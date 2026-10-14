Alexandrine Descotes remporte le Prix Talent Cultura 2026

Avec Le Nénuphar, Alexandrine Descotes revient sur un secret familial longtemps gardé. En 2007, alors âgée de 18 ans, elle cherche à comprendre pourquoi elle, son frère et sa sœur sont nés triplés par fécondation in vitro. Ses interrogations la conduisent auprès de ses grands-parents paternels, qui lui révèlent une histoire remontant à la fin des années 1950.

À Lyon, Colette et Gérard découvrent que leur fils est né avec une malformation très rare, face à laquelle les médecins français disposent alors de peu de solutions. Le couple entreprend de trouver une prise en charge médicale, allant jusqu'à se rendre aux États-Unis pour permettre à leur enfant d'être opéré. Construit à partir des souvenirs de trois générations de femmes, le récit aborde le handicap, la médecine et les silences familiaux. Il est le résultat de dix années de recherches et d'écriture.

Née en 1988 à Lyon, Alexandrine Descotes a grandi à Grenoble avant de poursuivre ses études entre Lyon, Londres et Madrid. Elle vit entre Paris et New York et travaille dans la communication. Le Nénuphar est son premier ouvrage.

Quatre romans départagés par les lecteurs

Créé en 2003, le Prix Talent Cultura distingue des auteurs francophones à l'occasion de leur premier ou deuxième roman. La sélection repose sur les libraires et les clients de l'enseigne Cultura, réunis au sein de clubs de lecture, avant un vote final ouvert au public.

Pour cette édition 2026, plus de 1000 libraires et lecteurs ont participé à une première phase de sélection au sein d'une cinquantaine de clubs de lecture. Les lecteurs pouvaient ensuite voter en ligne, du 26 août au 8 octobre, pour départager les quatre finalistes.

Alexandrine Descotes était en compétition avec trois autres auteurs : Abibou Diouf, pour L'Âge de déplaire (Albin Michel), Marie Petitcuénot, pour Heures sauvages (Héloïse d'Ormesson), et Claudie O. Wetterwald, pour Ce qui dort sous le camélia (Les Éditions du Gros Caillou).

À LIRE - François Ost, Prix du Livre juridique 2026

Le Prix Talent Cultura s'accompagne d'une mise en avant des ouvrages récompensés dans les magasins de l'enseigne et sur ses supports numériques. Le dispositif comprend également des rencontres et des séances de dédicaces.

En 2025, le Prix Talent Cultura avait été attribué à Mathilda Di Matteo pour La Bonne Mère (L'Iconoclaste). L'année précédente, Stéphanie Perez avait remporté le prix pour La ballerine de Kiev (Récamier).

Au fil de ses éditions, le Prix Talent Cultura a également distingué des auteurs comme Gaël Faye, Delphine de Vigan, Leïla Slimani, ou encore Nicolas Mathieu.

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Crédits photo : Alexandrine Descotes (Le Bruit du monde)

Par Hocine Bouhadjera

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