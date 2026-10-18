Les Ensablés - Journal d'un journaliste, de Robert Saint Jean

Un témoin, rien qu’un témoin

Quelques mots d’abord sur la vie (très résumée) de Robert de Saint Jean. Né dans les beaux quartiers de Paris en 1901, il effectue sa scolarité à Stanislas, puis s’en va étudier à Cambridge. De retour à Paris, il travaille à la Revue hebdomadaire, devient conseiller éditorial chez Plon. Pendant la guerre, il se réfugie aux États-Unis, rentre en France où il collabore à France Soir, sous l’égide de Lazareff, et à d’autres journaux comme le Parisien libéré, puis à Paris Match jusqu’en 1968. Par la suite, il écrira ses souvenirs composés des portraits des célébrités qu’il a pu croiser, et notamment en 1974 ce Journal d’un journaliste qui n’a rien intime.

Green, bien évidemment, y apparaît fréquemment. Saint Jean note avec admiration toutes ses réflexions religieuses, parfois ses avis littéraires. Jamais il n’aborde sa vie amoureuse avec Green, ni celle, fort remplie, qu’il entretient avec d’autres.

Robert de Saint Jean fait irrésistiblement penser à Matthieu Galey, homosexuel et critique littéraire comme lui, qui tint durant toute sa vie un journal extraordinaire, digne des plus grands diaristes. Celui de Saint Jean ne lui arrive pas à la cheville, il faut bien le reconnaître. Tandis que Galey mêle avec un grand style sa vie intime à sa vie littéraire (descriptions, analyses, réflexions sur les écrivains qu’il connaît), Saint Jean s’en tient, lui, au rôle de témoin. Peu de réflexions personnelles. Style de journaliste : il regarde et raconte.

Je me suis amusé à lire ce que Galey dit de lui. Pas grand-chose. Quelques entrées, et seulement lorsque Green est là. Gide ne cite Saint Jean que deux fois ; le 10 février 1929, lors d’une réunion à laquelle participent Malraux, Berl et Schiffrin, et le 26 novembre 1931, à l’occasion d’un déjeuner avec Green. De la conversation de Saint Jean à cette occasion, nulle mention. Ce qui intéresse Gide, c’est ce dont il convient ce jour-là avec Green : « L’uraniste peut être débauché sans être pour cela corrompu. »

Rien, donc, sur Saint Jean. Il est un peu comme le narrateur de la Recherche. Partout où il faut être, et toujours discret.

Dans la vie des grands écrivains de ce monde

Son journal commence en 1927 par une visite chez Cocteau et finit en 1971 par un entretien à Verrières avec Malraux. Deux coupures importantes : rien de juin 39 à mai 45 (Saint Jean est aux États-Unis) ; rien entre 1960 et 1970.

Grâce à son journal, nous assistons au défilé des grandes gloires littéraires et politiques de l’entre-deux-guerres et de la quatrième République. Il est dommage que l’édition des Cahiers rouges n’ait pas produit un index. La liste des célébrités y couvrirait des pages… Nos lecteurs des Ensablés, passionnés d’histoire littéraire, doivent absolument lire ce témoignage unique.

Saint Jean veut sauver quelque chose du passé : pas lui, il se sait peu important à côté de ceux qu’il voit. Cette démarche humble le rend sympathique, attachant. Il est intelligent, sensible. Son métier de journaliste lui a appris à écouter, à sentir l’actualité.

Il pressent que la venue d’Hitler annonce celle de la guerre. Le 30 janvier 1933, il écrit cette seule ligne : « Hitler au pouvoir. Engrenage irréversible. » En 34, il annonce : « l’Autriche est foutue. » La guerre venue, il ne se trompe pas de camp et se retrouve sur la liste noire des Allemands. Il est gaulliste à son retour des États-Unis, sans que son attachement pour le Général l’empêche de voir l’homme. Il ne sombre jamais, quelle que soit la personne rencontrée, dans l’emphase et l’admiration débridée. Il décrit.

« Vu de Gaulle jeudi 28 septembre (1950), 5 rue Solférino. Mêmes gestes des bras ballants, même teint d’insomniaque, et dans les yeux profondément enchâssé sous l’arcade sourcilière, cette ardeur qui serait celle d’une fièvre calme. » Puis, sans transition, il note ce que dit de Gaulle sur le problème du réarmement. À propos d’Aragon, qu’il admire : « Ce masque célèbre, ces cheveux blancs, ce teint savamment cendré par les années, ce sourire énigmatique de grand politique, cette voix si subtilement timbrée, si caressante et si peu fiable. »

Une bonne part de la vie de Saint Jean, tout comme celle de Galey, s’est déroulée entre dîners, conférences, et visites. Il fréquente le duc de Windsor, les Dames (Noailles…), les ministres et, ce qui est le plus intéressant pour nous, les écrivains qui comptent alors.

Certains, et nous ne parlerons ici que d’eux (pour le reste il faut lire !), sont les invités permanents de son journal. Green, bien sûr. Mais aussi, souvent, Mauriac dont il note, friand, les mots pleins d’humour. Au hasard, un dîner le 20 octobre 1928. Morand a sorti un livre intitulé « Rien que la terre ».

« Rien que la terre : quelle terrible devise ! dit Jaloux (Edmond). - Mais Rien que le Ciel, ce serait bien embêtant, lance Mauriac en pouffant. »

Lors d’un dîner le 31 mai 1933 avec Drieu et Morand : « Meneurs du jeu Drieu et surtout Fernandez : et plus encore Mauriac, où la malice triomphe de l’aphonie. Ils déchirent quelques absents, en font d’horribles bouillies. Mauriac pouffe, se disloque comme un pantin tandis que les éclairs fusent de ses yeux et qu’un rire nerveux découvre ses gencives de loup maigre qui vient de mordre (…).

La question de Mauriac et l’homosexualité est abordée une fois. Un soir, comme Saint Jean boit un verre avec Malraux, celui-ci lui dit que “que Mauriac se retient de céder à ses penchants moins par la crainte du remords que lui donnerait la religion que par la peur de la réprobation bourgeoise.” On voit que tout le monde à l’époque savait déjà ce qu’il en était.

Malraux apparaît souvent dans ce journal. On ne sait pas trop ce que Saint Jean en pense, ni s’il éprouva de l’amitié pour lui. Il se contente de reproduire ce qu’il a entendu : souvent des phrases définitives, emphatiques, ce qui dégage une impression mitigée.

“L’ordre social que nous avons sous les yeux va vers sa destruction. — Pourquoi ? – La raison, si c’en est une, tient à la violente absurdité de cet ordre.” Un propos définitif parmi d’autres.

Autre personnage considérable et récurrent : Gide qu’il côtoie grâce à Green. Leurs conversations étaient très libres. Comme Saint Jean dit qu’il faut protéger les mineurs jusqu’à dix-huit ans, Gide répond aussitôt : “On en parle à son aise quand on n’a pas le goût des mineurs, fait-il avec un peu d’agacement.” Une autre fois, une réponse de Gide pleine d’esprit celle-là. À Malraux qui lui demande si la notion de culpabilité résume bien la culture chrétienne, “Gide sourit, hésite et finit par dire : - je ne sais pas… je crois que je vais être recalé à mon bachot !”… Malraux n’a pas dû apprécier.

Et puis voici Cocteau dont Saint Jean parle avec moins de distance. Il devait l’apprécier, malgré ce côté un peu “m’as-tu-vu” ou peut-être à cause de lui. “Été voir hier La machine infernale. Cocteau, c’est l’élève de la classe qui lève le doigt tout de suite, qui répond vite” C’est bien vu.

Je n’en finirais pas de vous livrer des anecdotes et de vous citer des noms célèbres (Jouhandeau, madame Simone, Maurois...). Il vous faut plonger dans ce journal pour en goûter tout le suc. L’impression qui s’en dégage, c’est que tous ces grands écrivains, dans les arrière-cuisines de la vie quotidienne, ne brillent pas souvent par leurs propos (Proust l’avait montré avec Bergotte).

Bien qu’ils parlent de l’avenir du monde comme s’ils étaient des oracles, leur vie est luxueuse et fort éloignée de celle du titi parisien. Ils sont gourmands, mauvaises langues, parfois ignobles. C’est un des mérites de Saint Jean de nous le rappeler. Mais bon, Mauriac, Gide, etc., c’était quand même quelque chose.

Avant de finir, je veux citer cette phrase qui est, cette fois, de Robert de Saint Jean et que je trouve si pertinente : « Une bonne manière de se tromper sur les événements à venir est d’attribuer à ceux qui nous gouvernent des desseins à longue échéance. » À bon entendeur.

Par Les ensablés

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