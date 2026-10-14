Trump face à Caligula, Poutine face à Tibère : le miroir des tyrans

Elle imagine plutôt un musée des passions autoritaires, avec ses salles, ses miroirs, ses personnages qui se reconnaissent sans s’être jamais rencontrés. « La mise en scène a changé, le scénario non. » Toute l’ambition du livre tient dans cette formule : repérer, sous les costumes de l’époque, les gestes récurrents du pouvoir personnel.

Dès la première nef, celle du spectacle, la politique devient un art de captiver. Caligula transforme ses caprices en cérémonies ; Trump sait faire de la provocation un événement qui occupe l’espace médiatique. Au sujet de Trump, elle écrit : « Son discours est une vengeance avant d’être un programme. » Vingt siècles séparent les deux hommes. Le parallèle montre surtout comment la provocation transforme une frustration collective en image d’un chef censé incarner la colère de tous.

Dans une autre salle, Javier Milei côtoie Commode. La tronçonneuse brandie par le président argentin devient une image politique plus puissante qu’une démonstration économique. « L’économie cesse d’être une science aride pour se révéler scène primitive. » Sa galerie ne se contente pas de dresser l’inventaire des violences ; elle examine leur représentation. Le pouvoir se raconte, fabrique sa propre légende, donne aux foules des figures simples à applaudir ou à craindre.

Viennent ensuite les chefs que l’autrice associe au sacré, du Venezuela de Nicolás Maduro à l’Inde de Narendra Modi. « Les frontières entre le palais et le temple s’effacent doucement. » Plus loin, Poutine et Tibère incarnent une même esthétique du soupçon : « La force des deux tyrans réside dans la patience et la maîtrise des apparences. »

Xi Jinping, Erdoğan, Orbán, Kim Jong-un, Netanyahou ou Loukachenko rejoignent à leur tour ce parcours où la peur, la discipline, la guerre et la grandeur promise constituent autant de techniques de gouvernement. De galerie en galerie, les portraits se répondent sans laisser retomber l’attention.

La formule aime trancher. « Les pouvoirs qui durent portent souvent l’odeur du cuir ou des casernes », écrit Jouenne, qui emprunte au roman et au théâtre leurs éclairages brutaux. C’est brillant, parfois trop commode. En rapprochant des souverains antiques et des dirigeants contemporains, elle risque parfois d’aplanir des différences fondamentales entre institutions, contextes historiques et degrés de répression.

Une ressemblance de langage ou de mise en scène ne constitue pas, à elle seule, une équivalence politique. La comparaison éclaire ; l’équivalence, elle, peut tromper. Suétone offre ici un point de départ littéraire plutôt qu’un modèle de correspondances exactes : plusieurs empereurs convoqués sont postérieurs aux règnes qu’il a racontés. L’intérêt est ailleurs.

La peur d’être dépossédé devient désir d’un chef infaillible, l’humiliation réclame des cérémonies et la promesse de protection invite parfois à l’obéissance. Nul besoin de croire aux doubles parfaits pour reconnaître des mécanismes inquiétants. Le plus convaincant tient à cette idée : gouverner, c’est aussi décider qui regarde quoi et qui doit être regardé.

Pour Jouenne, « le tyran est celui qui ne supporte aucun partage du regard ». C’est peut-être dans cette obsession de la visibilité que son livre touche le plus juste. On en sort avec l’impression d’avoir parcouru une galerie de portraits où chaque figure renvoie moins à un ancêtre qu’à une question très actuelle : comment des peuples en viennent-ils à prendre la représentation de la puissance pour son exercice légitime ? Les portes du musée se referment. Les écrans, eux, demeurent allumés.

Par Nicolas Gary

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