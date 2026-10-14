Trump face à Caligula, Poutine face à Tibère : le miroir des tyrans

Les portes de la galerie s’ouvrent. Caligula entre ; Donald Trump occupe déjà la scène. Néron trouve un partenaire du côté de Jair Bolsonaro ; Tibère croise Vladimir Poutine dans un couloir où l’on parle bas. Mais Delphine Jouenne ne prétend pas livrer une histoire comparée des institutions, tant s'en faut. Couronnements le 22 octobre.
Le 14/10/2026 à 13:49 par Nicolas Gary
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14/10/2026 à 13:49
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Elle imagine plutôt un musée des passions autoritaires, avec ses salles, ses miroirs, ses personnages qui se reconnaissent sans s’être jamais rencontrés. « La mise en scène a changé, le scénario non. » Toute l’ambition du livre tient dans cette formule : repérer, sous les costumes de l’époque, les gestes récurrents du pouvoir personnel.
Dès la première nef, celle du spectacle, la politique devient un art de captiver. Caligula transforme ses caprices en cérémonies ; Trump sait faire de la provocation un événement qui occupe l’espace médiatique. Au sujet de Trump, elle écrit : « Son discours est une vengeance avant d’être un programme. » Vingt siècles séparent les deux hommes. Le parallèle montre surtout comment la provocation transforme une frustration collective en image d’un chef censé incarner la colère de tous.
Dans une autre salle, Javier Milei côtoie Commode. La tronçonneuse brandie par le président argentin devient une image politique plus puissante qu’une démonstration économique. « L’économie cesse d’être une science aride pour se révéler scène primitive. » Sa galerie ne se contente pas de dresser l’inventaire des violences ; elle examine leur représentation. Le pouvoir se raconte, fabrique sa propre légende, donne aux foules des figures simples à applaudir ou à craindre.
Viennent ensuite les chefs que l’autrice associe au sacré, du Venezuela de Nicolás Maduro à l’Inde de Narendra Modi. « Les frontières entre le palais et le temple s’effacent doucement. » Plus loin, Poutine et Tibère incarnent une même esthétique du soupçon : « La force des deux tyrans réside dans la patience et la maîtrise des apparences. »
Xi Jinping, Erdoğan, Orbán, Kim Jong-un, Netanyahou ou Loukachenko rejoignent à leur tour ce parcours où la peur, la discipline, la guerre et la grandeur promise constituent autant de techniques de gouvernement. De galerie en galerie, les portraits se répondent sans laisser retomber l’attention.
La formule aime trancher. « Les pouvoirs qui durent portent souvent l’odeur du cuir ou des casernes », écrit Jouenne, qui emprunte au roman et au théâtre leurs éclairages brutaux. C’est brillant, parfois trop commode. En rapprochant des souverains antiques et des dirigeants contemporains, elle risque parfois d’aplanir des différences fondamentales entre institutions, contextes historiques et degrés de répression.
Une ressemblance de langage ou de mise en scène ne constitue pas, à elle seule, une équivalence politique. La comparaison éclaire ; l’équivalence, elle, peut tromper. Suétone offre ici un point de départ littéraire plutôt qu’un modèle de correspondances exactes : plusieurs empereurs convoqués sont postérieurs aux règnes qu’il a racontés. L’intérêt est ailleurs.
La peur d’être dépossédé devient désir d’un chef infaillible, l’humiliation réclame des cérémonies et la promesse de protection invite parfois à l’obéissance. Nul besoin de croire aux doubles parfaits pour reconnaître des mécanismes inquiétants. Le plus convaincant tient à cette idée : gouverner, c’est aussi décider qui regarde quoi et qui doit être regardé.
Pour Jouenne, « le tyran est celui qui ne supporte aucun partage du regard ». C’est peut-être dans cette obsession de la visibilité que son livre touche le plus juste. On en sort avec l’impression d’avoir parcouru une galerie de portraits où chaque figure renvoie moins à un ancêtre qu’à une question très actuelle : comment des peuples en viennent-ils à prendre la représentation de la puissance pour son exercice légitime ? Les portes du musée se referment. Les écrans, eux, demeurent allumés.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 22/10/2026
208 pages
Le Cherche Midi
20,00 €
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Un Shinkansen file vers Tokyo. Dans le casque de Philippe Séclier, Keith Jarrett improvise. Quelques mois plus tard, un coffret couleur sable acheté au Japon devient le point de départ d’une enquête : les Sun Bear Concerts, huit récitals donnés en novembre 1976, dont cinq furent réunis sur dix vinyles.
08/10/2026, 17:13
L’amitié a longtemps occupé, dans les récits, la place de la relation qui va de soi : solide, secondaire, moins spectaculaire que l’amour. Autant que l’amour refuse précisément ce confort. Sous la direction de Charlotte Pudlowski, six textes de non-fiction signés par sept autrices regardent ce lien là où il protège, déçoit, domine, libère ou recommence.
08/10/2026, 10:22
Dans un monde partagé entre quatre peuples, la mort d’un jeune Naga lors d’un rituel va bouleverser un fragile équilibre. Accusé à tort, Ryun Pei fuit vers le nord, où il doit rejoindre une escorte composée de représentants de chacun des peuples. Traduit du coréen par Kette Amoruso.
08/10/2026, 07:30
Une joggeuse disparaît sans laisser de trace. Son mari, écrivain de romans policiers, devient le principal suspect. Cinq ans plus tard, la découverte d’ossements humains relance une affaire que certains auraient préféré voir enterrée. Avec The Crime Writer, Diane Jeffrey mêle enquête, secrets de famille et fascination pour le crime parfait.
08/10/2026, 06:00
Premier roman du britannique Dominic Nolan : On a parlé de Dominic Nolan l'an passé avec un sacré roman, White City, un polar inscrit dans sa fresque socio-historique sur le Londres des années passées, qui lui a valu notoriété et succès depuis Vine Street. Le revoici dans un registre plus classique, avec J'étais Abigail Boone qui fut son premier roman publié en 2019 en VO. Un second épisode mettant en scène l’héroïne amnésique Abigail Boone (After Dark - 2020 en VO) n'a pas encore été traduit en français.
07/10/2026, 17:38
Les Uns et les Autres raconte en effet beaucoup de choses. Des histoires d’amour. Des séparations. Des ambitions. Des rencontres. Des enfants. Des morts. Mais le film raconte surtout que nous vivons des vies personnelles à l’intérieur d’une Histoire qui, elle, ne nous demande jamais notre avis. Propos recueillis par Jean-Charles Bettan, psychanalyste à Cannes.
07/10/2026, 16:35
Dès le préambule, la subjectivité du philosophe est impossible à séparer de ce qu’il raconte. Mais comment écrire ses mémoires partagés avec ce que l’on a vu, ceux que l’on a rencontrés, les causes que l’on a défendues ou abandonnées, les conflits que l’on a traversés ou atténués, et surtout les noms qui nous ont influencés ? Tout cela compose peu à peu le tableau d’une époque qui n’existe plus tout à fait, mais aussi l’image d’un homme dont l’identité elle-même est déjà un récit.
07/10/2026, 12:19
Un micro derrière un Vermeer. Une chaise médicalisée qui résiste au montage. Un chronomètre autour du cou. Une cassette qu’on ne sait plus faire jouer. Et, au milieu, Laure, revenue dans la maison familiale de Morsan pour y vivre ses derniers jours. Tiphaine Raffier installe L’Hors-Présence ou Chimères du pays de Morsan avec une précision clinique, puis laisse tout se dérégler.
07/10/2026, 10:00
Il y a des livres qu’on offre sans raison particulières, juste pour faire plaisir, petit format, une centaine de pages, un prix raisonnable, un livre qui pique notre curiosité ; vous connaissez toutes et tous ce genre de livre qu’on lit en une après-midi et qui laisse une empreinte importante par la suite. Le souci de vivre d’Olivier Carré fait partie de ces livres qui reste longtemps en mémoire tant il parle d’un sujet auquel nous tous aurons à faire face un jour ou l’autre : la mort.
06/10/2026, 17:57
Il y a un principe dans la vie sur lequel il est difficile d’y revenir : on ne peut pas donner l’amour que l'on n’a pas reçu. Pour Franck Maubert, l’amour non reçu vient de cette mère distante, froide, qui le place durant sa petite enfance chez un couple vivant dans une ferme, puis viendra le reprendre pour le laisser à ses parents, couple âgé qui se désintéresse de lui avant de le conduire contrainte chez elle. De cette enfance heureuse en campagne, l’auteur découvrira la joie du silence et une quête mystique dans les églises.
06/10/2026, 15:12
Cette semaine, la Booksletter explore cinq livres qui déplacent le regard sur l’histoire, la morale et nos sociétés : l’économie quotidienne de la Rome antique, les grandes expéditions britanniques en Antarctique, l’humour noir face à la mort, les marchés jugés moralement « répugnants » et le poids de l’époque dans les trajectoires criminelles. Cinq lectures pour éclairer autrement des questions anciennes et très contemporaines, sans simplifier.
03/10/2026, 11:13
Dans ce recueil de cinq nouvelles toutes plus originales les unes que les autres, Agnieszka Szpila, autrice du très remarqué Hexes, également traduit et publié par Notabilia, imagine de nouvelles manières de désirer pour repenser notre rapport au monde, à l’altérité et à la littérature, qu’elle soit lue ou écrite. Par Emma Tholozan.
03/10/2026, 09:00
Top ArticlesMalgré l’abordage de One Piece, Sarah Knafo règne sur les ventes de livres Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique Prix Goncourt 2026 : plus que huit romans en compétition “J’ai juste l’impression de lire pour lire : je ne sais pas si j’achèterai encore des livres”
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