoir perturbé l’exploitation de son catalogue et manqué à leurs obligations contractuelles.

Le tribunal considère que les manquements et préjudices invoqués ne sont pas suffisamment démontrés. Il précise notamment que les anciennes responsables n’étaient pas tenues de soutenir Delcourt dans la procédure l’opposant aux auteurs.

Les trois demandeurs sont condamnés aux dépens et doivent verser 12.000 euros à Delcourt au titre de ses frais de procédure. De son côté, Delcourt doit verser 4 000 euros à chacune des deux anciennes directrices au titre de leurs frais de procédure.

Un deuxième jugement dans le conflit Métamorphose

Cette décision fait suite à celle du 20 mars 2026, qui avait notamment annulé les marques Métamorphose et Noctambule déposées par les anciennes directrices et interdit leur exploitation litigieuse par Mourad Prod, société éditrice d’Oxymore. À ce titre, indiquons qu'aucun appel n'a été formulé, ce qui la rend juridiquement définitive.

Le jugement du 25 septembre porte sur un volet distinct : la possibilité, pour des auteurs, de mettre fin à leurs engagements lorsque les responsables éditoriaux ayant accompagné leurs publications quittent la maison. Dans cette affaire, le tribunal considère que le départ des directrices ne suffit pas à caractériser une inexécution contractuelle, même lorsque leurs noms figurent dans les accords conclus avec les auteurs.

La décision distingue ainsi le rôle artistique des responsables de collection des obligations expressément prévues dans les contrats d’édition. Rendu en premier ressort, le jugement du 25 septembre 2026 est susceptible d’appel. À ce stade, nous ignorons si les parties envisagent d’exercer cette voie de recours ou si un appel a déjà été formé.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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