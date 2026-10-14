Je n’en suis pas venu à écrire un roman historique par goût pour les classiques du genre. Pas de Trois mousquetaires ni d’Ivanhoe ni de Rois maudits parmi les lectures passions qui m’ont conduit là. Je n’ai rien contre eux, et je m’y mettrai bien un jour, mais ce n’est pas par eux que j’en suis venu, moi le Toulousain enfant de Stephen King, de Fight Club et plus récemment de Jason Pargin, à arpenter sur papier les ruelles d’un Paris disparu, à fréquenter en esprit ses cabarets où je ne serais peut-être jamais allé s’ils existaient encore, ses bordels que j’éviterais soigneusement, ou son Grand-Guignol qu’il faudrait bien que j’aie vu une fois.

Cet intérêt pour le roman historique est d’abord venu d’un choix de sujet. « Mini-expert » de l’horreur, comme tous les fans, je devais admettre qu’un élément charnière de son histoire — l’épopée de ce théâtre parisien dont William Gaines revendiquait l’influence pour ses Contes de la Crypte, et qui a inspiré au français un adjectif aussi répandu que son origine est obscure pour nombre de ceux qui l’emploient — ne m’était connue que de nom et dans le principe. Alors combien de fois ai-je lorgné, en attendant à la caisse de la librairie Ombres Blanches, l’épais recueil de pièces du Grand-Guignol compilé par Agnès Pierron pour la collection Bouquins de Robert Laffont ?

Avec cet obstacle : je repartais déjà avec une pile de livres, et me résolvais donc à n’acheter celui de Pierron que bien plus tard. Avec le temps s’est imposée la certitude qu’écrire un roman situé au Grand-Guignol serait la meilleure excuse pour tout apprendre de ce pan de l’histoire de mon genre de prédilection, et que ce théâtre serait en outre le décor le plus génial pour ce qui fut d’abord, dans ma tête, un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur et une métafiction sur le genre horrifique même. Bien sûr, quand je m’y suis mis, le livre de Pierron était scandaleusement épuisé, et je ne l’obtins que grâce aux gens qui vendent leurs volumes d’occasion pour des prix excessifs.

Par ailleurs, des auteurs ont influencé mon choix du voyage temporel : j’essayais de lire toutes leurs fictions (et j’ai réussi), et ils donnent souvent dans ce que Linda Hutcheon appelle la « métafiction historiographique », ce roman historique pas à l’ancienne, pas à la papa, plus ironique envers la forme du roman et la matière historique. Chaque été de la fin des années 2000 et de toutes les années 2010 était consacré à la lecture d’un roman d’Umberto Eco et d’un de Salman Rushdie. (Avec Rushdie, ça continue, puisqu’il vit toujours malgré les efforts de certaines ordures).

Pour Eco, Le Nom de la rose est, à l’évidence, un magnifique exemple de cette approche joueuse du roman historique qui a su me parler et m’inspirer : faire d’une immersion totale dans l’univers d’une abbaye médiévale un pur et fantastique roman de détection, tout en explorant les ramifications philosophiques et symboliques de la notion même d’investigation, avec du gore et un méchant effrayant de fanatisme presque rationnel, qui est au rire ce que la municipalité de Bomont est à la danse.

Pour autant, je pense que le livre d’Eco qui m’a vraiment insufflé le goût des mystérieuses courses-poursuites nocturnes dans les venelles pavées, c’est la saga sublime de la genèse des conspirationnismes qu’est Le Cimetière de Prague.

Quant à Rushdie, son roman le plus ouvertement historique (et le plus ouvertement « pas à la papa » dans son rapport à l’histoire), Les Enfants de minuit, reste depuis que je l’ai lu (c’était le troisième de ses romans que j’ai découverts, celui qui m’a une fois pour toutes convaincu de tout lire de lui) mon Rushdie de chevet, même si son plus récent récit historique, la semi-fantasy médiévale La Cité de la victoire, m’a aussi emporté.

À ce moment, Tarantino délaissait justement ses gangsters gourmets au profit de récits historiques à sa sauce : Inglourious Basterds et sa vision tarantinesque de l’Occupation, puis ses westerns pré et post-guerre de Sécession — dont le second, Les 8 Salopards, est encore à ce jour mon Tarantino préféré, peut-être parce qu’il s’apparente un peu à de l’horreur (on ne se refait pas).

Mon pote Frédéric Maffre, auteur de la série de BD Stern (Dargaud) s’est aussi lancé dans le western et la BD documentaire à cette période, donc peut-être y a-t-il eu saine émulation. En tout cas, l’influence indéniable, la référence ultime, pour moi, en matière de combinaison de récit d’horreur et de récit historique vertigineusement sérieux, c’est la BD From Hell de l’immense Alan Moore.

Crédits photo © Cyril Camus

Par Auteur invité

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