Deux manuscrits chinois vendus 8 millions € à Paris rejoignent leur pays, six ans plus tard

Le 7 juillet 2020, à Drouot, la maison Beaussant Lefèvre présentait ces manuscrits du XVIe siècle sous le lot 231. L’un était consacré aux lacs de Chine, l’autre aux rites funéraires. Les enchères atteignaient 6,4 millions d’euros au marteau, soit 8,128 millions avec les frais. ActuaLitté avait relaté cette vente spectaculaire. On en sait désormais davantage sur l’acheteur et les circonstances de l’acquisition.

Dans un reportage du 6 septembre 2026, CCTV donne la parole à Weng Lianxi, spécialiste des livres anciens au Musée du Palais de Pékin, et au collectionneur Jin Liang, établi dans le Zhejiang.

En juin 2020, Weng Lianxi est alerté par des contacts européens. La pandémie l’empêche de se rendre à Paris : il réclame plus de trente photographies, des couvertures et des étiquettes jusqu’aux caractères manuscrits et aux lignes rouges tracées sur les pages.

Plus de 30 photographies pour une expertise

Il reconnaît plusieurs techniques propres à ces ouvrages : une étiquette jaune superposée à un papier bleu plus grand, de minuscules piqûres servant de repères pour la réglure et les anciennes attaches en papier de la reliure. Ces dernières, habituellement dissimulées, apparaissent sous une couverture abîmée. Autant d’indices qui le convainquent de leur authenticité.

À moins d’un mois de la vente, les procédures d’achat d’une institution publique paraissent trop longues. Le chercheur contacte donc Jin Liang, entrepreneur et bibliophile. Celui-ci consulte d’autres experts, puis fait enchérir un intermédiaire présent à Drouot.

Selon son récit, trois candidats restent en lice au-delà de 4 millions d’euros. Le lot lui revient finalement. CCTV évalue son acquisition à environ 65 millions de yuans, commissions comprises. Cette somme correspond à la vente de 2020, et non à une transaction intervenue en 2026.

Une encyclopédie presque entièrement disparue

Commandé sous l’empereur Yongle et achevé en 1408, le Yongle Dadian réunissait histoire, littérature, géographie, sciences et religion, puisées dans des milliers d’ouvrages. Il comptait 22 877 chapitres et 60 chapitres d’index, réunis en 11 095 volumes. Jamais imprimé, cet ensemble a presque entièrement disparu. La Bibliothèque du Congrès précise que les exemplaires conservés proviennent d’une copie réalisée entre 1562 et 1567 : moins de 4 % en subsistent.

Les deux livres passés par Paris appartiennent à cette copie. Le premier (chapitres 2268 et 2269) rassemble des textes sur 436 lacs. Selon le Guangming Daily, il conserve aussi 153 pièces poétiques, dont plusieurs jusqu’alors inconnues. L’autre (7391 et 7392) décrit les rites du deuil impérial, de l’annonce d’un décès jusqu’à la fin des cérémonies. Il préserve notamment des passages du Sangli huiji, traité du lettré Ye Qi consacré aux rites funéraires, dont le texte intégral est perdu. Leur intérêt est aussi scientifique : le volume consacré aux lacs complète, avec les pièces de la Bibliothèque nationale de Chine, une suite de chapitres allant de 2260 à 2283.

Un retour en plusieurs étapes

Avant la vente, les manuscrits appartenaient, selon les indications fournies à la maison de ventes, à une famille française. L’un de ses membres, présent en Chine dans la seconde moitié du XIXe siècle, les aurait reçus de responsables locaux. CCTV reprend cette provenance déclarée, sans éléments permettant d’établir précisément les circonstances de leur sortie du pays.

Après l’adjudication, il reste à faire sortir les ouvrages de France. Autorisations, douanes et transport délicat de feuillets vieux de plusieurs siècles : d’après CCTV, le permis d’exportation prend près d’un an. L’emballage, jusqu’au scellement des caisses, est filmé afin d’être suivi par les spécialistes chinois.

Selon CCTV, les volumes arrivent à Shanghai début 2022. En mars, Jin Liang les prête à l’antenne de Hangzhou des Archives nationales chinoises des publications et de la culture, encore en préparation, afin qu’ils puissent être étudiés et exposés. Le 24 juin 2026, il en fait don. « Je sais bien que les moyens d’un collectionneur privé sont limités », explique-t-il. Les livres sont présentés au public durant l’été.

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Par Clément Solym

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