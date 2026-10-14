Manuscrit Voynich : illisible, parce que ses pages ont été reliées dans le mauvais ordre ?

Avant de lire le Voynich, encore faudrait-il connaître l’ordre de ses pages. Colin Layfield, de l’université de Malte, et la paléographe Lisa Fagin Davis soupçonnent que le volume ne respecte pas son agencement d’origine. Leur étude a été publiée le 10 juillet 2026 dans Digital Medievalist.

Il ne s’agirait pas de deux feuillets intervertis. Dans un livre médiéval, des feuilles pliées sont habituellement emboîtées pour former des cahiers cousus. Le Voynich aurait, lui, commencé comme une pile de feuilles indépendantes, chacune offrant quatre pages. Ces unités, appelées « singulions », auraient ensuite été assemblées en cahiers, modifiant l’ordre de lecture.

La différence n’a rien d’anecdotique : dans un cahier composé de feuilles emboîtées, les quatre pages d’un même bifeuillet ne se suivent plus nécessairement. La façon de coudre les feuilles détermine donc celle de parcourir le texte. Deux pages voisines aujourd’hui n’étaient pas forcément destinées à se succéder.

Des rapprochements sans traduction

Layfield et Davis ont utilisé l’« analyse sémantique latente », une méthode numérique comparant les distributions de mots sans avoir besoin de les traduire. Déjà employée dans leur étude publiée en 2026 dans Digital Humanities Quarterly, elle est confrontée ici à des textes connus, notamment le Bestiaire d’Aberdeen et le Speculum humanae salvationis.

Certaines pages éloignées dans le livre actuel présentent ainsi des caractéristiques proches. Pour les auteurs, les ressemblances entre les faces d’une même feuille pliée confortent leur scénario. Mais une proximité statistique ne révèle ni le sens d’un passage ni sa place certaine dans le texte.

Les dessins fournissent un autre indice. Des conduits ou cours d’eau atteignent parfois la marge intérieure sans coïncider avec l’image opposée. Selon Layfield, interrogé par The Guardian, une disposition différente ferait correspondre plusieurs de ces tracés. Un dessin apparemment interrompu pourrait avoir été conçu pour rejoindre une autre illustration.

Un livre conçu à plusieurs mains ?

Il reste une difficulté : cette méthode ne permet pas de rétablir l’ordre de toutes les pages. Lors d'un échange public entre spécialistes, Lisa Fagin Davis a précisé en juillet que chaque page botanique pourrait former un sujet indépendant, sans succession obligatoire.

Des séquences sont proposées pour certains cahiers seulement. « Nous ne pouvons pas savoir si tout cela est réellement juste tant que nous ne pouvons pas le lire », reconnaît-elle dans cette discussion. Torsten Timm, autre chercheur travaillant sur le Voynich, conteste en outre que les ressemblances statistiques suffisent à démontrer l’ordre originel.

La fonction du Voynich reste tout aussi incertaine, bien que Davis imagine un recueil collectif destiné à transmettre des savoirs. Une analyse antérieure de ses écritures l’avait conduite à distinguer jusqu’à cinq copistes. Cela ne suffit pas à identifier les auteurs ni leurs intentions.

Ses images montrent plantes mystérieuses, diagrammes astrologiques, femmes dans des bassins et motifs pharmaceutiques. La bibliothèque Beinecke, qui conserve le MS 408, distingue six ensembles, parmi lesquels des planches botaniques, des scènes de bains, des représentations cosmologiques et des passages sans illustrations, parfois interprétés comme des recettes.

Davis envisage des connaissances féminines liées aux plantes et au corps, mais reconnaît ne pouvoir le prouver. Daté au carbone 14 entre 1404 et 1438, le parchemin ne livre pas la date précise de la rédaction ou de la reliure. Le livre doit son nom au libraire Wilfrid Voynich, qui l’acquit en 1912.

Nous avions déjà évoqué en 2019 une traduction contestée fondée sur une prétendue langue « proto-romane » et pour les amatrices et amateurs, le texte intégral est à cette adresse. Depuis des années, Yale en diffuse les images numérisées, tout en limitant l’accès à l’original, fragile. Des fac-similés ont été publiés par Yale University Press en 2016, puis par l’éditeur espagnol Siloé en 2017.

En début d'année 2026, un projet de chiffrement capable de reproduire certaines propriétés du texte a vu le jour, offrant de nouvelles perspectives pour la compréhension de ce texte, définitivement bien mystérieux.

Crédits photo : Yale

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com