Quand les monstres raisonnent mieux que les hommes : la fantasy de Lee Young-do

Les monstres ont parfois plus de bon sens que les humains. Encore faut-il les laisser parler. Chez Lee Young-do, les géants à tête de coq se montrent susceptibles, les Nagas vivent au voisinage de l’immortalité, les Tokkebis manient le feu et l’humour avec une désinvolture désarmante. Chacun possède ses rites, ses blessures et, surtout, une excellente raison de se méfier des autres. Après Le Cœur des Nagas, le deuxième volume de L’Oiseau qui boit des larmes (trad. Kette Amoruso) reprend sa course sans mode d’emploi : l’étrangeté est ici le quotidien.
Le 14/10/2026 à 17:33 par Lucy L.
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14/10/2026 à 17:33
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Ryun, le jeune Naga, poursuit son périple avec Keïgon, le chasseur dont les silences valent parfois des sentences, Pihyong, le Tokkebi, et Tinahane, guerrier rekkon qui préférerait souvent combattre plutôt que discuter. Montagnes, postes de péage, légendes presque administratives : partout, le merveilleux a ses règlements. Ryun proteste : « La montagne n’appartient à personne. » On lui répond avec des histoires de sécurité, de taxes et de chèvres sacrées. Voilà le génie comique de Lee Young-do : faire surgir de la métaphysique au détour d’un problème de trésorerie, puis ramener les grands principes à la fragilité très concrète des voyageurs.
L’aventure ne se résume pourtant pas aux mésaventures d’une compagnie improbable. Tandis que les alliances se déplacent, la mémoire des morts devient une puissance active. Galotek, protecteur naga habité par plusieurs âmes, découvre combien il est difficile de ne pas se laisser dévorer par ce que l’on conserve. Dans un échange avec Galotek, Hwarit lui lance : « Les difficultés donnent de la valeur à ton sacrifice ». Cette proposition, à la fois religieuse et cruelle, contient l’une des questions souterraines du roman : qui décide du prix qu’un autre doit payer au nom d’un destin collectif ? Les dieux, les peuples et les survivants ne donnent pas nécessairement la même réponse.
La force de ce monde tient à son épaisseur. Les coutumes n’y servent pas seulement de décoration exotique ; elles déterminent la manière de manger, de combattre, de pleurer, d’administrer une route. L’histoire a des vainqueurs et des absents. « Le peuple rekkon fut égal à lui-même. » Derrière cette formule presque amusée apparaît la mélancolie d’une civilisation trop individualiste pour peser sur le cours des événements. Aucune démonstration pesante : les interrogations naissent des conflits, jamais d’une leçon plaquée sur eux.
Le plus réjouissant reste cet art du contretemps. Une charge héroïque se prépare, un Rekkon annonce : « Peu importe, je mourrai en héros », et la scène prend aussitôt un tour délicieusement incongru. Plus loin, la maxime « Un trop-plein de réflexion nuit à la santé. » désamorce une gravité qui menaçait de figer l’ensemble. Ce goût du décalage ne détruit jamais l’émotion. Il rend au contraire crédible l’affection que ces êtres si dissemblables finissent par inspirer. Sous les exploits, chacun transporte une blessure, une loyauté ou un souvenir impossible à déposer.
On peut se perdre dans les noms, les mythes, les transformations d’âme et les multiples ramifications politiques ; ce tome exige une attention soutenue et suppose d’avoir traversé le précédent. Mais quelle liberté dans cette profusion ! La traduction de Kette Amoruso fait place à un imaginaire foisonnant qui passe de la farce à l’inquiétude en quelques répliques.
Lorsque Ryun affirme « Je m’en moque tant que mon combat est juste. », la bravade ouvre moins une certitude qu’un vertige : encore faut-il reconnaître ce qui est juste. La route demeure ouverte, et l’humanité n’y est décidément pas réservée aux Hommes. Quant aux dieux, nul ne peut être certain qu’ils maîtrisent mieux l’avenir que ceux dont ils réclament la dévotion. Ce soupçon change la quête en exploration des croyances autant que des royaumes.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Lucy L.
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 14/10/2026
528 pages
Hachette
25,00 €
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Être libre, est-ce faire tout ce que l’on veut ? Avec Vive la liberté !, Sybille Hein aborde cette grande question à hauteur d’enfant, en partant de situations concrètes pour aider les plus jeunes à comprendre ce que signifie être libre, mais aussi les limites et les responsabilités qui l’accompagnent. Traduit et adapté de l’allemand par Camille Logoz.
02/10/2026, 07:00
Alors que l’antisémitisme connaît une progression mondiale depuis le 7 octobre 2023, un autre phénomène attire l’attention : le philosémitisme. Dans Les Nouveaux philosémites, Edith Bruder réunit sociologues, politologues et théologiens pour enquêter sur celles et ceux qui se revendiquent « amis des Juifs », « compagnons de route d’Israël », voire « presque juifs ».
02/10/2026, 06:00
Belleville n’est pas un décor dans Bellevilles. C’est une matière vivante : une pente qui coupe le souffle, une terrasse trop pleine, un café où les fidélités se renégocient, un escalier qui sépare deux vies, un trottoir où l’on peut croiser sa propre jeunesse. Samih Amar Tran construit son livre comme une promenade à six voix. Alma, Landrot, Marie, Omar, Jim et Romy prennent tour à tour possession du quartier, chacun avec son rythme, ses angles morts et sa manière de s’y accrocher. Tour du quartier, le 4 novembre.
01/10/2026, 14:00
Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil. Adrian Tchaikovsky le sait, son narrateur aussi, et Alien Clay (trad. Gilles Goullet) commence donc exactement ainsi : après trente ans de sommeil interstellaire et quelques secondes avant une chute vers une planète carcérale. « Il ne faut jamais commencer une histoire par un réveil, à ce qu’il paraît », observe Arton Daghdev. Alien Clay sortiral le 4 novembre 2026. Science, catastrophe et sarcasme : le roman vient de trouver son carburant.
01/10/2026, 13:01
Entre 1974 et 1976, Martine Faustin tient un journal intime alors qu’elle est pensionnaire à l’Institution Saint Paul de Thiviers, en Dordogne. À quatorze ans, elle y consigne ses amitiés, ses premières histoires d’amour, ses colères et ses envies de liberté. En 2021, elle retrouve par hasard ces trois cahiers, dont elle avait oublié l’existence.
01/10/2026, 09:27
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