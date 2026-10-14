À la grâce des fous : un cadavre et des fantômes

En Gaspésie, une enquête ne se mène jamais seulement parmi des indices : elle se faufile entre des liens de parenté, des rancunes anciennes et ces silences qui font partie du paysage autant que les anses et les falaises.

Joaquin Moralès connaît son métier. Il se connaît beaucoup moins. Ses histoires d’amour, son divorce, ses pertes successives remontent à la surface avec une obstination contre laquelle aucune procédure policière ne peut grand-chose. Pour avancer, il lui faudrait « convoquer ses morts, exhumer les cadavres de sa mémoire ». La romancière place son enquêteur entre deux scènes de crime : celle qu’il examine, et celle qu’il rejoue depuis des années dans sa mémoire. Le coupable importe, évidemment. Mais le chemin qui mène à lui déplace des choses autrement difficiles à regarder.

Autour de Moralès, les personnages existent jusque dans leurs manières de détourner une question. Le sergent Maurice Dupuis porte la douleur du veuvage comme un uniforme devenu trop large. « Le veuvage, ça vide la vie d’un homme », écrit Bouchard, dans une de ces phrases où le parler du pays atteint sans détour une vérité commune. Le vieux policier voudrait se persuader que céder n’est pas « un signe de faiblesse, mais de sagesse. » Seulement voilà : il est des accommodements qui pèsent lourd sur une conscience. Le roman trouve dans ces hésitations sa tension morale, bien au-delà du simple jeu des suspects.

L’affaire fait également ressurgir les blessures de la Gaspésie. Les expropriations, les villages fermés, les maisons incendiées, les cimetières déplacés ne constituent pas un arrière-plan pittoresque. Ils disent ce qu’une collectivité perd quand on lui retire jusqu’aux lieux où reposent ses morts. La violence d’hier chemine sous les œuvres exposées aujourd’hui. Les artistes cherchent à la saisir, les habitants à vivre avec elle, certains à lui rendre une forme.

Et une question traverse ce monde de bateaux, de brasseries et d’installations : à quoi sert la beauté lorsqu’elle ne répare rien de matériel ? Un personnage demande : « Si on tend pas vers la beauté, qu’est-ce qui va nous sauver de notre misère ? » Impossible d’éluder la question ; le livre se garde bien d’y apporter une réponse confortable.

Et quelle langue ! Souple, rugueuse, soudain coupante. Elle s’attarde sur la lumière puis repart sur une réplique sèche ; elle peut envelopper une côte dans le brouillard et, aussitôt, ramener quelqu’un à ses préoccupations de café, de voiture ou de facture. Les expressions québécoises ne sont pas posées comme des souvenirs folkloriques. Elles donnent aux personnages leur souffle. « Le cœur gros en maudit. »

Quelques mots et tout le chagrin tient debout, sans discours. Par moments, l’enquête paraît accepter de longues échappées, comme si le ressac retardait volontairement l’heure des réponses. C’est aussi la manière dont le livre fait place à tous ceux que l’énigme pourrait écraser.

« Je t’offre pour consolation l’effroi sublime. » La formule pourrait servir de pacte de lecture. L’effroi n’est pas embelli par coquetterie ; la beauté n’efface ni le crime ni les compromissions. Elle offre une possibilité de tenir debout.

Dans ce nouveau Moralès, Roxanne Bouchard signe avec La Grâce des fous un roman noir dont l’attention aux êtres compte autant que la mécanique criminelle, et dont le plus beau mouvement consiste à regarder les blessures sans prétendre qu’elles disparaissent. Au large, les oiseaux piquent vers l’eau, les yeux ouverts. Reste à savoir si les vivants sauront, eux aussi, regarder en face.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com