Naruto : au tribunal, un duel entre Mediatoon et l'éditeur de jeux Topi Games

Partenaires depuis 2019, Mediatoon Licensing, filiale de Média-Participations spécialisée dans la gestion des droits d'exploitation, et l'éditeur de jeux Topi Games, se sont cette fois retrouvés au tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d'une procédure en référé. Cette dernière a été ouverte en mai 2026 par Mediatoon, après une première démarche auprès du tribunal des affaires économiques, entamée en novembre 2025.

D'après la décision de justice, consultée par ActuaLitté, Mediatoon Licensing reproche à Topi Games « une absence de paiement des minima contractuels » liés aux licences Naruto, Naruto Shippûden et Boruto, tirées des œuvres de Masashi Kishimoto — avec Ukyō Kodachi et Mikio Ikemoto pour Boruto.

Mediatoon a produit, devant la justice, cinq contrats, signés entre 2019 et 2024, concédant des licences d'exploitation à Topi Games, pour la production de différents jeux. Le 27 janvier 2025, elle réclame à Topi Games le règlement de « sept factures pour un total de 21.506,59 € hors taxes » puis, en juin 2025, résilie les différents contrats passés avec Topi Games pour « défaut de paiement ». Mediatoon assure « que la poursuite de la fabrication, de l'offre et de la commercialisation des produits après cette date constitue une contrefaçon vraisemblable des droits d'auteur » par Topi Games.

Ce dernier a produit plusieurs jeux autour de l'univers de Naruto, à savoir Naruto Shippuden – Combats de Ninjas, Naruto Shippuden – Combats de Kage, Naruto – Entraînement de Ninjas et Naruto Remember, tandis qu'un titre inspiré de Boruto « n'est jamais sorti », nous précise Jonathan Algaze, fondateur et président-directeur général de Topi Games.

Des résiliations de contrats « nulles »

Ce dernier ne décolère pas : « Nous sommes catastrophés par cette procédure, mais la justice fera son travail », déclare-t-il. « Après avoir créé les jeux, nous avons tenté de les localiser dans d'autres pays, comme nous le faisons avec d'autres licences, mais les délais de validation de Mediatoon nous ont fait manquer des opportunités. Nous avons fait le boulot, ils encaissent et nous adressent des factures qui ne correspondent à rien », dénonce-t-il.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a entendu cet argument, puisque, d'après les contrats signés, « les redevances dues à la société Mediatoon Licensing sont établies sur la base de ses déclarations de vente ». Or, « à la date des mises en demeure, les sommes réclamées par la société Mediatoon n'étaient pas dues », a établi la justice pour motiver sa décision, rendant les résiliations des contrats « nulles pour être fondées sur des factures inexactes ». En somme, Topi Games pouvait donc « poursuivre l'exploitation des licences objets de ces contrats ».

Contacté, Julien Papelier, directeur général du groupe Média-Participations, n'a pas souhaité commenter, Mediatoon ayant interjeté appel de cette décision. Rappelons que le litige doit aussi être examiné, sur le fond, par le tribunal des affaires économiques de Paris.

À LIRE - Censure de la fresque de Chloé Wary : la mairie de Champigny-sur-Marne condamnée

Jonathan Algaze, le président-directeur général de Topi Games, attend sereinement les prochaines audiences. « Nous travaillons avec Astérix, Monsieur Madame, Warner, la Toei, Universal Studios, Planète Rap et quelques-uns des plus grands influenceurs français, et nous n'avons jamais rencontré un seul problème. »

Le juge des référés du tribunal des affaires judiciaires de Paris avait condamné les sociétés Mediatoon Licensing et Mediatoon Distribution à payer 7000 € à la société Topi Games, en plus des dépens. Il a toutefois rejeté la demande reconventionnelle en procédure abusive émise par l'éditeur de jeux.

Photographie : Deux jeux sous licence Naruto édités par Topi Games

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com