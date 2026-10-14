La romaction : quand la romance rencontre l'action

Auteure indépendante, Caro M. revendique un univers qu’elle aime définir par un mot : la Romaction, contraction de romance et action. Dans ses histoires, les sentiments côtoient le danger, les secrets et les rebondissements. La romance reste centrale, mais elle s’intègre dans une intrigue construite pour maintenir le lecteur sous tension.

Avec Untouchable, la saga débute à New York. Dalya Duval y croise la route de Dan Carter, un banquier aussi séduisant qu’énigmatique qui dissimule une autre identité : Shadow. Entre attirance, secrets et criminalité, leur rencontre entraîne Dalya dans un monde dont elle ignorait jusque-là l’existence.

Unstoppable prolonge cet univers avec une nouvelle génération et une nouvelle histoire.

Lila Duval, désormais âgée de dix-huit ans, se retrouve à son tour plongée dans une intrigue où amour, danger et secrets de famille s’entremêlent. Deux romans liés, deux histoires qui possèdent chacune leur identité, mais un même ADN : celui de la Romaction.

Déjà publiés et disponibles pour les lecteurs, Untouchable et Unstoppable s'apprêtent aujourd'hui à connaître une seconde vie.

À travers une campagne de financement participatif sur Ulule, Caro M. souhaite rééditer les deux romans dans des versions collector, pensées non plus seulement comme des livres, mais comme de véritables objets de collection.

L’objectif est de pousser la fabrication bien plus loin qu’une édition classique : livres reliés, jaspage, pages de garde travaillées, finitions particulières, illustrations… Les différents paliers atteints pendant la campagne permettront d’enrichir progressivement les ouvrages et de leur offrir des finitions habituellement difficiles à proposer dans le cadre de l’autoédition.

Cette campagne permet ainsi aux lecteurs de participer directement à la création des collectors. Plus le projet avance, plus les éditions peuvent évoluer et se rapprocher de leur version la plus ambitieuse.

Des contreparties et goodies exclusifs viennent également prolonger l’univers des romans, avec une volonté commune : faire de cette réédition une expérience destinée aussi bien aux lecteurs qui connaissent déjà la saga qu’à ceux qui souhaitent la découvrir.

Pour Caro M, cette nouvelle édition représente également une façon de faire évoluer ses premiers romans ainsi que son parcours d’auteure.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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