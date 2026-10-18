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Les Ensablés - Journal d'un journaliste, de Robert Saint Jean

Qui connaît Robert de Saint-Jean  (1901-1987) ? Journaliste sérieux (il a interviewé les grands de son époque, de Gaulle, Churchill...), critique littéraire renommé, auteur d’un roman Le feu sacré (1936), Prix Marcel Proust (1984) pour Passé pas mort, Robert de Saint Jean est surtout connu pour avoir été l’ami fidèle (et l’amant) de Julien Green durant soixante années. Mais Julien Green… Qui le lit encore, bien qu’il ait été publié dans la pléiade de son vivant ? Plus grand monde. Que dire alors de Saint Jean?… C’est aux halles de Brancion (le samedi et le dimanche, vente de livres anciens, je le rappelle), que j’ai déniché ce Journal d’un journaliste publié dans Les cahiers rouges (1974). Par Hervé Bel.

Le 18/10/2026 à 09:00 par Les ensablés

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Publié le :

18/10/2026 à 09:00

Les ensablés

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Un témoin, rien qu’un témoin

Quelques mots d’abord sur la vie (très résumée) de Robert de Saint Jean. Né dans les beaux quartiers de Paris en 1901, il effectue sa scolarité à Stanislas, puis s’en va étudier à Cambridge. De retour à Paris, il travaille à la Revue hebdomadaire, devient conseiller éditorial chez Plon. Pendant la guerre, il se réfugie aux États-Unis, rentre en France où il collabore à France Soir, sous l’égide de Lazareff, et à d’autres journaux comme le Parisien libéré, puis à Paris Match jusqu’en 1968. Par la suite, il écrira ses souvenirs composés des portraits des célébrités qu’il a pu croiser, et notamment en 1974 ce Journal d’un journaliste qui n’a rien intime. 

Green, bien évidemment, y apparaît fréquemment. Saint Jean note avec admiration toutes ses réflexions religieuses, parfois ses avis littéraires. Jamais il n’aborde sa vie amoureuse avec Green, ni celle, fort remplie, qu’il entretient avec d’autres.

Robert de Saint Jean fait irrésistiblement penser à Matthieu Galey, homosexuel et critique littéraire comme lui, qui tint durant toute sa vie un journal extraordinaire, digne des plus grands diaristes. Celui de Saint Jean ne lui arrive pas à la cheville, il faut bien le reconnaître. Tandis que Galey mêle avec un grand style sa vie intime à sa vie littéraire (descriptions, analyses, réflexions sur les écrivains qu’il connaît), Saint Jean s’en tient, lui, au rôle de témoin. Peu de réflexions personnelles. Style de journaliste : il regarde et raconte.

Je me suis amusé à lire ce que Galey dit de lui. Pas grand-chose. Quelques entrées, et seulement lorsque Green est là. Gide ne cite Saint Jean que deux fois ; le 10 février 1929, lors d’une réunion à laquelle participent Malraux, Berl et Schiffrin, et le 26 novembre 1931, à l’occasion d’un déjeuner avec Green. De la conversation de Saint Jean à cette occasion, nulle mention. Ce qui intéresse Gide, c’est ce dont il convient ce jour-là avec Green : « L’uraniste peut être débauché sans être pour cela corrompu. » 

Rien, donc, sur Saint Jean. Il est un peu comme le narrateur de la Recherche. Partout où il faut être, et toujours discret.

Dans la vie des grands écrivains de ce monde

Son journal commence en 1927 par une visite chez Cocteau et finit en 1971 par un entretien à Verrières avec Malraux. Deux coupures importantes : rien de juin 39 à mai 45 (Saint Jean est aux États-Unis) ; rien entre 1960 et 1970.

Grâce à son journal, nous assistons au défilé des grandes gloires littéraires et politiques de l’entre-deux-guerres et de la quatrième République. Il est dommage que l’édition des Cahiers rouges n’ait pas produit un index. La liste des célébrités y couvrirait des pages… Nos lecteurs des Ensablés, passionnés d’histoire littéraire, doivent absolument lire ce témoignage unique. 

Saint Jean veut sauver quelque chose du passé : pas lui, il se sait peu important à côté de ceux qu’il voit. Cette démarche humble le rend sympathique, attachant. Il est intelligent, sensible. Son métier de journaliste lui a appris à écouter, à sentir l’actualité.

Il pressent que la venue d’Hitler annonce celle de la guerre. Le 30 janvier 1933, il écrit cette seule ligne : « Hitler au pouvoir. Engrenage irréversible. » En 34, il annonce : « l’Autriche est foutue. » La guerre venue, il ne se trompe pas de camp et se retrouve sur la liste noire des Allemands. Il est gaulliste à son retour des États-Unis, sans que son attachement pour le Général l’empêche de voir l’homme. Il ne sombre jamais, quelle que soit la personne rencontrée, dans l’emphase et l’admiration débridée. Il décrit.

« Vu de Gaulle jeudi 28 septembre (1950), 5 rue Solférino. Mêmes gestes des bras ballants, même teint d’insomniaque, et dans les yeux profondément enchâssé sous l’arcade sourcilière, cette ardeur qui serait celle d’une fièvre calme. » Puis, sans transition, il note ce que dit de Gaulle sur le problème du réarmement. À propos d’Aragon, qu’il admire : « Ce masque célèbre, ces cheveux blancs, ce teint savamment cendré par les années, ce sourire énigmatique de grand politique, cette voix si subtilement timbrée, si caressante et si peu fiable. » 

Une bonne part de la vie de Saint Jean, tout comme celle de Galey, s’est déroulée entre dîners, conférences, et visites. Il fréquente le duc de Windsor, les Dames (Noailles…), les ministres et, ce qui est le plus intéressant pour nous, les écrivains qui comptent alors. 

Certains, et nous ne parlerons ici que d’eux (pour le reste il faut lire !), sont les invités permanents de son journal. Green, bien sûr. Mais aussi, souvent, Mauriac dont il note, friand, les mots pleins d’humour. Au hasard, un dîner le 20 octobre 1928. Morand a sorti un livre intitulé « Rien que la terre ».

« Rien que la terre : quelle terrible devise! dit Jaloux (Edmond). - Mais Rien que le Ciel, ce serait bien embêtant, lance Mauriac en pouffant.»

Lors d’un dîner le 31 mai 1933 avec Drieu et Morand : « Meneurs du jeu Drieu et surtout Fernandez : et plus encore Mauriac, où la malice triomphe de l’aphonie. Ils déchirent quelques absents, en font d’horribles bouillies. Mauriac pouffe, se disloque comme un pantin tandis que les éclairs fusent de ses yeux et qu’un rire nerveux découvre ses gencives de loup maigre qui vient de mordre (…).

La question de Mauriac et l’homosexualité est abordée une fois. Un soir, comme Saint Jean boit un verre avec Malraux, celui-ci lui dit que “que Mauriac se retient de céder à ses penchants moins par la crainte du remords que lui donnerait la religion que par la peur de la réprobation bourgeoise.” On voit que tout le monde à l’époque savait déjà ce qu’il en était.

Malraux apparaît souvent dans ce journal. On ne sait pas trop ce que Saint Jean en pense, ni s’il éprouva de l’amitié pour lui. Il se contente de reproduire ce qu’il a entendu : souvent des phrases définitives, emphatiques, ce qui dégage une impression mitigée.

“L’ordre social que nous avons sous les yeux va vers sa destruction. — Pourquoi? – La raison, si c’en est une, tient à la violente absurdité de cet ordre.” Un propos définitif parmi d’autres.

Autre personnage considérable et récurrent : Gide qu’il côtoie grâce à Green. Leurs conversations étaient très libres. Comme Saint Jean dit qu’il faut protéger les mineurs jusqu’à dix-huit ans, Gide répond aussitôt : “On en parle à son aise quand on n’a pas le goût des mineurs, fait-il avec un peu d’agacement.” Une autre fois, une réponse de Gide pleine d’esprit celle-là. À Malraux qui lui demande si la notion de culpabilité résume bien la culture chrétienne, “Gide sourit, hésite et finit par dire : - je ne sais pas… je crois que je vais être recalé à mon bachot!”… Malraux n’a pas dû apprécier. 

Et puis voici Cocteau dont Saint Jean parle avec moins de distance. Il devait l’apprécier, malgré ce côté un peu “m’as-tu-vu” ou peut-être à cause de lui. “Été voir hier La machine infernale. Cocteau, c’est l’élève de la classe qui lève le doigt tout de suite, qui répond vite” C’est bien vu.

Je n’en finirais pas de vous livrer des anecdotes et de vous citer des noms célèbres (Jouhandeau, madame Simone, Maurois...). Il vous faut plonger dans ce journal pour en goûter tout le suc. L’impression qui s’en dégage, c’est que tous ces grands écrivains, dans les arrière-cuisines de la vie quotidienne, ne brillent pas souvent par leurs propos (Proust l’avait montré avec Bergotte).

Bien qu’ils parlent de l’avenir du monde comme s’ils étaient des oracles, leur vie est luxueuse et fort éloignée de celle du titi parisien. Ils sont gourmands, mauvaises langues, parfois ignobles. C’est un des mérites de Saint Jean de nous le rappeler. Mais bon, Mauriac, Gide, etc., c’était quand même quelque chose.

Avant de finir, je veux citer cette phrase qui est, cette fois, de Robert de Saint Jean et que je trouve si pertinente : « Une bonne manière de se tromper sur les événements à venir est d’attribuer à ceux qui nous gouvernent des desseins à longue échéance. » À bon entendeur.

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Journal d'un journaliste

Robert de Saint Jean

Paru le 12/11/2009

486 pages

Grasset & Fasquelle

19,50 €

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Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Dinosaures, pornographie, dictateurs : les livres qui bousculent nos certitudes

Les oiseaux sont-ils vraiment les descendants des dinosaures ? Que reste-t-il du règne d'Idi Amin en Ouganda ? Qui contrôle les géants de la pornographie en ligne ? Chaque semaine, la Booksletter explore l'actualité internationale à travers les livres et les idées. Cette nouvelle sélection croise paléontologie, histoire politique, économie et enquêtes, avec un détour par le Brésil de Lula et les promesses d'une économie tournée vers le bien commun.

17/10/2026, 13:43

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Chacun : avancer, coûte que coûte

Le matin du 6 janvier 2024, « [q]uinze jours après le solstice d’hiver », Rose est allée faire du kayak dans les eaux vives de l'Ariège, de très bonne heure, comme elle en a l’habitude. Sauf qu’elle n’est jamais revenue. Et qu’aucun corps n’a été retrouvé en aval, poussé par le courant alors que le kayak, brisé en deux, oui. Tout comme sa voiture, quelques kilomètres plus haut. Depuis 2 ans, Paul guette son retour.  

16/10/2026, 14:37

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Ce roman prétend vous lire pendant que vous le lisez

Tout débute avec un petit délit. En avril, je racontais dans un éditorial avoir sauté des passages d’un livre audio. Une attachée de presse québécoise l’a lu, puis m’a écrit : cette petite histoire de liberté prise avec un texte lui rappelait VOIX, de Laurent Caron-Laramée. Qu’une lectrice professionnelle ait trouvé dans mes aventures de zappeur une parenté littéraire m’honore. La modestie m’interdit d’en conclure que j’avais inventé quoi que ce soit. Restait une obligation : ouvrir le roman et, cette fois, ne rien sauter.

16/10/2026, 12:41

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Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ?

Le changement, c’est maintenant… ou presque. Après cinq semaines de Sarah Knafo, quel soulagement de retrouver Freida McFadden en tête des meilleures ventes ! Reste que la compagne d’Éric Zemmour a déjà écoulé plus de 266.000 exemplaires de son Casse du siècle (Fayard). Lourde tâche pour l’Américaine : faire oublier cet épisode.

16/10/2026, 11:22

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Didier Meïr Long : dix ans moine, une vie à se réinventer

Ancien moine bénédictin, consultant chez McKinsey et dirigeant dans le numérique, Didier Meïr Long a connu plusieurs vies avant de revenir au judaïsme de ses ancêtres corses. Dans Nos métamorphoses (La Sirène aux Yeux Verts), il interroge ces changements qui bouleversent nos certitudes et redessinent notre identité.

16/10/2026, 06:30

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À la cour du roi, une jeune femme mi-elfe cherche à retrouver sa liberté

Courtisane dans une cité royale où sa différence ne passe pas inaperçue, Moorna voit son quotidien basculer lorsqu’une ancienne menace refait surface. Avec Moorna – Fille de sangs mêlés, S. K. Rostedt entraîne son héroïne dans une fantasy où les intrigues de cour pourraient bien lui offrir une chance de conquérir sa liberté, traduit du finnois par Fantine Brunel, aux éditons Robert Laffont. 

 

15/10/2026, 07:30

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Trois frères, une prophétie : Nincemon Fallé lance une épopée fantastique

Séparés à la naissance pour empêcher une prophétie de se réaliser, trois frères grandissent loin les uns des autres sur un continent ravagé par une brume rouge. Avec Nés des mêmes cendres, Nincemon Fallé ouvre une saga de fantasy nourrie par les mythologies africaines, où le destin de trois hommes pourrait décider de celui d’un peuple entier, aux éditions JC Lattès.

15/10/2026, 06:30

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Elles ne mouraient pas toutes

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Quand les monstres raisonnent mieux que les hommes : la fantasy de Lee Young-do

Les monstres ont parfois plus de bon sens que les humains. Encore faut-il les laisser parler. Chez Lee Young-do, les géants à tête de coq se montrent susceptibles, les Nagas vivent au voisinage de l’immortalité, les Tokkebis manient le feu et l’humour avec une désinvolture désarmante. Chacun possède ses rites, ses blessures et, surtout, une excellente raison de se méfier des autres. Après Le Cœur des Nagas, le deuxième volume de L’Oiseau qui boit des larmes (trad. Kette Amoruso) reprend sa course sans mode d’emploi : l’étrangeté est ici le quotidien. 

14/10/2026, 17:33

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Corinne Luchaire : star oubliée que l’Occupation a engloutie

Bagneux. Du béton, de la boue, quelques plantes en plastique. Voilà pour la dernière demeure d’une actrice qui éblouit le cinéma français d’avant-guerre. Cédric Meletta commence par marcher parmi les morts ; il a l’œil du cinéphile, l’ironie du flâneur et une passion manifeste pour les détails qui gâchent les belles légendes. « On vous a tassée là par souci logistique. » Une adresse insolente, qui restitue en réalité une présence sans masquer l’époque qui l’a défigurée. Sur les écrans le 22 octobre.

14/10/2026, 14:07

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Trump face à Caligula, Poutine face à Tibère : le miroir des tyrans

Les portes de la galerie s’ouvrent. Caligula entre ; Donald Trump occupe déjà la scène. Néron trouve un partenaire du côté de Jair Bolsonaro ; Tibère croise Vladimir Poutine dans un couloir où l’on parle bas. Mais Delphine Jouenne ne prétend pas livrer une histoire comparée des institutions, tant s'en faut. Couronnements le 22 octobre.

14/10/2026, 13:49

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Élie et Élisée Reclus : deux frères pour refaire le monde

Deux frères partent voir la mer. Ils ne sont pas encore les noms célèbres de la géographie et de l’anarchisme ; ils ont surtout emporté « plus de livres de Proudhon, Leroux et Oken que de quoi bivouaquer ». La Méditerranée les attend quelque part après les chemins du Midi. Ils marchent, refont la société, marchent davantage. Cette escapade racontée par Hubert Prolongeau donne la mesure de leur liberté : connaître la terre, pour eux, suppose déjà de désobéir. A découvrir le 4 novembre.

14/10/2026, 13:41

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À la grâce des fous : un cadavre et des fantômes

À L’Anse-à-Beaufils, les fous de Bassan piquent vers la mer. Sur la terre ferme, quelqu’un est mort. Et les secrets, eux, remontent. Cette fois, c’est Antoine Vaugeois, critique d’art assez mordant pour s’être fabriqué une collection d’ennemis. La biennale d’art attire son monde ; ateliers et brasserie brassent autant de rancunes que de conversations. Sortie le 23 octobre.

14/10/2026, 13:16

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Que peut-on transmettre à un adolescent qui n’a peut-être plus beaucoup de temps à vivre ?

Dans Le Monde de Noé, Pierre Antoine imagine une nuit en taxi à travers Paris, au cours de laquelle une tante de 62 ans raconte l’histoire du monde à son neveu de 17 ans, atteint d’un lymphome. Un roman sur la connaissance, les secrets de famille et la fragilité de la vie, à paraître le 4 novembre chez City Éditions.

14/10/2026, 07:30

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Raphaël Sigal explore les liens entre naissance, lait et mémoire dans Au commencement, le lait

Avec Au commencement, le lait, Raphaël Sigal part de la naissance de son fils et des tâtonnements de l’allaitement pour interroger une matière aussi vitale qu’ambiguë. Entre corps, langage et histoire, l’auteur remonte des origines de l’humanité aux tragédies du XXe siècle, dans une réflexion sur ce que nous transmettons à nos enfants.

 

14/10/2026, 06:30

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Nantes Calling, une chanson des temps passés

Après La vie des spectres, Patrice Jean a écrit un nouveau chef-d’œuvre. Jean est un romancier du XIXème siècle égaré deux siècles après. A tour de rôle, il se mue en Balzac et Flaubert, c’est saisissant. Il est peu de dire qu’il est là où le roman est né ! Stay free est en réalité un roman-fleuve contenant en son sein trois romans d’initiation et de formation, marqués par des séquences, des tiroirs littéraires et des entrelacs. J’ai lu ce livre comme je regarde un film au cinéma. J’en admire sa trame romanesque, son esprit feuilletonnesque, et ses ramifications.

13/10/2026, 19:00

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Demba : Daniel Picouly redonne une voix aux Amazones du Dahomey

Un homme mort dans une case africaine en carton-pâte. Une guerrière qui attend son roi. Et Marseille, en avril 1906, occupée à célébrer une Exposition coloniale où l’on exhibe l’ailleurs sous prétexte de le connaître. Daniel Picouly n’a besoin que de quelques pages pour tout faire entrer en collision. « Mon-roi revient ! » clame Demba. Mais qui revient vraiment, lorsque le royaume a disparu, que les compagnons sont tombés et que les vainqueurs réécrivent jusqu’au nom des vaincus ?

13/10/2026, 17:45

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Sarah Marquis : ce que les crocodiles lui ont appris sur la vie

La nuit, une chienne pousse sa maîtresse hors du lit. Dehors, la neige tient les sapins sous sa garde ; l’animal renifle, hésite, reprend son chemin. Sarah Marquis attend. Elle, l’exploratrice qui a traversé des déserts et marché parmi les crocodiles, découvre dans cette promenade minuscule une manière de vivre : laisser à l’autre son allure. Voilà une belle entrée dans L’Art de boire le thé avec les crocodiles. On y vient pour l’aventure ; on y reste pour ces moments où l’exploit consent à se taire.

13/10/2026, 14:41

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L’Échelle de Judith : plonger pour mieux remonter

L’écriture de Galien Sarde a toujours exploré le désir en l’abordant par la lumière – qui ne va pas sans ombre – et par une architecture à la fois précise et complexe, celle de ses romans, celle du cadre où ils se déroulent. Cité souterraine, pas de vis forant les bas-fonds ou piscine-lagon, cœur pulsant d’une villa luxueuse, espaces où se croisent, s’aiment et se déchirent des personnages qui ne prennent chair, qui ne font corps que dans leur écrin, celui-ci finissant, tel un coquillage, par épouser leurs formes organiques. Par Anne-Catherine Blanc.

12/10/2026, 17:45

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La rage et la tendresse de Philippe Mouazan : le portrait d’un homme libre

On ne nait pas seulement d’une famille, en venant au monde on accepte l’héritage des éléments qui nous entourent, et quand on est breton, la nature fait partie intégrante de l’identité. Xavier Grall, journaliste, poète, né à Landerneau, est monté à la capitale pour être journaliste, puis, l’appel de la terre d’origine a été trop forte, et a décidé un jour de partir avec femme et enfants rejoindre les tempêtes d’hiver, l’iode et ses racines.

12/10/2026, 17:30

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Un imprévu de Michel Layaz : fatuité quand tu nous tiens…

Il suffit parfois d’un grain de sable ou un concours de circonstances, pour que notre quotidien et nos croyances qui le motivent en soient chamboulés. Erik Dogam est le PDG d’un grand groupe phytosanitaire et sa vie ne laisse aucune part au hasard et à l’improvisation.

12/10/2026, 17:16

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Sur la Nationale 7, la route des vacances vire au cauchemar

Un suspense psychologique et automobile qui fait défiler une série d'accidents et de disparitions tout au long de la fameuse Route Nationale 7. Un roman noir entre nostalgie, filiation et quête du passé, construit sur une mise en abyme ingénieuse.

12/10/2026, 16:00

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Quand l’argent transforme la dette en mode de vie

Publié une première fois en 1992, L’argent et la mort d’Emmanuel Loi revient en librairie. Dans cet essai consacré au crédit, à l’assurance et aux mécanismes économiques qui façonnent les comportements, l’auteur interroge la manière dont la dette et la consommation finissent par redéfinir l’individu lui-même.

 

12/10/2026, 07:04

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Gabrielle et la malle sanglante : une affaire criminelle aux débuts de la police scientifique

À l’été 1889, la disparition d’un huissier parisien puis la découverte de son corps dans une malle mettent la France en émoi. Serge Quadruppani revient sur cette affaire qui passionna la presse de la Belle Époque et fit entrer la police scientifique dans une nouvelle ère.

12/10/2026, 06:05

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Trump, Volga, dette publique : cinq livres pour comprendre le monde

Chaque semaine, la Booksletter, relancée par l’association Les Amis de Books, explore les livres publiés dans le monde. Essais, enquêtes et romans y éclairent l’histoire, la politique, les sociétés et leurs contradictions. Dans cette édition, cinq ouvrages invitent à remonter le cours de la Volga, à revisiter les méthodes de Roy Cohn, à comprendre les mobilisations populaires, à retrouver des résistantes basques et à interroger la dette publique.

11/10/2026, 12:15

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Ce que ma mère a laissé derrière elle : les secrets d’une mère révélés après sa mort

Après la mort de sa mère, Jade découvre une vieille photographie représentant une jeune femme souriante aux côtés d’un homme inconnu. À partir de ce cliché, elle se lance sur les traces d’un passé familial qu’elle pensait connaître, entre secrets enfouis et histoire contemporaine de la Corée. Traduit du coréen par Yeong-Hee Lim.

10/10/2026, 07:30

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Imago je suis : une voix poétique face aux désillusions du monde

Dans Imago je suis, Dan Yodwira donne voix à une narratrice confrontée à la perte de ses illusions et à ses propres contradictions. Entre colère et espoir, elle cherche un chemin vers la liberté et une possible renaissance.

10/10/2026, 06:30

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Sarah Knafo reste en tête des ventes, Thélyson Orélien grimpe malgré la polémique

Pour la cinquième semaine consécutive, Sarah Knafo conserve la première place des meilleures ventes de livres en France. Du 28 septembre au 4 octobre 2026, Le Casse du siècle (Fayard) enregistre 37.294 ventes supplémentaires. Derrière l'eurodéputée, One Piece reste deuxième, tandis que Thélyson Orélien monte sur le podium.

09/10/2026, 12:22

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Grop d'Erik Svetoft : bizarre, vous avez dit bizarre

Certains auteurs ne se contentent pas d'inventer des histoires ou de rendre compte de l'état du monde : ils utilisent la puissance de la bande dessinée pour donner naissance à un univers qui n'existe nulle part ailleurs, forgé dans un alliage unique de dessins, de situations, de personnages, de de tempo et de dialogues. De livre en livre, les lecteurs explorent cet espace hors du temps et de la géographie qui leur semble de plus en plus familier. Erik Svetoft est sans nul doute un de ces artistes puissants, dont l’œuvre, de titre en titre, forge un univers qui ne ressemble à aucun autre et certainement pas au nôtre.

09/10/2026, 11:50

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Le Chœur ukrainien : quand l’exil trouve une voix commune

Avant de trouver sa place dans le chœur, Coralie Grimand cherche où poser sa voix. Française, amoureuse depuis l’adolescence de la littérature russe, elle rejoint une chorale ukrainienne au début de l’invasion. La guerre ne lui retire ni Pouchkine ni Dostoïevski ; elle rend cet amour inconfortable.

09/10/2026, 10:30

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Vital : une psy face au deuil d’un patient

Dans une mansarde du 11e arrondissement de Paris, une psychologue reçoit des patients aux parcours singuliers. Jusqu’au jour où la mort de l’un d’eux, tué le 13 novembre 2015, bouleverse son rapport à son métier et la conduit à franchir certaines limites.

 

09/10/2026, 07:30

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