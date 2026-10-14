La nuit. La Méditerranée. Des bateaux, quelques silhouettes. Et, tout près, le vocabulaire tranquille des brochures touristiques : « La mer des vacances, calme, sans marées. » Cécile Wajsbrot ouvre Oratorio sur cette coexistence devenue presque ordinaire. Une mer pour se reposer, une autre pour survivre ; même étendue, expériences inconciliables. Une voix interroge, une autre répond, une troisième reprend. On n’y suivra pas un héros appelé à résoudre une intrigue. On entendra plutôt ce qui manque à nos façons de raconter les départs et les frontières.

Un homme nage. Il a laissé derrière lui une langue, une famille, des habitudes, peut-être la possibilité de choisir son existence. Chaque mouvement de bras repousse de quelques secondes l’éventualité de sombrer. « Chaque seconde est une victoire sur le temps. »

La phrase ramène l’enjeu à un corps qui fatigue. Puis le chœur s’élargit, convoque des ports, des naufrages, des routes, des législations. Les vies individuelles deviennent des statistiques, jusqu’à ce constat désarmant : « Un seul mot pour tant de destinées. » Le mot « migrant » classe des existences dont il efface presque toutes les différences.

Wajsbrot construit son texte en séquences qui se répondent comme les mouvements d’une composition musicale. Les répliques ressemblent à des appels dans la nuit. Les listes reviennent, les chiffres s’accumulent, les lieux se multiplient. « Devenue cercueil et tombe. » En trois mots, les vacances s’effondrent. L’autrice intercale aussi des références littéraires, philosophiques, historiques : Virgile, les débats sur le déracinement, l’histoire des papiers d’identité et celle du passeport Nansen.

La traversée n’est pas seulement géographique ; elle suit les règles que les sociétés inventent pour autoriser ou interdire le mouvement. Le détour par Fridtjof Nansen, explorateur devenu acteur de la protection des réfugiés après la Première Guerre mondiale, rappelle qu’un document peut ouvrir un passage quand d’autres papiers le ferment. Ailleurs, la libre circulation des capitaux se trouve confrontée aux obstacles dressés devant les personnes. Aucune nécessité d’insister : pour l’argent, la frontière s’efface ; pour certains corps, elle se durcit.

Le passage le plus saisissant déplace la question vers la grammaire. Partir, ce n’est pas uniquement fuir les persécutions, la guerre ou la pauvreté. C’est vouloir retrouver une temporalité. « Nous réclamons le droit d’utiliser les verbes au futur. » Puis vient cette exigence magnifique, presque enfantine dans son évidence : « Nous demandons le droit à la grammaire totale. » Pouvoir dire demain. Pouvoir formuler une hypothèse, un désir, un conditionnel. Le politique surgit jusque dans les conjugaisons : sans avenir possible, à quoi sert le futur ?

Cette composition procède parfois par accumulation jusqu’à l’épuisement volontaire. Certains inventaires de morts ou de procédures administratives peuvent paraître moins incarnés que la nage initiale. Mais leur monotonie appartient au projet : faire éprouver la répétition de catastrophes que l’actualité traite comme des épisodes séparés.

Une voix isolée risque d’être étouffée ; le chœur insiste, revient, empêche l’oubli d’avoir le dernier mot. Il y a une retenue dans cette écriture qui se défie des effets pathétiques, tout en refusant de laisser le lecteur à distance.

Les frontières se déplacent enfin jusque dans la question climatique. « Nous rêvions de climats tempérés. » Le désir de rejoindre une terre habitable n’appartient plus à quelques parcours exceptionnels ; il prend une dimension qui concerne potentiellement chacun. Oratorio ne propose ni solution miracle ni récit édifiant. Il donne une forme à l’écoute, oppose à la langue impersonnelle des contrôles et des classements une parole multiple, obstinée. Les voix passent. La mer reste. Ce qui semblait loin nous concerne déjà.