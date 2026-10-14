La Ligue des Écrivaines Extraordinaires : une série féministe où la réalité affronte la fiction

Initié à l’origine sous le label Les Saisons de l’étrange, la série de La Ligue des Écrivaines Extraordinaires a commencé par mettre en scène, lors de novellas héritière des littératures populaires de type « pulp », les autrices fondatrices de la littérature gothique (Mary Shelley, les sœurs Brontë…) aux prises avec des monstres fondateurs de ladite littérature (Frankenstein, Carmilla…)

Puis est arrivée une deuxième « saison », avec des autrices plus récentes comme Virginia Woolf ou Selma Lagerlöf. L’occasion de mettre ou remettre en avant des autrices plus ou moins connues, plus ou moins injustement oubliées.

Bien entendu, par souci de cohérence et de propos militant, chacun de ces romans est écrit lui aussi par une femme.

Les éditions Askabak, créées par Melchior Ascaride et Mérédith Debaque, déjà à l’œuvre lors des deux premières saisons aux côtés de Christine Luce, relancent cette série avec 5 nouveaux romans inédits et totalement originaux, là aussi écrits par 5 autrices (Isabelle Bauthian, Sarah Buschmann, Nelly Chadour, Mélanie Fievet & Sushina Lagouje), qui invitent à (re)découvrir des écrivaines méconnues aux prises avec des icônes telles que Herbert West, l’Homme invisible ou Dorian Gray.

Il s’agit là de poursuivre un projet littéraire qui se veut être à la fois une déclaration d’amour à la littérature populaire et à l’imaginaire, la proposition d’un univers uchronique où les écrivaines s’organisent en société secrète de tueuses de monstres et un acte militant pour contrer l’invisibilisation des femmes dans la littérature.

Le tout est réuni en un seul volume intégral, et bien entendu, la couverture est elle aussi réalisée par une illustratrice, Margaux Saltel.

Sont aussi disponibles les anciens épisodes, réunis eux-aussi dans un omnibus dont la couverture et cette fois signée Anne-Perrine Couët.

Si vous aimez les aventures menées tambour battant, les héroïnes de type Buffy et que vous voulez découvrir de nouvelles écrivaines, rejoignez sans tarder la Ligue !

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Par Projet Ulule

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