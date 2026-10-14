Trop cher ou trop bas : comment fixer le prix juste d’un ebook

La règle empirique d’un prix numérique inférieur de 30 % au papier circule largement. Elle peut servir de point de comparaison, pas de formule universelle. Un essai professionnel, un tome de romance, un manuel actualisé et un classique de fonds ne répondent ni à la même attente, ni au même nombre de concurrents, ni à la même fréquence d’achat. Calculer le prix par soustraction revient à faire du coût d’impression la seule valeur visible du livre.

La première borne est juridique. En France, la loi du 26 mai 2011 oblige l’éditeur à fixer le prix public du livre numérique ; celui-ci s’impose aux vendeurs qui s’adressent aux acheteurs situés en France. Le texte autorise des prix différents selon le contenu de l’offre et ses modalités d’accès ou d’usage. Une promotion n’est donc pas un rabais improvisé par une plateforme : elle suppose une décision tarifaire correctement transmise dans la chaîne.

La deuxième borne est économique. Il faut partir du revenu net attendu, pas du prix facial : TVA applicable, commission de distribution, part du détaillant, rémunération contractuelle de l’auteur, coûts de conversion et d’entretien, puis budget de commercialisation. Un prix très bas peut augmenter le volume tout en réduisant la capacité à financer la suite. Il peut aussi laisser trop peu d’amplitude pour une opération temporaire. À l’inverse, un tarif proche du papier devient difficile à défendre lorsque le lecteur compare immédiatement les formats.

Cette comparaison compte réellement. Dans son étude 2024 sur les acheteurs canadiens, BookNet Canada relève que 51 % des répondants ont choisi le livre le moins cher, quel que soit son format. Le résultat appartient au marché canadien et ne se transpose pas tel quel à la France ; il confirme néanmoins que le support et le prix entrent ensemble dans l’arbitrage. Le numérique ne possède pas une élasticité unique : celle-ci varie avec l’auteur, le genre, la notoriété et la présence d’autres éditions.

Une grille utile croise alors quatre décisions. Quel rôle joue le titre : recrutement, marge, relance du fonds ou lancement événementiel ? Quelle est sa position face aux comparables réellement disponibles ? À quel moment de son cycle se trouve-t-il ? Enfin, quelle expérience est vendue : lecture à l’unité, abonnement, bouquet, licence ou accès limité ? Les seuils psychologiques en, 99 ou, 49 peuvent être testés, mais ils ne remplacent pas ces réponses.

Les territoires ajoutent une couche. Pouvoir d’achat, taxes, concurrence locale et usages de lecture diffèrent ; les droits de vente doivent suivre. Ajuster ne signifie pas multiplier les prix sans contrôle : il faut documenter le tarif, la devise, la période et les canaux concernés, puis vérifier l’affichage effectif. Une promotion dont la date de fin se perd en route peut durablement dévaluer un titre.

Le prix devient ainsi un instrument, avec une hypothèse et un objectif mesurable. Une baisse peut recruter les lecteurs d’une série ; une hausse peut restaurer la cohérence entre éditions ; une gratuité peut ouvrir une porte si les tomes suivants convertissent. Sans mesure de l’après, toutefois, la politique tarifaire reste un geste.

En partenariat avec De Marque, ActuaLitté proposera prochainement un podcast qui examinera le prix comme un levier gagnant-gagnant, à partir de situations concrètes de catalogue et de territoire. Laissez votre adresse électronique pour recevoir l’alerte de publication et l’invitation au webinaire gratuit sur les métadonnées.

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Par Nicolas Gary

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