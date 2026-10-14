Elles ne mouraient pas toutes

« Un homme en tue un autre. » Voilà une histoire bouclée en cinq mots. Un rival, un homme éconduit, une femme au milieu : et le crime rejoint le rayon bien rempli des drames passionnels. Barbara Métais-Chastanier refuse ce scénario expéditif. « Et la femme dans tout ça ? » Cette question vise moins les protagonistes que notre façon de raconter les violences. Car ce que le fait divers met au premier plan peut masquer l’essentiel de ce qui l’a rendu possible.

Le meurtre de Loan Bernède, en novembre 2023, est au cœur de l’ouvrage. L’autrice ne feint aucune distance : « Cette mort, c’est celle de mon cousin. » Le texte surgit du deuil et de la nécessité de comprendre comment des mois de menaces sont devenus, dans les récits ordinaires, une rivalité entre deux hommes.

Barbara Métais-Chastanier expose avec précision la situation judiciaire connue au moment où elle écrit : le mis en examen reconnaît le meurtre, conteste la préméditation ; les faits ne sont alors pas jugés. Cette prudence importe. La démarche cherche à produire de l’intelligibilité, non à substituer une condamnation littéraire à la justice.

« Mais ces événements, évitables, n’ont pas été évités. » L’insistance sur ce qui aurait pu ne pas advenir donne au texte une force particulière. À partir de Loan, l’autrice examine cette violence qui frappe une femme en assassinant un proche. Elle propose de penser ce phénomène sous le nom de féminicide par vicariance, en distinguant la victime directe du meurtre et la personne que l’acte entend atteindre. L’enjeu est décisif : qualifier autrement, c’est rendre perceptible ce qu’une histoire de jalousie racontée trop vite maintient hors champ.

L’ouvrage assume une armature théorique exigeante ; certains développements et distinctions terminologiques réclament de ralentir la lecture. Mais la rigueur n’étouffe pas le chagrin. Elle lui permet d’échapper aux consolations toutes faites. C’est une vigilance, plutôt qu’un baume. « Qualifier adéquatement n’est pas une coquetterie terminologique » : la formule répond à ceux qui verraient dans les mots nouveaux un raffinement militant sans conséquence. C’est là que la théorie s’éprouve, au contact des alertes et des menaces.

La réparation, enfin, se défie des grands discours sur la résilience. Réparer ne consiste pas à annuler la perte ; ce serait impossible. Il s’agit d’empêcher que le récit dominant la recouvre, puis d’offrir aux vivantes des instruments de vigilance et d’action. Le texte travaille ainsi « le concept de féminicide par vicariance », non comme un slogan clos, mais comme une manière de réorganiser ce que l’on voit. De cette enquête née de l’irréparable surgit une conviction : changer les mots n’est pas encore changer le monde, mais certains silences lui permettent de demeurer intact.