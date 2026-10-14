La dignité d'une civilisation se mesure à la place qu'elle réserve à ses filles, à ses mères, à ses savantes”

Dans la catégorie roman, Rachida Brakni est distinguée pour La part absente (Stock). Paru en août 2026, le livre suit Karina Leroy, une galeriste parisienne qui a modifié son prénom, Karima, pour échapper aux préjugés liés à ses origines algériennes. Lorsque son passé refait surface, elle doit affronter les silences de sa famille et les blessures héritées de la guerre d'Algérie.

Comédienne et metteuse en scène, Rachida Brakni a notamment été pensionnaire de la Comédie-Française. Elle a remporté le César du meilleur espoir féminin en 2002 pour son rôle dans Chaos, de Coline Serreau. Elle a publié son premier livre, Kaddour (Stock), en 2024, un récit consacré à son père.

Le prix du meilleur essai revient à Akram Belkaïd pour Chroniques du ramadan. Voyage intimiste au cœur du jeûne (Tallandier). Le journaliste, rédacteur en chef au Monde diplomatique, y examine la pratique du ramadan à travers ses dimensions religieuses, sociales, culturelles et politiques.

À partir de son expérience personnelle, de réflexions et d'anecdotes, il aborde notamment les comportements liés au jeûne, les traditions alimentaires, les débats théologiques et la place de ce rituel dans les sociétés musulmanes, en France comme à l'étranger.

Journaliste et essayiste algérien, Akram Belkaïd est spécialiste du monde arabe et de l'économie internationale. Il a notamment travaillé pour La Tribune et Le Quotidien d'Oran. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'Algérie et au Maghreb, dont L'Algérie en 100 questions. Un pays empêché (Tallandier).

La mention spéciale du jury est attribuée à Sylvia Chiffoleau pour Une histoire du temps dans le monde arabe (CNRS Éditions).

Historienne et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des sociétés arabes depuis le XIXe siècle, elle étudie dans cet ouvrage la manière dont le temps est mesuré, organisé et vécu dans le monde arabe.

Son travail retrace notamment l'histoire des calendriers, des rythmes sociaux et des transformations des pratiques quotidiennes, de la période ottomane aux contextes coloniaux, puis aux changements associés à la modernisation des sociétés.

Ouvrages lauréats du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2026. Grande Mosquée de Paris.

Un Prix du centenaire

Cette édition s'inscrit dans les célébrations du centenaire de la Grande Mosquée de Paris, inaugurée en 1926. À cette occasion, un Prix du centenaire, présenté par le recteur comme une distinction spéciale, a été décerné à titre posthume à Assia Djebar pour l'ensemble de son œuvre.

Romancière, historienne et cinéaste algérienne, Assia Djebar, disparue en 2015, avait été élue à l'Académie française en 2005, devenant la première femme originaire du Maghreb à y siéger.

Dans son discours, Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, est notamment revenu sur Loin de Médine, paru en 1991 chez Albin Michel, roman dans lequel l'écrivaine redonne une place aux femmes des premiers siècles de l'islam. « La dignité d'une civilisation se mesure à la place qu'elle réserve à ses filles, à ses mères, à ses savantes », a-t-il notamment déclaré.

« C'est pourquoi, au nom de la Grande Mosquée de Paris, et le jury entendu, j'ai décidé de lui décerner, à titre exceptionnel, la Distinction spéciale du Centenaire, en hommage à sa mémoire et à ce qu'elle a légué au dialogue entre l'islam, la France et les lettres. » Sa fille, Jalila Imalhayène-Djennane, a été invitée à recevoir cette distinction en sa mémoire.

Créé en 2022, le Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris récompense chaque année un roman et un essai consacrés à la civilisation musulmane, dans ses dimensions historiques, culturelles, religieuses ou philosophiques. Pour cette cinquième édition, une trentaine d'ouvrages étaient en lice, selon le discours du recteur. Huit avaient été retenus pour la sélection finale, quatre romans et quatre essais.

Les œuvres éligibles devaient avoir été écrites ou traduites en français et publiées en France entre le 15 août 2025 et le 30 septembre 2026. Les catégories roman et essai sont chacune dotées de 3000 euros.

Lors de la cérémonie, Chems-eddine Hafiz a rappelé la place qu'il entend donner à la littérature au sein de l'institution : « Qu'un prix si jeune rencontre un siècle d'histoire, voilà qui dit assez notre conviction : la pierre élève, mais c'est le livre qui transmet. »

Le jury est présidé par Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il réunit également Laure Adler, journaliste ; Djaïli Amadou Amal et Amina Damerdji, écrivaines ; Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l'université Columbia ; Lucie Bressy, fondatrice des éditions À vue d'œil ; et Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock.

En font aussi partie Claude Colombini, cofondatrice et directrice des publications de Frémeaux & Associés ; Jérôme Cotillon, historien ; Jean-Louis Gouraud, journaliste, écrivain et éditeur ; Martine Heissat, ancienne directrice du département des cessions de droits étrangers du Seuil ; Delphine Jouenne, autrice et conférencière ; Pierre Leroy, ancien PDG d'Hachette Livre ; Aïcha Mokdahi, présidente d'une fondation ; et Benjamin Stora, historien. Juliette Cadays assure le secrétariat du jury.

Lors de la quatrième édition, le jury avait récompensé Hajar Azell pour son roman Le sens de la fuite (Gallimard) et El Mouhoub Mouhoud pour son essai Le Prénom. Esquisse pour une auto-histoire de l'immigration algérienne (Seuil).

Une mention spéciale avait également été attribuée à Catherine Mayeur-Jaouen pour Le culte des saints musulmans (Gallimard). Le Grand Prix du jury avait, quant à lui, récompensé à titre posthume Abdelwahab Meddeb pour l'ensemble de son œuvre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédit photo : les lauréats du Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2026, lors de la cérémonie du 13 octobre (Grande Mosquée de Paris)

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com