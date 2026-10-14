New York Comic Con 2026 : Magneto, Hulk, X-Men… Marvel dévoile son programme pour 2027

Lors de son panel « House of Ideas », Marvel a surtout regardé vers 2027. La principale annonce concerne Magneto. De retour chez Marvel après plusieurs années chez DC Comics, notamment sur Superman, Brian Michael Bendis signera Magneto : End of Days. Cette mini-série en huit numéros débutera le 3 février 2027, avec Andrea Sorrentino au dessin et Dave Stewart aux couleurs.

Brian Michael Bendis connaît déjà bien le personnage, qu’il a notamment mis en scène dans House of M, Avengers vs. X-Men et Uncanny X-Men. Cette fois, chaque numéro explorera une période différente de la vie de Magneto, de moments déterminants de son passé jusqu’à un futur proche, pour revenir sur les choix qui ont façonné le personnage et son rapport aux X-Men.

Des premières planches ont été présentées au public pendant le NYCC, ainsi que plusieurs couvertures illustrées par Andrea Sorrentino, Alex Maleev, Jerome Opeña et Netho Diaz.

Hulk, X-Men et Avengers en 2027

Autre annonce importante : Hulk War : Infernal Rage débutera en février 2027. Phillip Kennedy Johnson et Nic Klein poursuivront avec cette série événement en cinq numéros la saga de Hulk qu’ils développent depuis 2023.

Dans cette histoire, Hulk est tombé sous l’emprise de l’Eldest, une ancienne entité, et est devenu l’Infernal Hulk. Alors qu’il étend son influence sur l’univers Marvel et corrompt d’autres héros, ceux qui lui résistent cherchent une arme capable de l’arrêter.

Du côté des mutants, X-Orcists change de format. Initialement pensée comme une mini-série, la série d’Ashley Allen et German Peralta devient finalement une série régulière. Magik, Madelyne Pryor, le Fléau et Bloodline seront rejoints par Elsa Bloodstone, chasseuse de monstres de l’univers Marvel, dans le troisième numéro prévu en janvier 2027.

Les Avengers verront également leur histoire se poursuivre avec de nouveaux développements. Chip Zdarsky, avec Immortal Soldiers n°1, proposera un numéro spécial dessiné par Christian Rosado, attendu en janvier. Située dans la suite d’Avengers : Armageddon, l’histoire part d’un monde où la population ne fait plus confiance aux super-héros pour assurer sa protection.

Marvel ressort par ailleurs What The–?!, son ancienne anthologie parodique publiée entre 1988 et 1993. Un nouveau numéro spécial paraîtra en janvier avec, entre autres, Ryan Stegman, Cody Ziglar, Jordan Morris, Daniel Kibblesmith et Eric Glover au scénario, et Annie Wu et Manix au dessin. La sollicitation pousse la plaisanterie jusqu’à créditer un certain « Not Chip Zdarsky » parmi les auteurs et artistes.

Spider-Man rencontre Luke Skywalker

ActuaLitté l’annonçait déjà cet été : Marvel et Lucasfilm vont réunir pour la première fois leurs deux univers dans Star Wars/Marvel: Hope Assembles, écrit par Kevin Smith – réalisateur et scénariste américain connu pour ses films et son travail dans les comics – et dessiné par David Marquez pour les 50 ans de Star Wars.

Annoncée dans un premier temps en cinq numéros, la mini-série en comptera finalement six. Kevin Smith a également précisé au NYCC que l’histoire s’inscrirait dans la continuité, et non dans un simple récit parallèle.

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Le principe reste le même : les Avengers, Spider-Man et d’autres héros Marvel croiseront Luke Skywalker, Leia, Han Solo ou Chewbacca, tandis que Doctor Doom se rapprochera notamment de Dark Vador et de l’Empire galactique.

Les premières planches de David Marquez ont été montrées lors du panel. Plusieurs nouvelles couvertures ont également été dévoilées, dont une d’Alex Ross réunissant Spider-Man et Luke Skywalker. Le premier numéro est attendu en janvier 2027.

Crédits photo : couvertures de Magneto: End of Days (à gauche) et Hulk War: Infernal Rage (à droite), deux nouvelles séries Marvel annoncées au New York Comic Con 2026 et attendues en février 2027 (Andrea Sorrentino et Nic Klein, Marvel Comics)

Par Lina Tinel-Sebie

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