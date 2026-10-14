Corinne Luchaire : star oubliée que l’Occupation a engloutie

Rosita Luchaire naît en 1921, grandit dans un milieu où l’on connaît beaucoup de monde et où l’on parle fort. Son père, Jean Luchaire, journaliste engagé dans la Collaboration, compromet durablement la mémoire familiale. « Le cirque Luchaire » : l’expression vient de l’actrice elle-même, et l’on comprend vite pourquoi.

Entre ambitions, relations influentes, fêtes, voyages et désastres, cette existence ressemble parfois à un scénario auquel personne n’aurait songé à donner une seconde version. Meletta, qui ne s’en laisse pas conter, traque les inventions, les embellissements et les mensonges d’une mémoire longtemps arrangée.

Mais Meletta retourne aux films. Heureusement : Corinne Luchaire fut aussi, et d’abord, une actrice. Dans Le Dernier Tournant ou Le Déserteur, le corps de Corinne Luchaire se déplace, parle et réagit avec une modernité qui surprend. L’actrice sait jouer court, laisser une émotion affleurer au lieu de la désigner. Meletta ne décrète pas le génie : il scrute le jeu, les limites, les fulgurances. Il s’interroge : « Star broyée ou éternel second rôle surestimé ? » Et lorsqu’une scène le convainc moins, son enthousiasme cède à l’œil critique : « Mais je chipote, je pinaille… » Cette liberté de jugement donne une véritable place à son art.

Oublions la biographie au pas cadencé. Références littéraires, parenthèses, calembours, déplacements dans Paris : l’auteur coupe, remonte, rapproche des scènes éloignées comme s’il travaillait sur une table de montage. « Rosita… Corinne… » Le changement de prénom devient le premier d’une série de glissements d’identité. À force de sonder les images, Meletta atteint ce lieu inconfortable où le charme d’une interprète se heurte aux fréquentations d’une jeune femme, à l’Occupation, aux uniformes allemands, aux accommodements et à la défaite.

Comprendre n'est pas absoudre. Meletta poursuit donc l’actrice jusque dans les archives, confronte ses souvenirs aux traces écrites et se garde d’en faire un simple dommage collatéral du parcours paternel. Il évoque aussi le viol qu’elle a subi, sans l’instrumentaliser pour effacer ses compromissions. Elle conserve ses choix, ses silences et son ambiguïté.

La tuberculose qui mine l’actrice ajoute à cette course un sentiment d’urgence. « Le futur existe à peine. » La phrase saisit une vie menée dans le présent, entre l’insouciance et une catastrophe toujours proche. Il serait commode de tout expliquer par la maladie, par le père ou par l’époque ; Meletta résiste, le plus souvent, à ces facilités. Ses détours érudits peuvent cependant rompre l’élan et sa virtuosité verbale attirer l’attention sur elle-même. Le lecteur doit parfois retrouver Corinne derrière celui qui la raconte. Reste que ce désordre savamment conduit laisse entendre l’incertitude propre à toute enquête honnête.

À la fin de cette traversée, la question n’est plus de distribuer une absolution ou une condamnation littéraire. Il s’agit de regarder ce que fut une actrice et ce que l’histoire fit de son image. Meletta formule une juste exigence : « Elle n’est ni à déifier ni à négliger dans l’histoire de son art. » Tout le livre tient dans cet écart entre fascination et vigilance. Il ranime des plans oubliés, laisse aux archives leur pouvoir de contradiction et rappelle qu’une lumière de cinéma n’a jamais suffi à dissiper les ténèbres alentour.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Victor De Sepausy

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