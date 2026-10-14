49 cm d'extrême fragilité contre 26 mm de précision : deux livres aux extrêmes

Le premier n’avait pas été exposé depuis 17 ans. Depuis le 11 septembre, la Bibliothèque universitaire de Leipzig présente à la Bibliotheca Albertina son célèbre Mahzor, réalisé au début du XIVe siècle pour la communauté juive de Worms.

Réparti en deux volumes et copié sur parchemin, il mesure environ 49 × 36 cm. Il rassemble les prières et chants des fêtes juives, dans une calligraphie particulièrement soignée et avec de riches enluminures recourant notamment à des pigments précieux et à l’or. Un mahzor est précisément un livre liturgique destiné aux grandes fêtes du calendrier juif.

Cette richesse décorative explique les précautions prises aujourd’hui. Une expertise menée en 2005 avait établi que certaines couches picturales risquaient de se détacher. Elles furent consolidées, mais retourner les grands et lourds feuillets de parchemin peut de nouveau les fragiliser. Avant cette nouvelle présentation, l’atelier de restauration de la bibliothèque est donc intervenu une fois encore pour stabiliser les peintures.

Une double page chaque jeudi

Le protocole retenu est à la mesure du problème : six doubles pages seulement doivent être montrées pendant toute la durée de l’événement. Une nouvelle ouverture est dévoilée chaque jeudi. La manipulation n’est pas seule en cause : pour des raisons de conservation, les pages enluminées ne peuvent rester à la lumière plus d’une semaine. La première sélection correspondait à la liturgie de Roch Hachana, célébrée cette année du 11 au 13 septembre.

Le commissaire Christoph Mackert souligne que les dimensions, la qualité de la calligraphie ainsi que l’usage de couleurs précieuses et d’or renseignent sur la richesse du commanditaire et sur la fonction représentative donnée au manuscrit.

Habituellement conservé à l’abri dans les collections de l’établissement, le Mahzor réapparaît dans le cadre de « Tacheles », l’année de la culture juive en Saxe. Son itinéraire est lui aussi documenté : encore utilisé à Worms en 1553, il passa ensuite par la Galicie, où des ajouts mentionnent des rabbins de Szczebrzeszyn et de Lesko. Proposé à la vente à Leipzig en 1746, il fut acquis la même année par la bibliothèque universitaire. Il reste visible jusqu’au 25 octobre.

À Abu Dhabi, la difficulté vient au contraire de l’extrême petitesse. Lors de la 35e édition du Salon international du livre, organisée du 13 au 18 septembre, le libraire britannique Peter Harrington présentait un exemplaire du Coran miniature publié par l’éditeur écossais David Bryce. Il mesure 26 × 19 mm et était proposé à 2750 £.

Un livre avec son instrument de lecture

L’exemplaire est daté des environs de 1896. Le texte arabe a été reproduit par photolithographie : selon Sarah Trevisan, spécialiste du Moyen-Orient chez Peter Harrington interrogée par l’agence émiratie WAM, un modèle manuscrit a d’abord été photographié avant d’être considérablement réduit pour l’impression. Les recherches consacrées aux éditions Bryce précisent qu’il s’agit de la réduction photographique d’un Coran ottoman, sans permettre d’identifier avec certitude l’exemplaire exact ayant servi de source.

Le volume conserve sa reliure d’origine en cuir rouge ornée à l’or ainsi que son étui métallique. Celui-ci intègre une lentille grossissante destinée à faciliter le déchiffrement des caractères minuscules. La loupe n’est donc pas un accessoire ajouté pour le salon : elle faisait partie du dispositif commercialisé avec ces éditions.

WAM présente le Coran de Bryce comme la première édition miniature du texte imprimé en Europe. La formule doit toutefois rester attribuée. Des Corans miniatures lithographiés existaient déjà en Inde et dans l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle ; les recherches universitaires sur David Bryce montrent surtout l’ampleur prise par la diffusion de ses éditions réduites, notamment vers le marché indien.

Entre les 49 cm du Mahzor de Leipzig et les 26 mm du Coran de Bryce, la contrainte change d’échelle : dans un cas, préserver l’objet oblige à réduire le feuilletage au strict minimum ; dans l’autre, la miniaturisation a conduit l’éditeur à fournir l’outil permettant encore de lire le texte.

Crédits photo : wam

Par Nicolas Gary

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