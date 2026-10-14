Gutenberg : un feuillet du XVe siècle retrouvé dans un album de vieux papiers

Au milieu des fragments de reliures, quelques lignes imprimées en lettres gothiques. À l’automne 2025, Celia Lanza, étudiante à Trinity College chargée d’inventorier une collection ancienne, signale ce curieux ensemble à Eric Johnson-DeBaufre. Le bibliothécaire, responsable des livres rares et des collections spéciales de la Watkinson Library, reconnaît une typographie qui rappelle les premiers ateliers de Mayence, en Allemagne.

Deux spécialistes de l’université de Princeton, Paul Needham, ancien conservateur de la bibliothèque Scheide, et Eric White, qui lui a succédé, confirmeront ensuite l’identification. La pièce provient de l’Ars minor, grammaire composée au IVe siècle par Aelius Donatus.

Destiné à l’apprentissage du latin, l’ouvrage expose notamment les différentes parties du discours. Ce n’est pas son contenu qui était inconnu, mais cette version imprimée, dont aucun autre témoin n’avait été identifié.

Des albums restés hors des catalogues

Comment une telle rareté a-t-elle pu demeurer inaperçue ? L’album appartenait à William Cowper Prime, collectionneur, fondateur du département d’histoire de l’art de Princeton et premier vice-président du Metropolitan Museum of Art. En 1905, il avait donné à la Watkinson Library plus de 40 recueils et près de 1500 ouvrages imprimés aux XVe et XVIe siècles. Plusieurs albums contenaient aussi des estampes de Dürer, Cranach ou Rembrandt.

Ces matériaux n’avaient jamais fait l’objet d’un catalogage complet. Le récit publié par Trinity College précise que le document est resté plus d’un siècle dans les archives souterraines de la bibliothèque. En examinant ce fonds oublié des inventaires, l’étudiante a ainsi remis entre les mains du spécialiste un témoin des premiers temps de l’imprimerie européenne.

« Le fragment de Trinity représente une impression du XVe siècle d’un manuel scolaire, la grammaire latine de Donat, que personne n’avait encore vue et dont on ne soupçonnait pas l’existence », souligne Eric White.

Dans le sillage de Gutenberg

La parenté avec Mayence tient aux caractères employés : ils dérivent du premier état de ceux utilisés pour le Psautier de Mayence, achevé en 1457. Cet ouvrage, célèbre pour ses innovations typographiques et ses initiales imprimées en couleurs, sortait de l’atelier de Johann Fust et Peter Schöffer.

Les deux hommes occupent une place décisive dans l’histoire du livre. Fust avait financé Gutenberg, notamment pour la Bible à 42 lignes, avant qu’un différend ne les oppose en 1455. Il s’était ensuite associé à Schöffer. Leur atelier fit paraître, en août 1457, un psautier qui affichait le nom de ses imprimeurs et sa date d’achèvement, fait alors inédit dans un livre imprimé en Europe, rappelle une exposition de la bibliothèque de Princeton.

Les grammaires de Donat comptaient parmi les productions des premiers imprimeurs. Leur diffusion assurait des recettes et permettait d’éprouver les caractères mobiles. Il serait pourtant imprudent d’en déduire que l’exemplaire découvert à Hartford précède la Bible de Gutenberg : sa date de fabrication reste à établir, comme l’identité de l’atelier qui l’a tiré.

Une feuille de papier, plutôt que de parchemin

Autre singularité : le texte est imprimé sur papier, alors que de nombreux exemplaires de ces livres scolaires étaient réalisés sur vélin, plus résistant à l’usage quotidien. Les chercheurs envisagent que la page ait servi d’épreuve avant un tirage sur ce support plus durable. Rien ne permet encore de tenir cette explication pour certaine.

Pour Eric Johnson-DeBaufre, cette découverte est comparable à une « licorne » : un objet si singulier qu’il est difficile de le rapprocher d’autres témoins connus. Avec Paul Needham et Eric White, il poursuit les recherches sur le feuillet.

Des numérisations haute définition réalisées à Princeton pourraient préciser sa datation et les circonstances de son impression. Les chercheurs prévoient de publier leurs résultats dans une revue scientifique, avant de rendre le document accessible dans le dépôt numérique de Trinity College.

Crédits photo : Trinity College

Par Clément Solym

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